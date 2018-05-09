Кузнецов Артем Александрович
Общая информация
Родился 26 октября 1977 года.
Образование:
1994 год — Казанское суворовское военное училище
1998 год — Казанский юридический институт МВД РФ
2011 год — Академия Управления МВД России
Трудовая деятельность:
Начиная с 1998 года занимал руководящие должности в МВД РТ.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель начальника управления МВД РТ по Казани, начальник управления МВД РТ по Казани.
В 2012 — 2015 гг. руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по РТ.
С 2015 г. — начальник УФМС России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Михаила Миля, 63а
- Телефон: (843) 294-56-91
- Email: ufms@tatarstan.ru
- Сайт: www.ufms.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018