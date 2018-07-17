Moscow Urban Forum 2018

MOSCOW URBAN FORUM — крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года.

MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.

Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям – экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным. В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.



17-22 июля 2018 года в парке «Зарядье» пройдет Фестиваль в рамках Московского урбанистического форума. Тема этого года — «Связывая поколения».

Лекционно-образовательная часть Фестиваля нацелена на то, чтобы при участии знаменитых российских и зарубежных архитекторов, экономистов, ученых, представителей бизнеса в формате лекций и дискуссий сформулировать понятные ответы на насущные вопросы.

В рамках культурно-развлекательной и спортивной программ горожан ждут премьерные показы фильмов о мировых мегаполисах, соревнование городских стартапов, театрально-музыкальные представления и урбанистические мастер-классы. Посетители фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, поучаствовать в выставке фотографий, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить масштабный концерт независимой экспериментальной музыки от артистов с разных сторон света, а также позаниматься спортом в парке.

Подробности по ссылке.