«Маленький, но очень зубастый»: зам Шойгу обещает татарстанским судостроителям 10-летние контракты
Руководство зеленодольского завода провело первую закрытую презентацию для делегации ВМФ РФ
С принятием новой госпрограммы вооружений до 2027 года Зеленодольский завод им. М. Горького может стать головным исполнителем заказов Минобороны РФ по строительству кораблей малого класса. Эту оптимистичную новость привезли сегодня куратор российского ОПК Дмитрий Рогозин и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, приехавшие для закладки шестого по счету патрульного корвета проекта 22160. Важно, что если «в этом году руководство завода плотно поработает», как заметил замминистра обороны РФ, то «будет обеспечено заказами на 10 лет вперед». На такую заманчивую перспективу даже самое удачливое предприятие ОПК не смело рассчитывать. На встрече с чиновниками побывал корреспондент «Реального времени».
Первым делом — корабли, ну а самолеты — на потом
Как и сообщало «Реальное время», сегодняшний приезд высшего руководства российского ОПК в Татарстан был полностью подчинен «военно-морской» теме, а именно — перевооружению российского флота новыми видами судоходной техники, производимой на Зеленодольском заводе им. Горького. Приоритет в пользу ВМФ вполне объясним: с принятием в конце прошлого года государственной программы вооружений 2018—2027 гг. стоимостью 19 трлн рублей для ВМФ открываются большие возможности для полного обновления флота, так что власти республики более всего озабочены закреплением в ней Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.
Вместе с куратором российской оборонки в Татарстан приехала и представительная делегация ВМФ, приглашенная на первую закрытую презентацию новых проектов морских кораблей, устроенную накануне руководством Зеленодольского завода им. Горького (принадлежит «Ак Барс Холдингу»). Одним словом, все силы руководства республики и «Ак Барс Холдинга» были брошены на покорение российского флота, что и заставило вынести за скобки громкие авиационные мегапроекты. По сведениям «Реального времени», заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов даже не планировал встречи на КВЗ и КАЗ им. Горбунова, о чем позже сообщил его помощник полковник Владимир Дерябин.
«Хоть и маленький, но очень зубастый»
Официальным поводом для приезда на Зеленодольский завод им. Горького явилась закладка шестого по счету сторожевого корвета проекта 22160, спроектированного питерским КБ «Северное проектно-конструкторское бюро». Пожалуй, не каждый судостроительный завод начинает 2018 год со строительства нового корабля, подчеркивали в поздравительных речах московские гости.
И первое слово, по традиции, взял вице-премьер Дмитрий Рогозин, увидевший в трудовой субботе зеленодольцев хороший знак. «Стало доброй традицией здесь, в Зеленодольске, присутствовать при рождении нового боевого корабля, и делаем мы это в последнее время все чаще и регулярнее, — заявил он на открытии, заметив, что «год только еще начался, а зеленодольцы работают и в праздничные дни». — И это правильно. Время непростое, и страна ждет сегодня от российских корабелов, корабелов Татарстана особых усилий, особого рвения с тем, чтобы страна чувствовала себя еще более надежно, чтобы наш Военно-морской флот пополнялся новыми боевыми кораблями», — выразил надежду председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин. А будущий патрульный корабль, «который способен выполнять серьезные задачи по борьбе с террористической угрозой», он назвал с улыбкой — «очень высокоманевренный и «зубастый».
«Хоть и маленький, но очень зубастый», — согласился с ним замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Пожалуй, этот неожиданный экспромт больше всего подошел бы к самому Зеленодольскому заводу им. Горького, который, как выразился замминистра, начинал строить малые патрульные суда типа «Грачонок», а теперь яростно нацеливается на «жирные куски» по строительству кораблей ближней защиты для ВМФ. Тут Юрий Борисов напомнил, что в прошлом году главнокомандующим страны была подписана новая государственная программа вооружений до 2027 года, в которой достойное место занимает вооружение для ВМФ. «И конечно, в ней найдется место для зеленодольского завода, чьи боевые корабли хорошо проявили себя в сирийской операции», — заверил он.
Минобороны законтрактует Зеленодольский завод на 10 лет?
По его словам, Зеленодольский завод им. М. Горького может стать головным исполнителем заказов Минобороны РФ по строительству кораблей малого класса и получить долгосрочные заказы на 10 лет вперед. «Мы с руководством завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить заказами на все 10 лет. Чтобы доля Минобороны РФ на зеленодольском заводе не снижалась», — заявил он под аплодисменты собравшихся заводчан. По его словам, Минобороны может продолжить серию строительства этих корветов. «Я думаю, что строительство этих кораблей продолжится в ближайшие 10 лет, потому что нужда ВМФ в кораблях этого класса сохраняется», — сообщил позже журналистам Юрий Борисов. Правда, он затруднился назвать возможное количество, заметив, что пока законтрактовано шесть кораблей.
После этих обещаний президент Татарстана Рустам Минниханов не мог не наградить добрых гостей. Он вручил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Рогозину медаль РТ «За доблестный труд», чем немало его удивил. Но и гости в долгу не остались. В ответ заместитель министра обороны подарил гендиректору завода Ренату Мистахову памятные часы, и он, похоже, тоже не ожидал сюрприза. Глава АБХ Иван Егоров даже слегка подтолкнул Мистахова вперед, и слегка смущенный директор все-таки получил из рук Борисова презент Минобороны РФ.
После торжественной церемонии замминистра согласился раскрыть журналистам подробности презентации, на которую съехалось руководство ВМФ. По его словам, здесь была представлена новая модификация кораблей для вспомогательного флота. Наряду с этим серьезно прорабатываются проекты арктического класса, которые, как сказал Борисов, также «интересны для ВМФ». А вот говорить о сдаче патрульных кораблей Юрий Борисов не стал. Напомним, что из пяти заложенных корветов зеленодольцы еще не сдали ни одного, хотя сначала планировалось, что первый корабль должен был сойти со стапелей в 2017 году. «Я не помню, когда им сдавать», — уклонился он от разговора на эту болезненную тему.
Хотели «дешево и быстро», а получается наоборот
«Корабли действительно в постройке идут неожиданно тяжело, хотя, как я понимаю, изначально идея была наоборот — «дешево и быстро», — полагает эксперт в области судостроения Михаил Барабанов. — Видимо, это следствие достаточно новаторской конструкции, плюс проблема с санкциями по двигателям. Изначально должны были ставиться дизели MAN, реально, по известным данным, MAN успели получить только для головного «Василия Быкова», а на остальные будут ставиться дизели коломенского производства, что повлекло частичное перепроектирование кораблей».
Михаил Барабанов полагает, что шансы на продление серии невелики. «Патрульные корабли проекта 22160 — это в некотором смысле наследие прошлых лет, когда велась борьба с пиратством в районе Сомали, и флот задумал такие специализированные «недорогие» патрульные корабли, чтобы не гонять ради противопиратских задач и не тратить ресурс полноценных боевых кораблей.
По конструкции это типичные корабли «задач мирного времени», патрульные корабли, которые скорее больше актуальны для береговой охраны, а не ВМФ. Вооружение у них в базовом варианте по сути символическое, зато есть вертолет, моторные лодки, кубрик для морпехов. Но для задач ведения полноценных боевых действий на море в условиях «настоящей» войны с сильным противником эти корабли практически бесполезны. Теоретически они могут нести «контейнеризированное» дополнительное вооружение, но на практике такое вооружение пока не создано.
Сейчас противопиратские задачи уже не актуальны, так что данные корабли как бы с этой точки зрения не очень нужны. С другой стороны, как показал опыт, некая доля «задач мирного времени» у ВМФ все равно остается — патрулирование, присутствие в удаленных водах, противодиверсионные и антитеррористические задачи, так что ниша у таких кораблей есть. Я полагаю, что сейчас некое оживление интереса к этим кораблям у ВМФ связано с сирийской операцией — в частности, возможно, что пару этих кораблей предполагается постоянно базировать в Тартусе.
Тем не менее, ввиду очевидной «нишевости» этих кораблей, думаю, что все постройкой одной серии из шести единиц и ограничится. Поэтому и конкурентов у Зеленодольска не будет, скорее всего. Заказы МО для зеленодольского завода критически важны, тем более что с гражданской продукцией судостроения у предприятия не очень выходит.
комментарии
2. истину, что политик должен быть прозорливым, и подтвердил Первый Президент Нашего Татарстана своим трудом
3. со старым Новым годом, ну если это мне будет позволено
4. в 2007 по движкам был разговор с главным конструктором со ссылкой на Иванова, который тогда был Первым замом и занимался оборонкой. Тот сказал, что при проетировании надо использовать отечественные;
5. коломенские были в моё время дерьмом, какие сейчас не знаю, давно посуду не сдавал... и приятелю было сказано открытым текстом, что ПУТИ КАК НА ЗМЗ создавать СВОИ с помощью ребят с ЮТЗ НЕТ..
6. но карьера для нас превыше всего, даже если потом кто то будет платить по счетам Нашего и Вашего дилентализма;
7. про трудности - нужна своя база подготовки и работяг и техников и об этом НЕОДНОКРАТНО СТАВИЛСЯ ВОПРОС, но ни кто не стал этим заниматься, трепаться да, а восстанавливать нет, может это было связано ещё и с рабочим языком обучения можно что угодно, а может проще привозить чужых, как в строительстве узбеков свои то могут быть строптивыми и надо ещё уметь находить общий язык, но СУДОстроение это не строительство коробок, нужна квалификация, так скажем..возьмите Астану кто там ставил стёкла и как?
8. понимаю Вас РВ, бог с ним, в которого я не верю, что Вы не будете этого печатать, но Вы, ребята, автоматом попадаете в ту же позицию, как и все те кто привели состояние дел с кораблестроением к такой безысходности - (лет 49 назад стоял вопрос о коломенском весом 42 тонны и чехословацком весом 9,6 тонны практически при одной мощности - разница была в 80 л.с. но водоизмещение корыта с нашим вырастало примерно на 160 тонн (25%), но повезло - руководитель, который обязан был принять решение был братом кого то там в Москве, и СЭВ разрешил;
9. если от 2018 отнять 2002 (2007 это последняя попытка подключить ЗПКБ через данного мужика, но как всегда великая русская интеллигенция оказалась э дохлятиками э ..в политическом смысле) то получим 16 лет; насколько мне известно ребята, которые работали на станках и сборке на ЗМЗ за шестнадцать лет создали бы турбину и э.. запустил в серийное производство мы ж Зеленодольск, но руководящие ребята из деревни, с какой тот там видимо фермы, может и молочной, сейчакс мы без своего молока и с пальмой в масле, назовём своими именами, Вы ж всё равно не опубликуете, НЕ ДАЛИ НАМ ЭТОГО СДЕЛАТЬ..для них же ..
10. вот они и по турбинам бы СЕЙЧАС пиарились, выставляя свои э ... животики (пузатенький, значит успешный - так женщины считают, и чего ради баб не сделают мужики. Ну а может и быстрее утомляются, тоже так скажем)..
11. спасибо за внимание, но завод горького может выдавать в три раза больше, ну это как минимум и ещё раз спасибо Минтимеру Шариповичу за то, что он в 1996 году нам, зеленодольцам поверил
Этот господин когда-то предлагал вылететь из Земли в космическиое пространство на батутах.
1.1. ставятся рядом ДВА изделия:
1.1.1. ЮТЗ;
1.1.2. наше;
прим. 1 поперёк батьки в пекло не лезте, если бы Вы это могли, то сделали бы и все бабки и бабы были БЫ ВАШИ;
1.2. так же и с чертежами, убеждён, что ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЁМ НЕСТЫКОВКИ мы ж русские ребята с э ..определённым уклоном э.. прим.2 см. прим. 1;
2. но вот если Вы не можете делать СЛИВОЧНОЕ МАСЛО без ПАЛЬМОВОГО масла, да ещё при людно РАСПИСЫВАЕТЕСЬ В ЭТОМ, то принятие решения не состоится, пока Ваши дети, соседи из деревни, или родственники ещё с той стороны, не согласятся ЗА ВАС ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, технологические, между прочим, -станочный парк и квалификация: тех кто принимает решения, естественно технологические, и станочников и сборщиков;
3. ну, и чего сложного? из тех, кто комментирует, сам "железки" то точил? Ну к примеру Урал решил строить ВСМ для себя, кстати, ПВВ это предлагалось от Казани до Свердловска -Екатерибурга в 2015 году. чтоб нам, татарам, он поручил строить ну как бы за НАС с ВАМИ СЧЁТ, ..ну, а это для меня естественно и ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ раз наше то доход нам, но обломилось, так вот ВЫ, которые про батуты и угрозу ХА-ХА мы и так в Зеленодольске под угрозой с ..1913 года из-за красного моста .. МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ КОГО ТО то ли из ТОПА 100, то ли вообще не пришей ... КОМУ НАШ ПРЕЗИДЕНТ НАШЕГО ТАТАРСТАНА может ПОРУЧИТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ:
3.1. подготовку проектной документации энтой ВСМ и СДАЧУ её заказчику Казанской РЖД всм, так скажем?;
3.2. строительство энтой ВСМ?
4. естественно нашими инженерами, нашими работягами и нашим сливочным маслом без пальмы. Интересно вот тут, как и откуда монголы Бату получали пальмовое масло для своего коровьего масла?
5. спасибо тому, кто вспомнил про батуты -если покопаться в истории "армянского радио" в исполнении представителей избранного богом народа ну так этак 50 летней давности, то там такой антикдот был. Интересно узнать через пол века, что кто то купился...
6. РВ ещё раз бик зур рахмэт! если получиться с подготовкой и сборщиков и сварщиков и станочников в Зеленодольске с СОЗНАТЕЛЬНОЙ программой % увеличения своих, а не пришлых кадров ,то это будет только Ваша заслуга, так как Зеленодольску ещё предстоит повторить опыт Камского моста, построив казанский мост в Верхний Услон.
7. ну если мы остались самими собой, а не стали перекати полем.. оставшимися без собственного коровьего масла..
8. так куда Бату посылал своих нукеров за пальмой..? Госдумы РФ тогда не существовало.... На этот исторический вопрос оба преподавателя научного коммунизма ответят ? В семитомной истории тоже не нашёл...
9. так куда Бату посылал нукеров за пальмой? Видимо из-за этого был спор с Хулагу..А?