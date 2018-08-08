9-я международная специализированная выставка АКТО

Ежегодно в выставке принимает участие более 100 предприятий из России и 14 стран мира. Площадь экспозиции составляет более 8000 кв. метров. Выставку всегда сопровождает научно-практическая конференция, на которую прибывает более 400 делегатов и заявляется порядка 200 докладов, подписываются важные правительственные соглашения.
В программе выставки планируются:
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