05 июля 2018

Мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому»

Мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому»

Ключевые вопросы мастер-класса

Маркетинг

  • Стандартные и нестандартные подходы.
  • Как избавиться от «Дня сурка» в маркетинге и начать делать то, что работает

Стратегия

  • 3 ключевых стратегии и 16 целей в маркетинге
  • Определение инструментов для достижения цели

Маркетинговые коммуникации

  • Формируем основное маркетинговое сообщение и отстраиваемся в коммуникациях от конкурентов
  • Формируем УТП и Ценностное предложение
  • Делаем коммуникации заметными, отличительными и вызывающими доверие
  • 99 ключевых каналов коммуникации, подбираем подходящие и доносим до клиентов правильные маркетинговые сообщения.

Конкуренты

  • Конкурент — это все, кто претендует на деньги нашего клиента
  • Работаем с конкурентами по-другому
  • Делаем карту конкурентного анализа
  • Просто и эффективно мониторим конкурентов и идем на шаг впереди

Клиенты

  • Формируем портрет нашего клиента.
  • 5 шагов, 8 профайлов и 10 особенностей.
  • Боремся за правильный сегмент рынка.
  • Выстраиваем с клиентами работу по-другому.

Позиционирование

  • Четко формируем желаемый образ в глазах клиентов
  • 7 вопросов для клиентов и 5 вопросов для сотрудников
  • Прямая отстройка от конкурентов

Для владельцев, собственников, генеральных директоров, директоров по маркетингу, руководителей отделов продаж и маркетинга, бренд-менеджеров и продакт-менеджеров и всех, кто хочет сделать маркетинг по-другому.

Подробности по ссылке.

Контакты

Отель Ривьера, зал «Адмиральский»
Адрес: пр-кт Фатыха Амирхана, 1


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