Выставочный центр «Софит — Экспо» приглашает вас принять участие в 22-ой специализированной выставке с международным участием «Нефть. Газ. Хим. 2018». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июня 2018 года в Саратове.
По уровню и масштабам развития промышленного производства Саратовская область занимает одно из ведущих мест в Поволжском экономическом районе. Промышленность области — это более 2000 крупных и средних предприятий.
Основными целями 22-й специализированной выставки с международным участием « Нефть. Газ. Хим. 2018» являются:
— создание благоприятных условий для развития и применения инновационных методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых;
— демонстрация новейшей аппаратуры и техники;
— расширение и укрепление межрегионального и международного сотрудничества.
Ключевыми экспонентами выставки «Нефть. Газ. Хим.» являются: ОАО «ВНИПИгаздобыча», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Саратов», АО «Нефтемаш — Сапкон», ООО Завод «Газпроммаш» и др.
Традиционно выставка «Нефть. Газ. Хим. 2018» пройдет параллельно с выставочным проектом «ТехноЭкспо» в рамках X Саратовского Индустриального Форума.
Объединение выставок позволяет участникам проекта наиболее эффективно представить свою продукцию и услуги для специалистов предприятий России. Совместное проведение трех выставок «Нефть. Газ. Хим» и «ТехноЭкспо», актуальная деловая программа делают Саратовский Индустриальный Форум важнейшим событием отрасли, в котором принимают участие более 100 компаний. Ежегодно посетителями форума становятся более 3000 специалистов отрасли.
Одной из своих основных задач, которые ставят организаторы форума — это помощь экспонентам в привлечении их потенциальных потребителей. Основная мотивация к посещению выставок осуществляется посредством рекламы и персонального приглашения руководителей и специалистов предприятий промышленности не только Саратовской области, но и других регионов.
Форум сопровождает развлекательная программа:
— незабываемая прогулка на теплоходе по просторам красивейшей реки Волги;
— официальный приём в одном из лучших ресторанов города.
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