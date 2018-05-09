Список персон

Кузнецов Артем Александрович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 26 октября 1977 года.

Образование:

1994 год — Казанское суворовское военное училище

1998 год — Казанский юридический институт МВД РФ

2011 год — Академия Управления МВД России

Трудовая деятельность:

Начиная с 1998 года занимал руководящие должности в МВД РТ.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель начальника управления МВД РТ по Казани, начальник управления МВД РТ по Казани.
В 2012 — 2015 гг. руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по РТ.
С 2015 г. — начальник УФМС России по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Михаила Миля, 63а
  • Телефон: (843) 294-56-91
  • Email: ufms@tatarstan.ru
  • Сайт: www.ufms.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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