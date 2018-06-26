Нефть. Газ. Хим. 2018

Выставочный центр «Софит — Экспо» приглашает вас принять участие в 22-ой специализированной выставке с международным участием «Нефть. Газ. Хим. 2018». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июня 2018 года в Саратове.

По уровню и масштабам развития промышленного производства Саратовская область занимает одно из ведущих мест в Поволжском экономическом районе. Промышленность области — это более 2000 крупных и средних предприятий.

Основными целями 22-й специализированной выставки с международным участием « Нефть. Газ. Хим. 2018» являются:

— создание благоприятных условий для развития и применения инновационных методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых;

— демонстрация новейшей аппаратуры и техники;

— расширение и укрепление межрегионального и международного сотрудничества.

Ключевыми экспонентами выставки «Нефть. Газ. Хим.» являются: ОАО «ВНИПИгаздобыча», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Саратов», АО «Нефтемаш — Сапкон», ООО Завод «Газпроммаш» и др.

Традиционно выставка «Нефть. Газ. Хим. 2018» пройдет параллельно с выставочным проектом «ТехноЭкспо» в рамках X Саратовского Индустриального Форума.

Объединение выставок позволяет участникам проекта наиболее эффективно представить свою продукцию и услуги для специалистов предприятий России. Совместное проведение трех выставок «Нефть. Газ. Хим» и «ТехноЭкспо», актуальная деловая программа делают Саратовский Индустриальный Форум важнейшим событием отрасли, в котором принимают участие более 100 компаний. Ежегодно посетителями форума становятся более 3000 специалистов отрасли.

Одной из своих основных задач, которые ставят организаторы форума — это помощь экспонентам в привлечении их потенциальных потребителей. Основная мотивация к посещению выставок осуществляется посредством рекламы и персонального приглашения руководителей и специалистов предприятий промышленности не только Саратовской области, но и других регионов.

Форум сопровождает развлекательная программа:

— незабываемая прогулка на теплоходе по просторам красивейшей реки Волги;

— официальный приём в одном из лучших ресторанов города.