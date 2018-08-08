08 авг. 2018

9-я международная специализированная выставка АКТО

9-я международная специализированная выставка АКТО

Ежегодно в выставке принимает участие более 100 предприятий из России и 14 стран мира. Площадь экспозиции составляет более 8000 кв. метров. Выставку всегда сопровождает научно-практическая конференция, на которую прибывает более 400 делегатов и заявляется порядка 200 докладов, подписываются важные правительственные соглашения.

В программе выставки планируются:

  • V Съезд авиапризводителей России
  • Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли»
  • Конкурс «Лучший продукт выставки», направленный на реализацию приоритетных направлений по внедрению новейших прогрессивных технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих качественное улучшение параметров авиастроения и повышение конкурентоспособности продукции
  • Бизнес-встречи главных специалистов предприятий авиационной отрасли Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга, которые позволяют презентовать продукцию вашей компании представителям руководства предприятий и наладить перспективные партнёрские отношения в короткий срок
  • авиационный праздник «Я выбираю небо»
Подробности по ссылке.

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