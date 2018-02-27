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Минниханов: «Если ты говоришь 4 часа подряд, с тобой никто не захочет иметь дела в бизнесе»

07:00, 27.02.2018 10

Татарстан взялся наводить полимерные мосты с Кабардино-Балкарией и внедрять «цифровую экономику»

Минниханов: «Если ты говоришь 4 часа подряд, с тобой никто не захочет иметь дела в бизнесе» Фото: president.tatar.ru

«Надо так подать себя, чтобы за тобой вприпрыжку побежали генералы большого бизнеса», — переучивал вчера разработчиков программных продуктов президент Татарстана Рустам Минниханов, заставляя их менять наукообразный язык презентаций на провокационные рекламные слоганы. Как прямо на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Минниханов перевоплотился в коуч-тренера для скучных умников из Acronis и «Валадорус Софт», чем его подкупил импортозамещающий проект из Кабардино-Балкарии, и где ищет новых резидентов глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, с любопытством наблюдала корреспондент «Реального времени».

Президент Татарстана: я уж испугался, что мы сами все должны придумать

Как-то без привычных восточных предисловий первое слово на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» с ходу предоставили ректору ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» Юрию Альтудову. Тот даже слегка смутился быстрому вызову к микрофону и поморщил лоб. Но стоило президенту Татарстана за пару секунд зачитать тему его выступления, не обещавшей легкого и быстрого прослушивания, как ректор северо-кавказского университета уже стоял за трибуной.

В отличие от своих «бесцеремонных» татарстанских друзей, он каждые пять минут повторял слова благодарности за приглашение «быть здесь и представить разработку новой высокоэффективной импортозамещающей технологии получения суперконструкционных полимеров». К всеобщему удивлению, она даже превосходит мировые аналоги.

Тут Юрий Альтудов напомнил о политических моментах, которые подтолкнули его к приезду в Татарстан. 28 февраля 2015 года было подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве двух регионов, поэтому Татарстан мог бы стать площадкой для размещения малотоннажного производства суперконструкционных полимеров. Но, судя по равнодушным лицам гендиректоров татарстанских предприятий, мало кто верил в подобные чудеса из Нальчика, воспринимая утверждения кавказских ученых за елейные шаблоны.

Сделав несколько словесных реверансов, Юрий Альтудов неожиданно замолк, так и не приступив к изложению сути технологии суперконструкционных полимеров.

Юрий Альтудов каждые пять минут повторял слова благодарности за приглашение «быть здесь и представить разработку новой высокоэффективной импортозамещающей технологии»

«Какой алгоритм наших дальнейших действий?» — удивился президент взятой им паузе, которая, на самом деле, оказалась вовсе не перерывом, а окончанием приветственной речи. Выяснилось, что о самой технологии будет докладывать не почтенный ректор «Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова», а приехавшая вместе с ним руководитель лаборатории прогрессивных полимеров Светлана Хаширова. Тут у президента отлегло на душе: «Я уж испугался, что основное мы сами должны придумать », — пошутил он, и пригласил ее к микрофону.

Зачем собирать письма, если можно выйти на рынок

Молодая ученая дама с ярким макияжем сделала все, чтобы не утомить VIP-аудиторию научными выкладками, а постаралась преодолеть скептицизм к разработке ее университета. По словам Светланы Хашировой, суперконструкционные полимеры — это материал VI технологического уклада, которых в настоящее время в мире производится всего 330 тысяч тонн. Спрос на него растет на 10% в год. Держателями технологий являются всего лишь две мировые компании, а в условиях санкций доступ на российский рынок может быть сильно ограничен.

Светлана Хаширова сообщила, что университет предлагает эксперимент не в пробирке, а для полноценного выпуска промышленностью. Благодаря легкости и прочности полимеров, они уже получили применение при строительстве самолета МС-21 (из них выполнены воздуховоды), заверила она. Говоря о коммерческом потенциале «нальчикского» полимера, она доложила, что университет получил письма от двух десятков российских компаний, готовых приобретать эти материалы в случае запуска малотоннажного производства.

— Может, не стоит собирать письма, а просто выйти на рынок, — слегка «подколол» ее президент РТ. Светлана Хаширова не растерялась и ответила в том духе, что Татарстан как раз и мог быть стать площадкой для налаживания импортозамещающего продукта. Но президент снова перевел разговор в русло маркетинга, спросив главное: а есть ли расчеты по цене продукта, конкурентоспособен ли он будет с импортными аналогами? Тут ректор университета снова включился в диалог, сообщив, что эти полимеры на два порядка превосходят обычные. «Их стоимость начинается от 100 до 300 евро за 1 кг, а предложенная вам технология позволяет снизить себестоимость на 20—30%», — ответил Юрий Альтудов.

По словам Светланы Хашировой, спрос на суперконструкционные полимеры растет на 10% в год

Обменявшись парой слов с главой «Татнефтехиминвест-холдинга», президент РТ поручил ему съездить со специалистами в университет для оценки проекта. Но, похоже, здесь больше сработают политические мотивы, нежели коммерческие интересы. «Было бы очень здорово, если бы мы вместе начали делать большие реальные проекты. Я в этом сильно заинтересован! Чтобы у нас были какие-то прорывы!» — с нажимом на последнее слово произнес Рустам Минниханов, одобривший сотрудничество Татарстана с Кабардино-Балкарией. Вероятно, уже сегодня татарстанские спецы нефтехимии отправятся на Кавказ.

«Закодированный» язык программистов мешает цифровой экономике

После политизированного кейса разработчики программных продуктов, казалось бы, могли быстрее получить путевку в жизнь, так как «цифровая экономика» — более популярный тренд. Компания Acronis предложила татарстанскому бизнесу импортозамещающие решения по защите данных. А резидент Иннополиса «Валадорус Софт» — интерактивную аналитическую платформу «Джератикс», предназначенную для автоматизации сбора, анализа, визуализации данных для кадровых департаментов организаций.

Как заявил технический директор «Валадорус Софт» Игорь Коршунов, платформа может стать не только средством автоматизации и интерактивной средой пользователей, но и несет в себе набор инструментальных средств обработки разнородных данных о персонале. Правда, технически сложный язык программистов не вызвал понимания у татарстанских бизнесменов, что почувствовал и сам глава Минсвязи РТ Роман Шайхутдинов. Сразу после окончания долгой презентации вице-президента Acronis Олега Шайхатарова он перехватил слово и стал ясно и доходчиво объяснять коммерческие преимущества сотрудничества Acronis, понимая, что второго шанса не будет.

«Компания предлагает четыре основных направления — это хранение данных, программные продукты для управления, защита данных, искусственный интеллект, — перечислил министр. — Это российская разработка с регистрацией в Сингапуре. Можно рассмотреть сотрудничество и с IT-парком, когда ваши службы не будут покупать отдельные сервера и получать амортизацию в течение 5 лет. Эта сервисная модель позволяет оптимизировать налог на прибыль уже сейчас», — расшифровал закодированный язык Роман Шайхутдинов, кровно заинтересованный в росте выручки резидентов Иннополиса.

Вы оба с Acronis такие умные

Зато после заоблачной презентации технического директора «Валадорус Софт» Игоря Коршунова за обязанности коуч-тренера взялся сам Рустам Минниханов, раздраженный «заумностью» речей программистов.

— Я слушаю вас и думаю, вы оба с Acronis такие умные, — иронизировал президент, намекая, что продавать им свои программные продукты будет ох как сложно из-за языковых барьеров. — А ведь мы не такие умные, как вы. Поэтому информацию надо готовить так, чтобы побежали за вами. Приехали к своим кадровым службам и сказали — вперед. А ведь у них даже заместитель по кадрам — это начальник «в космосе». Вы должны поразить их новизной, конкурентными преимуществом, поэтому ваша презентация должна быть вызывающей, агрессивной, интересной, — доброжелательно подсказывал он Игорю Коршунову нужные подходы.

— Знаете, я и так ужал презентацию. Изначально рассчитывал на 4 часа, — попытался оправдаться технический директор «Валадорус».

В качестве примера Рустам Минниханов привел отчет гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева

— Если бы ты читал 4 часа, потом с тобой бы никто не захотел иметь дела, — добродушно рассмеялся Минниханов. И снова подвел программиста к азам маркетинга. — Скажи им, вы тратите деньги на бестолковых консультантов, а моя платформа позволит решить задачи быстрее и дешевле, — поучал президент и мог бы продолжать еще долго объяснять ошибки, если бы не время. В итоге президент поручил обеим компаниям провести ознакомительный семинар для IT-специалистов.

В качестве примера он привел отчет гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, доложившего о выручке в 70 млрд рублей и поиске новых резидентов. «Вот это Тимур: под ним сейчас и «Алабуга-2», и «Алабуга-3», — похвалил он своего воспитанника.

Луиза Игнатьева, фото president.tatar.ru
ПромышленностьНефтехимияТехнологииIT Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Президент мудр.
    Очень.
    Учёный должен добывать новые знания, а не заниматься бизнесом.
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    Таня Алешина 27 февр
    каждому своё. да. замечания правильные он делать умеет
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  • Анонимно 27 февр
    Если полимеры действительно такие выгодные, то это будет подспорьем для нашего КАПО Горбунова, при создании новых самолетов, так же вертолетов.(МИ-35)
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  • Таня Алешина 27 февр
    Верно говорит и правильно диалог строит. А то сплошь и рядом сухой деловой язык, суть затеряется.
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  • Анонимно 27 февр
    Миннихановы все Мудры
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    Анонимно 27 февр
    Вы про фамилию? Или только про семью Миннихановых?)
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  • Анонимно 27 февр
    Ну да, если начнет реламировать человек уровня Минниханова - все все купят и на любые условия согласятся сразу же)
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  • Анонимно 27 февр
    Для айтишников маркетинг ни к чему. Маркетингом занимаются специально обученные для этого люди
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  • Анонимно 27 февр
    Это азы. Азы должны знать все
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  • Анонимно 27 февр
    Чтобы продвигать свой продукт надо знать его от и до. И уметь забалтывать покупателя. Типа такая корова хоть куда)))
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