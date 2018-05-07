Ахметханов Жаудат Юсупович

Общая информация

Родился 27 сентября 1967 года.

Образование:

1990 год — Елабужская специальная средняя школа милиции (специальность «правоохранительная деятельность» )

1995 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «правоведение»)

Трудовая деятельность:



В 1988 — 1993 гг. — милиционера полка патрульно-постовой службы милиции УВД г. Казани.

В 1993 — 1997 гг. — начальник ОУР Вахитовского РОВД г. Казани.

В 1997 — 2001 гг. — заместитель начальника управления — начальник криминальной милиции Вахитовского РУВД г. Казани.

В 2001 — 2004 гг. — начальник Ново-Савиновского РУВД г. Казани.

В 2004 — 2006 гг. — первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции УВД г. Казани.

В 2008 — 2010 гг. — заместитель начальника криминальной милиции МВД по Республике Татарстан.

В 2010 — 2013 гг. — министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

С мая 2017 г. — руководитель Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

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