28 июня 2018

Online-конференция с Миляушой Айтугановой, директором ГБУК РТ«ТатарКино»

Online-конференция с Миляушой Айтугановой, директором ГБУК РТ«ТатарКино»

28 июня в 15:00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Миляуша Айтуганова — директор ГБУК РТ«ТатарКино».


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