III Профессиональный финансовый форум Scoring Case Forum 2018

Основная задача форума — провести полную, качественную и всестороннюю экспертизу современных методов, технологий и возможностей оценки физических лиц и малого и среднего бизнеса в online и offline-каналах.



Участники форума обсудят состояние и перспективы рынка инноваций, технологий и методов оценки. На основе реальных кейсов применения скоринговых технологий выяснят, какие модели наиболее эффективны, и какие интеллектуальные технологии используются ведущими игроками финансовой отрасли. Также на повестке дня вопрос, связанный с анализом больших данных и использованием альтернативных источников данных. Кроме того, участники форума разберут практические кейсы моделирования данных и анализа заёмщиков, работы с новыми источниками данных, рекомендациями по сегментации клиентской базы и по предотвращению убытков. Компании, ориентированные на работу с МСБ-клиентами, получат эффективные инструменты оценки клиента, узнают какими данными следует оперировать и как выстроить эффективную модель скоринга.



В мероприятии примут участие представители банков, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, интернет-компаний, телеком-компаний, микрофинансовых компаний, мобильных компаний, fintech-компаний и технологических стартапов.



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