19 июля 2018

HR-аналитика 2018 - конференция

Ежегодная практическая конференция-воркшоп. Участники конференции познакомятся с методологией и реальными кейсами от HR-менеджеров ведущих компаний, а также с методологией и инструментами от известных HR-провайдеров.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

  • HR-аналитика сегодня: от теоретических моделей к реальным примерам в российской и международной практике. Примеры проблем, которые компании решили с помощью HR-аналитики.
  • Мировые тренды HR-аналитики. Проблемы и возможности России.
  • Как не увязнуть в цифрах? HR-метрики с точки зрения бизнеса: как и почему компании выбирают метрики, которые будут измерять?
  • Коммуникации в HR-аналитике. Как донести до бизнеса вашу информацию? Как представить данные и «продать» решения?
  • Системы, в которых возможности HR-аналитики уже интегрированы. Как это работает? В чем подводные камни? Кейсы компаний.
  • Workforce Planning. Методология и реальные кейсы компаний. Процесс планирования штата, пошаговая модель. Сбор данных, определение потребностей, оценка текущей ситуации, gap-анализ.
  • HR-бенчмаркинг: как использовать существующие на росийском рынке источники данных с максимальной пользой для бизнеса? Сравнение показателей вашей компании с «рынком» по ключевым HR-метрикам. Payroll Benchmarking: источники, практика применения.
  • Применение машинного обучения для анализа данных в сфере HR.
  • Средства для визуализации данных. В чем создавать Dashboards и инфографику для бизнеса?
Подробности по ссылке.

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