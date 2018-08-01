С 1 по 5 августа 2018 года в г.Казани состоится VIII Всемирный Форум татарской молодежи с участием 1000 делегатов из 30 стран зарубежья, регионов России и районов Республики Татарстан.
В Форуме примет участие более 1000 представителей татарской молодежи из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, 60 регионов Российской Федерации и районов Татарстана. На форуме предполагается обсуждение проблем развития татарской нации, сохранение традиций, обычаев и роли татарской молодежи в сохранении национальной самобытности.
Тематикой форума является: «Будущее». На протяжении 5 дней татарская молодежь будет искать ответы на вопросы – «Куда ведет будущее татарской молодежи?», «Как мы сами видим свое будущее?», «Что мы должны делать сегодня?», «Есть ли будущее у татарской молодежи?», «Какая будет татарская молодежь через 30 лет?
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