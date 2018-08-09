09 авг. 2018

Региональный форум деловой авиации

Региональный форум деловой авиации

9-10 августа 2018г. в Казани состоится Региональный форум деловой авиации.

Место проведения: международный аэропорт «Казань» (ангар Тулпар Техник, Терминал-2)
Организаторы Форума: Группа компаний «Тулпар», Международный аэропорт «Казань», Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, ОАО «Казанская Ярмарка».

Форум включён в деловую программу IX-й международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань – 2018».

В программе Форума:

  • конференция по актуальным вопросам развития деловой авиации в регионах России
  • выставка бизнес-джетов и VIP-вертолетов мировых авиапроизводителей (9-10 августа)
  • посещение производства пассажирских и VIP-интерьеров воздушных судов группы компаний «Тулпар»
  • посещение выставки АКТО-2018г.

Формат форума и выставки – деловой, с обязательной предварительной регистрацией участников.

Посещение выставки бизнес-джетов – по приглашениям.

Посещение выставки бизнес-джетов делегациями и участниками АКТО – в соответствии с таймингом АКТО-2018 и обязательной предварительной регистрацией.

Подробности по ссылке.

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