Цифровой экономический форум

ЦЭФ объединяет представителей власти и деловых кругов со всей Российской Федерации, представителей инновационных компаний и ведущих разработчиков, высококвалифицированных юристов и экономистов, активных представителей сферы, владельцев СМИ и информационных ресурсов, лидеров мнений, лоббистов для обсуждения и принятия консенсуса в важнейших вопросах легализации, применения новых технологий и экономических моделей, налаживания сотрудничества с зарубежными представителями и компаниями, влияния новых тенденций на Российскую и мировую экономику.

Ключевая миссия форума позволить преодолеть барьеры которые разделяют активных сторонников цифровой экономики и Государства. Помочь малому и среднему бизнесу найти практическое применение в новых экономических моделях, стереть географический барьер между представителями индустрии из разных стран и континентов, обменяться опытом и перенять новые технологические решения.

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