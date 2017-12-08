«Замедление ухудшения»: Fitch дарит российской рознице надежду на рост

Другие эксперты настроены более пессимистично

Фото: Максим Платонов

Fitch дало крайне осторожный прогноз оживления розничной торговли в России в 2018 году. Надежду вселяет наметившийся несущественный рост оборотов ретейла после двух лет падения, а также восстановление потребительской уверенности до докризисного уровня. Эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», считают, что радоваться рано: денег, чтобы подогреть спрос, у потребителей по-прежнему нет. Это не мешает крупнейшим сетям увеличивать долю на рынке.

Слабая надежда

Международное агентство Fitch Ratings выпустило исследование о российском потребительском секторе, в котором прогнозирует, что 2018 год окажется относительно благоприятным для ретейлеров и производителей товаров: рыночные факторы помогут поддержать их результаты. Однако, предупреждают аналитики, изменения будут «в лучшем случае умеренными».

Оборот розничных продаж в России падал 2 года подряд, за 2015—2016 годы снижение составило более 15%. В этом году Fitch заметило «первые признаки» улучшения потребительской ситуации, которому способствовали рекордно низкий уровень инфляции, рост экономики в течение трех кварталов, а также снижение ставок по кредитам (см. справку).

Все это, пишет Fitch, помогло восстановлению потребительской уверенности до уровней, которые в последний раз наблюдались лишь перед обвалом цен на нефть и валютным кризисом 2014 года. Во II квартале 2017-го впервые с 2014 года был зафиксирован рост розничных продаж. По мнению аналитиков, двигателем этого процесса были непродовольственные товары, но с июля стали расти и продажи продуктов.

В этом году Fitch заметило «первые признаки» улучшения потребительской ситуации. Фото anews.com



«Вместе эти данные указывают на постепенное улучшение операционной среды для ретейлеров и производителей потребительских товаров. В свете значительного снижения реальных располагаемых доходов населения за последние 3 года мы ожидаем, что потребители сохранят высокую чувствительность к цене. Исходя из этого можно предположить, что растущий спрос будет сконцентрирован в основном в массовом сегменте, в то время как восстановление в премиум-сегменте будет довольно умеренным», — пишут авторы исследования.

Также, считает Fitch, в силу невысокой платежеспособности потребители будут зависеть от промоакций крупнейших сетевых ретейлеров, таких как X5 Retail Group, «Лента» и O'key Group: «Это, скорее всего, будет и далее оказывать давление на маржу как ретейлеров, так и производителей продуктов питания».

Для отечественных производителей продовольственных товаров восстановление потребительской активности будет означать усиление конкуренции, в том числе со стороны зарубежных компаний, говорят авторы. В 2013—2016 годах импорт продуктов питания в России резко снизился под влиянием эмбарго и падения доходов. С 2017 года он стал восстанавливаться. Запрет на импорт из США и стран Евросоюза сохраняется, но растут поставки мяса, овощей, рыбы и молочных продуктов из СНГ, Латинской Америки и Азии.

Для отечественных производителей продовольственных товаров восстановление потребительской активности будет означать усиление конкуренции, в том числе со стороны зарубежных компаний, говорят авторы. Фото Максима Платонова

Пылесосы пришли в негодность

Эксперты и участники рынка, с которыми поговорило «Реальное время», считают, что позитивный сдвиг в потребительских ожиданиях еще не гарантирует существенного оживления розничной торговли. По словам директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, индекс потребительской уверенности растет в течение четырех кварталов, «но пока эта тенденция, к сожалению, строится в слогане «замедление ухудшения». Сам индекс остается в отрицательной зоне, возможно, через два-три квартала он выйдет в ноль.

Конечно, низкая инфляция — это хорошо, но для фактического восстановления спроса нужно сбить тренд падения реальных доходов населения. С ноября 2014 года их показатель снижается практически помесячно, напоминает Остапкович.

В последнее время, говорит эксперт, розничные продажи вошли в едва заметный рост, но это было обеспечено, во-первых, кредитованием, а во-вторых — происходило за счет сегмента непродовольственных товаров. Чем объяснить спрос на эти товары? Тем, что еще в 2014 году из-за снижения доходов люди взяли паузу и начали откладывать их покупку. Сейчас пылесосы, телевизоры и бытовая техника, которые имеются на руках у населения, просто износились, нужны новые, объясняет Остапкович.

По словам Карпова, маркером реальной ситуации в этом году будет динамика предновогодних продаж — с 2014 года она отсутствовала. Фото raerr.ru



Всем тяжело, некоторым полезно

Делать выводы об оздоровлении потребительского сектора рано, тем более рано говорить о выходе на докризисный уровень, считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Рост торговли на несколько десятых процента — это статистическая погрешность, говорит он.

По словам Карпова, маркером реальной ситуации в этом году будет динамика предновогодних продаж — с 2014 года она отсутствовала: «Ретейлеры крайне этим расстроены и предпринимают усилия для улучшения этой ситуации. Но ее практически невозможно как-то улучшить: либо есть у потребителя деньги, либо нет. Какие бы реляции не звучали, по факту у потребителя денег нет, он экономит».

В то же время, говорит Карпов, развитие сетей зависит не только от потребительской активности. Сейчас одни ретейлеры чувствуют себя чуть лучше, другие хуже; для первых кризис — это лишь дополнительная возможность развития. По словам президента РАЭРР, многие региональные сети переносили падение спроса тяжелее, чем более крупные игроки. В свою очередь крупные сети старались завладеть их бизнесом. Как правило, речь шла о покупке прав аренды, поскольку полноценное поглощение стало менее выгодным — «долги так или иначе есть у всех», объясняет Карпов.

По его словам, все, у кого есть запас прочности, пользуются моментом: активно развиваются «Лента», X5 Retail Group; скорее всего, активные действия в 2018 году будет предпринимать «Магнит». В ноябре его основной владелец Сергей Галицкий продал 7,5% компании за $736 млн, напоминает собеседник: «Эта сумма должна выстрелить. Иначе куда Галицкий хочет деть эти деньги?»

Артем Малютин