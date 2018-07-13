ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Лучший способ решения задач Вашей логистики – лично получить от ведущих экспертов отрасли секреты оптимизации логистики и персональные консультации. На Форуме будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров логистического сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, какие технологии определили их будущее и смогут повысить эффективность Вашей логистики.
Программа Форума основана на успешных кейсах федеральных и региональных компаний в областях логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции. За один день Вы узнаете работающие модели во всех звеньях организации цепочки поставок. Кроме этого Вы получите уникальную возможность пообщаться и обменяться опытом с коллегами, работающими в Вашем регионе.
Федеральный Логистический Форум организован Координационным советом по логистике –создателем крупнейшего в России мероприятия –21 Московского Международного Логистического Форума. Федеральный Логистический Форум является общероссийской площадкой для встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.
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