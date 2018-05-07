Ахметханов Жаудат Юсупович
Общая информация
Родился 27 сентября 1967 года.
Образование:
1990 год — Елабужская специальная средняя школа милиции (специальность «правоохранительная деятельность» )
1995 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «правоведение»)
Трудовая деятельность:
В 1988 — 1993 гг. — милиционера полка патрульно-постовой службы милиции УВД г. Казани.
В 1993 — 1997 гг. — начальник ОУР Вахитовского РОВД г. Казани.
В 1997 — 2001 гг. — заместитель начальника управления — начальник криминальной милиции Вахитовского РУВД г. Казани.
В 2001 — 2004 гг. — начальник Ново-Савиновского РУВД г. Казани.
В 2004 — 2006 гг. — первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции УВД г. Казани.
В 2008 — 2010 гг. — заместитель начальника криминальной милиции МВД по Республике Татарстан.
В 2010 — 2013 гг. — министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.
С мая 2017 г. — руководитель Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Х.Такташ, 94, а/я 44
- Телефон: (843) 278-92-00
- Email: cla@tatalc.ru
- Сайт: http://www.tatalc.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018