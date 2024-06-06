БРИКС — 28% мирового ВВП, более 20% экспорта в мире, инвестиции в $250 млрд

На ПМЭФ обсудили расширение БРИКС и новые возможности для сотрудничества

Сегодня страны БРИКС активно участвуют в формировании мировых экономических процессов, руководствуясь принципами взаимной выгоды, партнерства и равенства. В рамках второго дня ПМЭФ ведущие эксперты российских и зарубежных организаций, а также органов власти собрались на конференции, посвященной расширению межгосударственного объединения. На повестке дня — новые возможности делового сотрудничества стран-участниц БРИКС. О том, как складывается текущая обстановка в крупном мировом альянсе, — в материале «Реального времени».



Россия во время председательства в БРИКС концентрируется на экономической повестке объединения

БРИКС не только важная политическая площадка, это ключевое направление торговли. По данным статистики, объем внешней торговли со странами объединения увеличился на 28% — и это показатели еще до присоединения последних стран. Экспорт увеличился на 21%, а импорт — на 38,5%. Замминистра экономического развития России Владимир Ильичев отметил, что в рамках текущего председательства России в БРИКС страна направила все усилия на консолидацию сотрудничества с ее ключевыми союзниками.

— Для нас страны-участницы этого объединения — Китай, Индия, ЮАР и остальные коллеги — наши ключевые партнеры, в силу новых реалий, которые у нас есть. В период нашего председательства [в БРИКС] мы постарались концентрироваться на экономической повестке объединения и наполнить ее новыми инициативами, — заявил Ильичев.

По его словам, Россия традиционно ведет практику упрощения процессов торговли и борется с теми незаконными ограничительными мерами, которые представлены в нынешней реальности.

— Вместе с коллегами мы будем пытаться согласовать нашу позицию по вопросам практического оспаривания некоторых элементов санкций, климатического протекционизма, чтобы перевести все в формальную основу, — отметил замминистра.

Замминистра экономического развития России Владимир Ильичев отметил, что в рамках текущего председательства России в БРИКС страна направила все усилия на консолидацию сотрудничества с ее ключевыми союзниками. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

Ильичев отметил, что участники БРИКС — серьезные игроки сельскохозяйственного рынка. С учетом этого показателя Россия запустила инициативу по упрощению торговли сельхозпродукцией, в том числе в тех аспектах, которые касаются обеспечения доступности продовольствия и сокращения потерь, а также в части проблематики неравномерного распределения продукции и повышения прозрачности процессов регулирования торговли между странами БРИКС.

— На сегодняшний день, к сожалению, взаимодействия стран БРИКС на этом направлении, на наш взгляд, недостаточно. Нам нужно менять ситуацию, когда страны-участницы организации больший упор делают на других участниках рынка, а не с теми, кто внутри сообщества, — посетовал замминистра. — Мы предлагаем искать возможности для упрощения правил торговли, поиска экспортного потенциала на наших совместных рынках.

Трудности в торговле и не только

Баренд Йоханнес Жубер, су-шерпа ЮАР в БРИКС и главный директор региональных организаций департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается его страна в торговле. Он отметил, что санкции, введенные Европейским союзом, создают значительные проблемы. Жубер подчеркнул, что присоединение ЮАР и других африканских стран к БРИКС является важным событием.

— Те вызовы, которые нам бросают, очень сильно затрудняют торговлю на многих направлениях. Санкции, которые вводятся Евросоюзом, представляют для нас большие вызовы, — заявил он. — Мы очень рады, что мы и еще две африканские страны присоединились к БРИКС. Считаем, что потенциал будет расти и нам есть куда продвигаться.

Баренд Йоханнес Жубер, су-шерпа ЮАР в БРИКС и главный директор региональных организаций департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается его страна в торговле. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

Дипломат напомнил о предстоящем в Казани саммите стран БРИКС, во время которого состоится обсуждение насущных вопросов. Одной из тем станет реформа многостороннего, многополярного подхода к миру. Участники дискуссии обсудят, как вовлечь всех участников процесса и достичь удовлетворительного результата. Жубер отметил, что вопрос торговли является сложным для стран-участниц, поскольку он неразрывно связан с работой нового Банка развития и его поддержкой.

«Сейчас очень важно, что на этом форуме мы можем обсудить роль БРИКС в дальнейшем развитии экономического сотрудничества в мире»

Сегодня государства БРИКС вбирают в себя 28% мирового ВВП, более 20% экспорта в мире, а приток прямых инвестиций составляет более 250 млрд долларов. Сообщество играет огромную роль в развитии мировой экономики, поскольку страны выигрывают от диверсификации экономических отношений: например, Россия с Бразилией являются важными игроками на рынке сельскохозяйственной продукции. У Индии и Китая — ведущие роли в вопросе человеческого капитала. В аспекте рынка производства энергетики Россия владеет колоссальным потенциалом и инфраструктурой. По словам участников мероприятия, совместная работа государств создает огромный плацдарм для развития и процветания стран-участниц объединения.

— Весь мир сейчас переживает беспрецедентные и сложные времена — внешние потрясения меняют планету до неузнаваемости. Весь мир прошел через пандемию коронавируса, через обострения политических отношений, разного рода конфликтов. Все эти потрясения имеют негативные последствия для экономики стран и международной торговли. Сейчас очень важно, что на этом форуме мы можем обсудить роль БРИКС в дальнейшем развитии экономического сотрудничества в мире. На данный момент внешняя торговля стагнировала на минимальных за последние десятилетия показателях, — заявила министр планирования и экономического развития Арабской Республики Египет Хала Хельми Эль-Саид.

Так, по ее словам, вступление страны в БРИКС сильно повлияло на развитие африканского региона, а проблема продовольственной безопасности стала одной из важнейших тем на сегодняшний день в мире.

— Одна из наиболее важных задач, которую нужно решать сегодня, — это проблема продовольственной безопасности. По результатам после пандемии [коронавируса] три страны нашего альянса являются крупнейшими производителями: Россия — одна из крупнейших стран зерновой отрасли, Бразилия — сои, Индия — риса. В общем и целом это более 50% зерновых во всем мире. В дополнение к этому наше сотрудничество играет огромную роль в мировой экономике, — отметила она. — После того как Египет присоединился к БРИКС в начале 2024 года, произошло сильное развитие нашего блока. В последние годы Египет играет важную роль в развитии экономики Африки, и сотрудничество в рамках БРИКС поможет Египту достигнуть тех показателей экономического развития, которые запланированы на ближайшее будущее. Очень важны совместные инвестиции, особенно сейчас, когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии. Делаем акцент на зеленых технологиях в топливном и энергетическом секторах.

Министр планирования и экономического развития Арабской Республики Египет Хала Хельми Эль-Саид заявила, что вступление страны в БРИКС сильно повлияло на развитие африканского региона, а проблема продовольственной безопасности стала одной из важнейших тем на сегодняшний день в мире. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

Она также затронула вопросы глобализации и мирового сотрудничества и кооперации государств Организации Объединенных Наций. Так, она привела пример поставленной председателем ООН Антониу Гуттеришом задачи на достижение мировым сообществом нужной степени сотрудничества. Немалую роль также должен сыграть Всемирный банк — его основная задача состоит в том, чтобы помогать странам со средним доходом для их дальнейшего развития.

— Очень важно, что Всемирный банк позволяет финансировать новые проекты данного блока. Поэтому, присоединение Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана лишь усилит наш блок с политической и экономической точки зрения на современном мировом рынке, — рассказала Хала Хельми Эль-Саид. — В ближайшее время ВВП участников БРИКС достигнет около 34%. Сюда же войдет рост населения и производства энергии до 43% от мировых показателей.



Роль ИИ в торгово-инвестиционном сотрудничестве и логистика в рамках БРИКС

Страны БРИКС входят в число мировых лидеров по доле компаний, проводящих исследования или внедряющих в свою работу искусственный интеллект. КНР, Индия, ОАЭ — эти страны демонстрируют успехи в развитии инвестиционной, управленческой и исследовательской систем для ИИ, что показывает высокие места этих стран в глобальном индексе ИИ.

— Мы хотим в период нашего председательства выйти на договоренность по внедрению технологий ИИ в привычные нам процессы. В частности, формирования и оптимизации торговых цепочек, анализа стоимости товаров и контрактов, упрощения коммуникации между контрагентами инвестиционного консультирования. Мы считаем, что странам БРИКС необходимо договариваться о совместных проектах в части использования искусственного интеллекта, — заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.



Приоритетным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. Товарооборот между странами достигает десятков миллиардов долларов. Так, по словам Сергея Павлова, первого заместителя гендиректора ОАО «Российские железные дороги», товарооборот между Россией и Китаем вырос до четверти триллиона долларов, с Индией — почти в два раза, с Бразилией — до рекордных 11 миллиардов, а с ЮАР — на треть. Также отмечается значительный рост товарооборота с новыми странами БРИКС, например, с ОАЭ он увеличился на 70%.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до четверти триллиона долларов. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

— Первостепенно стоит вопрос транспортно-логистической связи наших стран, потому что это основная задача, которая стоит сегодня не только перед РЖД, но и перед транспортными системами стран БРИКС. Сегодня, как уже упомянули раньше, у нас есть все ресурсы для развития, — отметил Павлов. — Географическая удаленность выводит на первый план задачу связности наших стран. Железные дороги напрямую интегрированы в эти транспортные процессы и играют все большую роль в обеспечении как внутренних перевозок, так и внешней торговли.

Аркадий Коростелев, президент логистической компании FESCO, сообщил, что в этом году удалось наладить прямые поставки товаров из России в Китай по воде, минуя территории недружественных стран. За первые пять месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок составил 121 миллион тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом контейнерные перевозки выросли на 14%. Около половины всего объема перевозок РЖД приходится на сотрудничество со странами БРИКС. А две трети мирового грузооборота сосредоточено именно в этих государствах.

В этом году удалось наладить прямые поставки товаров из Санкт-Петербурга в Китай по воде, минуя территории недружественных стран. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

Торговля без SWIFT

Сергей Сторчак, старший банкир ВЭБ.РФ, подчеркнул важность решения проблемы оплаты экспорта и импорта товаров на межгосударственном уровне. Он отметил, что пока нет однозначного ответа на вопрос, легко ли осуществлять такие операции без использования системы SWIFT. Это сложный вопрос, так как многие страны опасаются возможности введения первичных или вторичных санкций в отношении них.

— Приходится учитывать интересы коллег с точки зрения тех рисков, которые они принимают на себя из-за возможных вторичных санкций в их сторону, — отметил Сторчак. — Тем не менее на текущем этапе в рамках нашего председательства была поставлена очень важная задача — присоединить к нашему объединению коллег из тех стран, которые официально присоединились к объединению БРИКС в текущем году. Работа эта достаточно деликатная, поскольку государственные финансовые институты требуют согласования с местными органами власти. На сегодняшний день мы имеем более-менее продвинутое отношение с точки зрения понимания алгоритма присоединения с двумя странами — Египтом и ОАЭ.

Климат и сельское хозяйство

На площадке БРИКС запустили контактную группу по вопросами климата. Практически все ее рабочие вопросы касаются насущной климатической повестки. Большую роль в этом направлении отвели научному сотрудничеству.

— Для нас отдельным направлением является сотрудничество в сфере углеродных рынков. Мы хотели бы создать партнерство БРИКС по открытым углеродным рынкам для сближения подходов стран к валидации и верификации результатов проекта, — рассказал Ильичев.

Михаил Рыбников, генеральный директор ПАО «ФосАгро», подчеркнул важность темы продовольствия и пищевого сырья в странах БРИКС. Он отметил, что российские удобрения не содержат опасных элементов и веществ, что выгодно отличает их от продукции других игроков рынка. По словам Рыбникова, Россия будет и дальше увеличивать объемы поставок удобрений. Ограничениями в этом процессе могут стать торговые барьеры, которые увеличивают стоимость продукции для конечных потребителей. Поэтому ведется работа по либерализации торговли агрохимической продукцией.

Российские удобрения не содержат опасных элементов и веществ, что выгодно отличает их от продукции других игроков рынка. Скриншот трансляции ПМЭФ "РАСШИРЕНИЕ БРИКС. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

На сегодня Россия производит 58 марок удобрений, 16 из которых включают в себя микроэлементы. Сейчас российские аграрии создали специальные препараты для улучшения роста культур. Так, урожайность зерновых поднялась на 15%, а зернобобовых — до 23%.

— Работа на этом не останавливается, параллельно ведем работу над созданием еще четырех препаратов, — рассказал Рыбников. — Без эффективного применения минеральных удобрений невозможно обеспечить безопасное и качественное продовольствие. Россия экспортирует почти 19 млн тонн в страны БРИКС, что составляет 50% от всего экспорта страны, а на долю России приходится 24% суммарного импорта удобрений в страны объединения.

Рыбников отмечает, что сейчас весь мир стремится улучшить качество продовольственных товаров. По его словам, в более чем тысяче лабораторий в 160 странах мира проводятся проверки качества сырья, продукции и почв для выращивания культур. Для поддержки аграриев выделяются ежегодные гранты. Так, за семь раундов программы были выбраны 48 молодых ученых из 32 стран мира.

— Основная цель — научить аграриев максимально эффективно использовать свои земли и минеральные удобрения, — заявил он.— Это обязательно внесет значительный вклад в борьбу с голодом и поспособствует реализации стратегий экономического партнерства стран-участниц БРИКС.