Список персон

Низамов Ригель Халяфович

Гос. ведомства, Медицина
Низамов Ригель Халяфович

Общая информация

Родился 15 марта 1967 года в д. Старые Бугады Актанышского района ТАССР.

Образование:

1988 год — Казанский государственный медицинский институт им. С.В.Курашова (лечебный факультет )

1990 год — Куйбышевский медицинский институт, военно-медицинский факультет (специальность «лечебное дело» )

2006 год — НОУ «Академия управления ТИСБИ», специальность «юриспруденция»

Трудовая деятельность:

В 1990 — 2010 г. — прошел путь от войскового врача до военного комиссара г. Нижнекамска РТ. Завершил военную службу в звании полковник.
В 2010 г. — и.о. руководителя — главного эксперта по медико-социальной экспертизе «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».
С августа 2010 г. — руководитель — главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул.Мазита Гафури, 1
  • Телефон: (843) 237-96-10
  • Email: mse16@mail.ru
  • Сайт: http://mse.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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