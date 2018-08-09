9-10 августа 2018г. в Казани состоится Региональный форум деловой авиации.
Место проведения: международный аэропорт «Казань» (ангар Тулпар Техник, Терминал-2)
Организаторы Форума: Группа компаний «Тулпар», Международный аэропорт «Казань», Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, ОАО «Казанская Ярмарка».
Форум включён в деловую программу IX-й международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань – 2018».
В программе Форума:
Формат форума и выставки – деловой, с обязательной предварительной регистрацией участников.
Посещение выставки бизнес-джетов – по приглашениям.
Посещение выставки бизнес-джетов делегациями и участниками АКТО – в соответствии с таймингом АКТО-2018 и обязательной предварительной регистрацией.Подробности по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.