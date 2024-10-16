Галимбеков Айрат Ринатович
Общая информация
Родился 24 января 1984 года в Казани.
Образование:
— 2006 г. — Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность:
— 2006 — 2009 гг.— главный специалист администрации Приволжского района исполкома Казани.
— 2010–2012 гг. — начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республика Татарстан.
— 2012–2020 гг. — управляющий делами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республика Татарстан.
— 2020 — 2024 год занимал должность заместителя генерального директора ГУП РТ «Татлизинг».
— С июля 2024 г. — генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул. Карбышева, д. 5А
- Телефон: (843) 562-07-00
- Email: tatlizing@tatlizing.ru
- Сайт: https://tatlizing.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2024