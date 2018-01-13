«Маленький, но очень зубастый»: зам Шойгу обещает татарстанским судостроителям 10-летние контракты

Руководство зеленодольского завода провело первую закрытую презентацию для делегации ВМФ РФ

Фото: Олег Тихонов

С принятием новой госпрограммы вооружений до 2027 года Зеленодольский завод им. М. Горького может стать головным исполнителем заказов Минобороны РФ по строительству кораблей малого класса. Эту оптимистичную новость привезли сегодня куратор российского ОПК Дмитрий Рогозин и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, приехавшие для закладки шестого по счету патрульного корвета проекта 22160. Важно, что если «в этом году руководство завода плотно поработает», как заметил замминистра обороны РФ, то «будет обеспечено заказами на 10 лет вперед». На такую заманчивую перспективу даже самое удачливое предприятие ОПК не смело рассчитывать. На встрече с чиновниками побывал корреспондент «Реального времени».

Первым делом — корабли, ну а самолеты — на потом

Как и сообщало «Реальное время», сегодняшний приезд высшего руководства российского ОПК в Татарстан был полностью подчинен «военно-морской» теме, а именно — перевооружению российского флота новыми видами судоходной техники, производимой на Зеленодольском заводе им. Горького. Приоритет в пользу ВМФ вполне объясним: с принятием в конце прошлого года государственной программы вооружений 2018—2027 гг. стоимостью 19 трлн рублей для ВМФ открываются большие возможности для полного обновления флота, так что власти республики более всего озабочены закреплением в ней Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.

Вместе с куратором российской оборонки в Татарстан приехала и представительная делегация ВМФ, приглашенная на первую закрытую презентацию новых проектов морских кораблей, устроенную накануне руководством Зеленодольского завода им. Горького (принадлежит «Ак Барс Холдингу»). Одним словом, все силы руководства республики и «Ак Барс Холдинга» были брошены на покорение российского флота, что и заставило вынести за скобки громкие авиационные мегапроекты. По сведениям «Реального времени», заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов даже не планировал встречи на КВЗ и КАЗ им. Горбунова, о чем позже сообщил его помощник полковник Владимир Дерябин.

Официальным поводом для приезда на Зеленодольский завод им. Горького явилась закладка шестого по счету сторожевого корвета проекта 22160



«Хоть и маленький, но очень зубастый»

Официальным поводом для приезда на Зеленодольский завод им. Горького явилась закладка шестого по счету сторожевого корвета проекта 22160, спроектированного питерским КБ «Северное проектно-конструкторское бюро». Пожалуй, не каждый судостроительный завод начинает 2018 год со строительства нового корабля, подчеркивали в поздравительных речах московские гости.

И первое слово, по традиции, взял вице-премьер Дмитрий Рогозин, увидевший в трудовой субботе зеленодольцев хороший знак. «Стало доброй традицией здесь, в Зеленодольске, присутствовать при рождении нового боевого корабля, и делаем мы это в последнее время все чаще и регулярнее, — заявил он на открытии, заметив, что «год только еще начался, а зеленодольцы работают и в праздничные дни». — И это правильно. Время непростое, и страна ждет сегодня от российских корабелов, корабелов Татарстана особых усилий, особого рвения с тем, чтобы страна чувствовала себя еще более надежно, чтобы наш Военно-морской флот пополнялся новыми боевыми кораблями», — выразил надежду председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин. А будущий патрульный корабль, «который способен выполнять серьезные задачи по борьбе с террористической угрозой», он назвал с улыбкой — «очень высокоманевренный и «зубастый».

«Хоть и маленький, но очень зубастый», — согласился с ним замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Пожалуй, этот неожиданный экспромт больше всего подошел бы к самому Зеленодольскому заводу им. Горького, который, как выразился замминистра, начинал строить малые патрульные суда типа «Грачонок», а теперь яростно нацеливается на «жирные куски» по строительству кораблей ближней защиты для ВМФ. Тут Юрий Борисов напомнил, что в прошлом году главнокомандующим страны была подписана новая государственная программа вооружений до 2027 года, в которой достойное место занимает вооружение для ВМФ. «И конечно, в ней найдется место для зеленодольского завода, чьи боевые корабли хорошо проявили себя в сирийской операции», — заверил он.

Будущий патрульный корабль Дмитрий Рогозин назвал «очень высокоманевренным и «зубастым»



Минобороны законтрактует Зеленодольский завод на 10 лет?

По его словам, Зеленодольский завод им. М. Горького может стать головным исполнителем заказов Минобороны РФ по строительству кораблей малого класса и получить долгосрочные заказы на 10 лет вперед. «Мы с руководством завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить заказами на все 10 лет. Чтобы доля Минобороны РФ на зеленодольском заводе не снижалась», — заявил он под аплодисменты собравшихся заводчан. По его словам, Минобороны может продолжить серию строительства этих корветов. «Я думаю, что строительство этих кораблей продолжится в ближайшие 10 лет, потому что нужда ВМФ в кораблях этого класса сохраняется», — сообщил позже журналистам Юрий Борисов. Правда, он затруднился назвать возможное количество, заметив, что пока законтрактовано шесть кораблей.

После этих обещаний президент Татарстана Рустам Минниханов не мог не наградить добрых гостей. Он вручил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Рогозину медаль РТ «За доблестный труд», чем немало его удивил. Но и гости в долгу не остались. В ответ заместитель министра обороны подарил гендиректору завода Ренату Мистахову памятные часы, и он, похоже, тоже не ожидал сюрприза. Глава АБХ Иван Егоров даже слегка подтолкнул Мистахова вперед, и слегка смущенный директор все-таки получил из рук Борисова презент Минобороны РФ.

После торжественной церемонии замминистра согласился раскрыть журналистам подробности презентации, на которую съехалось руководство ВМФ. По его словам, здесь была представлена новая модификация кораблей для вспомогательного флота. Наряду с этим серьезно прорабатываются проекты арктического класса, которые, как сказал Борисов, также «интересны для ВМФ». А вот говорить о сдаче патрульных кораблей Юрий Борисов не стал. Напомним, что из пяти заложенных корветов зеленодольцы еще не сдали ни одного, хотя сначала планировалось, что первый корабль должен был сойти со стапелей в 2017 году. «Я не помню, когда им сдавать», — уклонился он от разговора на эту болезненную тему.

Хотели «дешево и быстро», а получается наоборот

«Корабли действительно в постройке идут неожиданно тяжело, хотя, как я понимаю, изначально идея была наоборот — «дешево и быстро», — полагает эксперт в области судостроения Михаил Барабанов. — Видимо, это следствие достаточно новаторской конструкции, плюс проблема с санкциями по двигателям. Изначально должны были ставиться дизели MAN, реально, по известным данным, MAN успели получить только для головного «Василия Быкова», а на остальные будут ставиться дизели коломенского производства, что повлекло частичное перепроектирование кораблей».

Михаил Барабанов полагает, что шансы на продление серии невелики. «Патрульные корабли проекта 22160 — это в некотором смысле наследие прошлых лет, когда велась борьба с пиратством в районе Сомали, и флот задумал такие специализированные «недорогие» патрульные корабли, чтобы не гонять ради противопиратских задач и не тратить ресурс полноценных боевых кораблей.

По конструкции это типичные корабли «задач мирного времени», патрульные корабли, которые скорее больше актуальны для береговой охраны, а не ВМФ. Вооружение у них в базовом варианте по сути символическое, зато есть вертолет, моторные лодки, кубрик для морпехов. Но для задач ведения полноценных боевых действий на море в условиях «настоящей» войны с сильным противником эти корабли практически бесполезны. Теоретически они могут нести «контейнеризированное» дополнительное вооружение, но на практике такое вооружение пока не создано.





По конструкции это типичные корабли «задач мирного времени», патрульные корабли, которые скорее больше актуальны для береговой охраны, а не ВМФ, говорит Михаил Барабанов

Сейчас противопиратские задачи уже не актуальны, так что данные корабли как бы с этой точки зрения не очень нужны. С другой стороны, как показал опыт, некая доля «задач мирного времени» у ВМФ все равно остается — патрулирование, присутствие в удаленных водах, противодиверсионные и антитеррористические задачи, так что ниша у таких кораблей есть. Я полагаю, что сейчас некое оживление интереса к этим кораблям у ВМФ связано с сирийской операцией — в частности, возможно, что пару этих кораблей предполагается постоянно базировать в Тартусе.

Тем не менее, ввиду очевидной «нишевости» этих кораблей, думаю, что все постройкой одной серии из шести единиц и ограничится. Поэтому и конкурентов у Зеленодольска не будет, скорее всего. Заказы МО для зеленодольского завода критически важны, тем более что с гражданской продукцией судостроения у предприятия не очень выходит.

1 / 33 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов