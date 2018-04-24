«Кредиторов надо заинтересовывать в сохранении бизнеса КЗСК»

Нефтегазохимия Татарстана в первом квартале: выручка растет, отчисления в республиканскую казну падают

Несмотря на раскачивающиеся «качели» оптовых цен на сырьевых рынках, татарстанский нефтегазохимический комплекс (НГХК) продолжает экспортировать до 50% выпускаемой продукции. При общем росте производства на 5,8% выручка НГХК поднялась в первом квартале на 13% — до 368 млрд рублей, а отчисления в казну составили 82 млрд рублей, сообщил сегодня на очередном заседании совета директоров глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Почему на общем позитивном фоне он вдруг заговорил об ущербе, наносимом банкротствами экономике и что вызвало сомнения у главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина — об этом в материале «Реального времени».

Хоккеистам «Ак Барса» аплодировал бомонд НГХК

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» открылось на мажорной ноте: «Ак Барс» — чемпион!» Члены совета директоров холдинга поздравляли Татарстан и «Татнефть» с победой казанской хоккейной команды в Кубке Гагарина и «бурно, продолжительно» аплодировали ей. «Это огромная победа для всей республики, — присоединился к поздравлениям президент РТ Рустам Минниханов. — Но, — сказал он после небольшой паузы, — у нас есть второе радостное событие. У Талии Ильгизовны (Минуллиной, главы АИР РТ, — прим. ред.) сегодня день рождения». И встав с кресла, направился вручать Минуллиной цветы — под очередной шквал аплодисментов.

После этой расслабляющей пятиминутки к отчету традиционно был приглашен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Ему предстояло доложить об итогах работы базовых предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом квартале 2018 года.

Можно сказать, что результаты работы татарстанского нефтегазохимического комплекса (НГХК) были во многом созвучны приподнятому настроению. Несмотря на колебания цен на сырьевых рынках, вплоть до резкого понижения, нефтегазохимические предприятия продолжают удерживать позиции на экспортных направлениях сбыта продукции. Как сообщил Яруллин, по итогам первого квартала индекс производства составил 105,8% к уровню первого квартала 2017 года, при этом почти половина выпущенной продукции отправляется на экспорт. По его словам, выручка от реализации НГХК выросла на 13% — до 368 млрд рублей, а налоговые отчисления во все уровни бюджетов — до 82 млрд рублей.

Рафинат Яруллин доложиk об итогах работы базовых предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом квартале 2018 года. Фото tatarstan.ru



Однако выгоду от этого почувствует в большей мере федеральный бюджет, поскольку наибольшие отчисления произошли по НДПИ и НДС (зачисляются в федеральную казну). Парадокс, но налоговые отчисления в республиканскую казну при этом сократились на 3%.

Кого подняли вверх «качели»

Мировая конъюнктура цен на сырьевых рынках в первом квартале сыграла в пользу нефтяников, шинников и производителей технического углерода, но против нефтепереработчиков, производителей удобрений, пластиков и стиральных порошков. «Наблюдается неравномерная динамика цен в цепочке углеводородов. Стоимость нефти росла опережающими темпами по сравнению с нефтепродуктами. Сохранится низкий уровень цен на азотные удобрения», — обрисовал динамику оптовых цен Рафинат Яруллин. Наиболее высокие темпы экономического роста показали «Татнефть» (хотя и снизила добычу на 1,6%), ТАИФ-НК, шинный комплекс, ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова».

Значимыми событиями в первом квартале стали запуск крупнейшей в России установки изомеризации мощностью 420 тысяч тонн на ТАНЕКО и выпуск «Татнефтью» первой партии полиолефиновых масел. Несмотря на снижение цен, «Нэфис Косметикс» увеличил объемы производства на 6%. «Сказалось прошлогоднее расширение ассортимента стиральных порошков и мыла. Они нарастили свою долю на российском рынке», — сообщил Яруллин. Татарстанский производитель порошков выигрывает в экономсегменте, в результате этой стратегии «Нэфис Косметикс» смог сохранить выручку на уровне 2017 года (точная цифра не называлась). «Нижнекамсктехуглерод» укрепился за счет промышленной кооперации с шинниками. «В структуре реализации увеличились поставки технического углерода для татарстанских шинников», — заметил Рафинат Яруллин. По его словам, это позволило им увеличить продажи на 19% — до 3,5 млн штук. Понятно, что шинники поднимаются на волне роста автопрома.

Лидерами по налоговым отчислениям в республиканскую казну стали «Татнефть», «Казаньоргсинтез», шинники, «Нижнекамсктехуглерод», резиденты технополиса «Химград». Зарплата на предприятиях нефтегазохимического комплекса выросла на фоне снижения численности работников, отметил Яруллин. Наиболее ярко эта тенденция проявилась на ОАО «Химзавод им Л.Я. Карпова»: оптимизировав численность персонала на 15,6%, завод увеличил заработную плату на 21%. «Нэфис Косметикс» лишь слегка «подрезал» кадры — на 4,3%, но зато увеличил заработную плату аж на 34%. Обратная тенденция у резидентов «Химграда». Они продолжают набирать рабочих: численность работников выросла на 7,6% и одновременно выросла зарплата — на 16%. Увеличивают штаты «Татнефть», шинный комплекс, «Аммоний».

«Татнефть» штаты увеличивает, «Нэфис Косметикс» «подрезал» кадры на 4,3%, но зато увеличил заработную плату на 34%. Фото tatarstan.ru



КЗСК остановился?

Диссонансом на фоне победных реляций прозвучала реплика Яруллина о вреде банкротств. «Продолжаются банкротства, которые негативно отражаются на крупном бизнесе. Необходимо поддерживать предприятия — госсубсидии не спасают», — абстрактно произнес он. По его словам, сейчас необходимо заинтересовывать кредиторов в сохранении бизнеса и запускать «бескровные» механизмы финансового оздоровления. Кто имелся в виду? Этот месседж, скорее всего, прозвучал в связи с предстоящим банкротством «Казанского завода синтетического каучука» (КЗСК). На информационных слайдах можно было оценить размеры катастрофы: по итогам первого квартала производство на КЗСК упало на 93%, читай: практически остановилось, а налоговые отчисления составили номинальные 700 тысяч рублей.

Впрочем, реакции Рустама Минниханова на эту реплику не последовало. Президент заранее предупредил, что через несколько минут ему предстоит отправиться в аэропорт для вылета в Москву, и передал слово для ведения заседания премьер-министру Алексею Песошину. Как раз в этот момент закончил выступать президент германской ассоциации Deсhema Томаш Шёринг, пригласивший нефтехимические предприятия принять участие во Всемирном бизнес-форуме ACHEMA. «Ухожу, но на форум приедем», — заверил немецкого гостя Минниханов и поспешил на самолет. Правда, успел оставить поручение организовать деловые встречи для представителей предприятий Татарстана.

Уже при премьер-министре к микрофону пригласили технического директора ООО «Газохим Инжиниринг» Ришата Шириязданова, который презентовал решение уфимской компании по созданию водородной заправки. Признавая очевидное, что использование альтернативных источников топлива, будь то метан или водород, тормозится в России отсутствием заправочной сети, он анонсировал запуск опытно-промышленной установки компании в июне 2018 года. Актуальность этой разработки Шириязданов объяснил тем, что 13 крупнейших компаний мира объявили об инвестициях в водородную энергетику: 10,7 млрд долларов в течение следующих пяти лет, а количество автомобилей на водородном топливе достигнет в мире к 2020 году примерно 800 тыс. штук. Но похоже, европейские идеи пока мало кого вдохновляют в России.

По итогам первого квартала производство на КЗСК упало на 93%, а налоговые отчисления составили номинальные 700 тысяч рублей. Фото 1mm3d.ru



Почему у вас нет российской сертификации?

Более предметно и критически члены совета директоров отнеслись к инновационной технологии, призванной решать «земные» проблемы. Региональный представитель компании AQUABIOTEC Владимир Маховский представил преимущества технологии биофильтрации промышленных стоков, основанной на применении фильтров. Взамен традиционной технологии двухступенчатой очистки стоков он предлагает перейти на очистку фильтрами, наполненными керамзитом. Экономическое преимущество в том, что капитальные расходы в этом случае в 1,5 раза ниже. Ниже и операционные расходы.

— Вы говорите, у вас ниже капитальные и операционные расходы. А в чем минус вашей технологии? Почему в России нет ваших заводов? — спросил спикера Алексей Песошин. А Ирек Файзуллин поставил под сомнение энергоэффективность проекта (расход электроэнергии — 64,8 кВт в час, или 1555 кВт/ч в сутки).

— У вас потребление в три раза выше, чем у традиционных технологий. Почему? — спросил он в лоб. — У нас 8-тысячная очистная потребляет 68 киловатт в час. У вас на тысячу кубов расход энергии 1500 кВт/ч, а у нас на весь объем.

Но спикер ничуть не смутился.

— Здесь зависимость не линейная. Может, на ваш объем у нас не будет больше расхода энергии, — ответил Маховский.

Еще Файзуллин поинтересовался, имеет ли эта технология российскую сертификацию. «Да мы только-только открылись», — растерянно развел руками Маховский. «То есть государственную экспертизу мы с вашей документацией не пройдем», — ответил сам себе глава Минстроя. Это большой минус еще и потому, что в России не построено ни одного объекта по этой технологии. На это спикер пытался поначалу возражать, но потом сдался. «Да, вопрос открытый», — согласился Маховский.

AQUABIOTEC взамен традиционной технологии двухступенчатой очистки стоков предлагает перейти на очистку фильтрами, наполненными керамзитом. Фото aquabiotec.com

Ирек Файзуллин дал понять, что эта технология не удивила его, так как новые очистные с биофильтрами запущены в Верхнем Услоне и в Высокой Горе на 2,5 тысячи кубометров стоков в сутки. «Мы готовы посмотреть ваши… тем более что у нас в Казани полумертвый керамзитовый завод, — поддался на уговоры шеф Минстроя РТ. — Но все равно вам нужно сертифицировать вашу технологию».

Заключительным стало выступление гендиректора АО «Иннополис Сити» Евгения Данилова о внедрении в промышленность технологии «интернета вещей». По его словам, решения LoRaWAN, которые сейчас тестируются на площадке «Татнефти», могут пригодиться для мониторинга оборудования и предотвращения аварий на удаленных объектах ТЭК.