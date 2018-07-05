Мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому»

Ключевые вопросы мастер-класса
Маркетинг
Стратегия
Маркетинговые коммуникации
Конкуренты
Клиенты
Позиционирование
Для владельцев, собственников, генеральных директоров, директоров по маркетингу, руководителей отделов продаж и маркетинга, бренд-менеджеров и продакт-менеджеров и всех, кто хочет сделать маркетинг по-другому.
Подробности по ссылке.
Отель Ривьера, зал «Адмиральский»
Адрес: пр-кт Фатыха Амирхана, 1
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.