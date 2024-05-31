«Услугу не оказывали, а людям поступили платежки за вывоз мусора за три года»

В Казани обсудили нарушения монополистов рынков в области обращения с отходами, ЖКХ и других отраслей

Фото: Максим Платонов

«Результат скоро почувствуют не только организации-нарушители, но и граждане в виде повышения качества оказания коммунальных услуг», — обещают навести порядок в сфере ЖКХ татарстанские антимонопольщики и жилищные инспекторы. Надзорные органы обсудили вопросы завышенных начислений, отказов в перерасчете и неоказания услуг субъектами естественных монополий. Пути решения проблем искали в ходе публичных обсуждений контрольно-надзорной деятельности Татарстанского УФАС России.



«Проведение саммита БРИКС не снимает ответственности»



«Для нас это возможность открытого диалога», — открыл встречу руководитель Татарстанского УФАС Айрат Шафигуллин, подчеркнув, что обсуждения носят профилактический характер и направлены на предупреждение возможных нарушений. Участники могли задать вопросы и получить ответы контролирующих органов. Обозначив круг тем для обсуждения, глава управления отдельно остановился на нарушениях в области ЖКХ, приветствуя нового руководителя Госжилинспекции РТ Александра Тыгина.

— Мы уже чувствуем его рвение навести порядок в этой отрасли и приветствуем его в этом. Убежден, наше взаимодействие даст результат, который скоро почувствуют не только организации-нарушители, но и граждане в виде повышения качества оказания коммунальных услуг, — указал Айрат Шафигуллин.

Публичные обсуждения носят профилактический характер и направлены на предупреждение возможных нарушений. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

В этой работе важна активная роль отраслевого Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, «которое на сегодняшний день выглядит довольно пассивно, к сожалению», отметил он. Переходя к итогам работы ведомства за полгода, спикер рассказал о контроле за реализацией программы догазификации. Привел в пример проблемы в области обращения с отходами, выделил незаконные начисления. Указал на работу специалистов в области мониторинга цен на продукты и контроля в сфере госзакупок. По его словам, количество грубых нарушений снижается.

— Обращаю внимание организаций, задействованных в подготовке к саммиту БРИКС! Вы находитесь под нашим пристальным вниманием и должны понимать, что проведение такого мероприятия не снимает с вас ответственности за соблюдение законодательства, — добавил он.

Глава УФАС обратился и к представителям органов власти, которым предстоит ускорить работу в области реорганизации МУПов и ГУПов. «Времени мало, и пока мы на вашей стороне, но после нового года будем привлекать к ответственности. А это повлияет на инвестиционный рейтинг региона», — предупредил он.

Глава УФАС обратился и к представителям органов власти, которым предстоит ускорить работу в области реорганизации МУПов и ГУПов. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

Минпромторгу поручили кладбища

Замминистра экономики РТ Гульназ Исмагилова рассказала о развитии конкурентной среды в республике в соответствии с национальным планом. В республиканскую дорожную карту включены 47 рынков, 49 ключевых показателей и 62 мероприятия для их достижения. Для реализации определены 25 исполнителей из числа органов власти. «Республика традиционно представлена в «белой книге» лучших практик развития конкуренции, формируемой ФАС России», — отметила она.

По итогам 2023 года 46 ключевых показателей из 49 исполнены. Так, за два года доля модернизированных и введенных в эксплуатацию предприятий промышленных строительных материалов от общего количества предприятий увеличилась на 14%. Но часть показателей были достигнуты не в полном объеме. К примеру, на рынке услуг дошкольного образования за 2023 год не было открыто ни одной частного детсада. На рынке внутреннего туризма прирост турпотока составил 2% при плановом показателе 6%.

Проблемой спикер назвала инвентаризацию мест захоронений и кладбищ, а также услуг по организации похорон по принципу «одного окна». Эту работу нужно провести до 2025 года.

Плохо пока исполняются мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг в районах Татарстана. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

— Но, к сожалению, работа ведется не должным образом по данным мероприятиям. Поэтому считаю необходимым начать работу по исполнению данных мероприятий. Предлагаю организовать совместное совещание с участниками рынка, — обозначила задачи замглавы Минэкономики РТ.

Плохо пока исполняются мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг в районах Татарстана. По словам спикера, всего 23 муниципальных образования из 45 включили их в свои дорожные карты.

— Ритуальные услуги — очень сложная тема. На время она поутихла, но сейчас опять пошли жалобы и конфликтные ситуации. Этим вопросом тоже надо активно заниматься. Я не совсем понял, почему теперь Министерство промышленности тоже занимается кладбищами, но ладно — это другой вопрос, — заметил Айрат Шафигуллин.

По словам спикера, всего 23 муниципальных образования из 45 включили мероприятия в свои дорожные карты. скриншот realnoevremya.ru слайда презентации

Стабильно высокое количество нарушений у монополистов рынка ЖКХ

О результатах правоприменительной практики в сфере антимонопольного контроля деятельности хозяйствующих субъектов рассказал замруководителя Татарстанского УФАС Андрей Розенталь. Под особым контролем — монополисты на рынке оказания коммунальных услуг.

— Мы отмечаем стабильно высокое количество нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых монополистами рынка ЖКХ. Только в первом полугодии 2024 года на рассмотрении в управлении находятся уже девять дел. Это особо настораживает в условиях моратория на проверки, — подчеркнул докладчик, добавив, что если бы проверки выполняли чаще, нарушений выявили бы еще больше.

Нередки нарушения порядка ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. К примеру, с архитектурной компании в многоквартирном доме взимали плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов. Гарантирующего поставщика оштрафовали. Другой случай касался нежелания ресурсоснабжающей организации в Нижнекамске делать перерасчет населению за долгие перерывы при отключении горячей воды. В области энергоснабжения замечания были высказаны в адрес сетевых организаций, которые по полгода не подключали заявителей без объективных причин.

Особую озабоченность УФАС вызывают действия регоператора по факту неоказания услуг в обращении с ТКО в 40 населенных пунктах Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

Но наибольшее количество обращений по вопросу злоупотребления доминирующим положением поступает в связи с действиями региональных операторов в сфере обращения с ТКО. «Вообще, мы постоянно эту тему поднимаем, я уже думал, что спустя 5 лет мы не будем штрафовать регоператоров, но не получается», — заметил Розенталь. По его словам, система требует доработки.

До сих пор в республике остаются целые населенные пункты, в которых сбор отходов не организован. Особую озабоченность вызывают действия регоператора по факту неоказания услуг в обращении с ТКО более чем в 40 населенных пунктах Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов.

— Было установлено, что собственникам домовладений, расположенных в труднодоступных сельских населенных пунктах, выставлена плата за предыдущие три года. Несмотря на то, что отсутствовали контейнерные площадки, не был организован мешочный сбор, мусор в принципе не вывозился, и регоператор это признает. В ряде случаев круглогодичные транспортные сообщения вообще отсутствуют. То есть нет ни инфраструктуры, ни факта оказания услуги. Вместе с тем, значит, за три года людям поступили платежки! — возмутился замглавы УФАС.

Собственникам домовладений выставили плату за предыдущие три года несмотря на то, что отсутствовали контейнерные площадки, не был организован мешочный сбор. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Андрей Розенталь подчеркнул, что, согласно закону, плату за вывоз мусора можно взимать лишь при условии наличия инфраструктуры и оказания самой услуги. В области газификации работа, по его словам, продвигается в целом хорошо, а выявленные шесть нарушений стали следствием ненадлежащего планирования при утверждении планов графиков догазификации.

На розничном рынке нефтепродуктов республики компании зафиксировали рост цен на ГСМ. По данным Татарстанстата, с конца декабря 2023 года по май 2024-го рост средних цен на бензин марки АИ-92 составил 0,8%, на бензин АИ-95 — 1,1%, дизельное топливо — на 0,3%.

— На сегодня цены на моторное топливо в Татарстане не выше, чем средние цены на аналогичные продукты по ПФО, — сообщил он. — В настоящее время рынок в республике характеризуется относительной стабильностью. Дефицита топлива в обеспечении не наблюдается. Также мы отмечаем конструктивную позицию компании «ТАИФ» по удержанию цен на топливо.

Потребительская инфляция в апреле 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составила 7,67%. Это шестое место среди регионов ПФО. Индекс потребительских цен на продовольственные товары — 107,6%. Из продовольственных товаров зафиксирован небольшой рост цен на капусту белокочанную, свеклу, морковь, лук репчатый. Ведомство беспокоит рост стоимости яиц. После резкого скачка цен ситуацию удалось стабилизировать, но при этом розничные цены в республике все-таки выше, чем в других субъектах России и в ПФО.

Другой пример спикер привел по ресурсоснабжающей организации в Нижнекамске, которая не хотела делать перерасчет за перерывы в подаче горячей воды. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

Важным направлением остается контроль за соблюдением законодательства торговыми сетями. Вопрос в том, в каких муниципальных образованиях и какие федеральные сети не могут расширяться. Дело в том, что доля их товарооборота не должна превышать 25% местного рынка. По этой причине компании «Табыш», развивающей сеть продовольственных дискаунтеров «Находка», больше нельзя открывать новые магазины в Аксубаевском и Алькеевском районах.

«Вы так счастливо улыбаетесь — у вас везде контейнеры стоят?»

Руководитель Госжилинспекции РТ Александр Тыгин, выйдя к трибуне, рассказал об инициативах, подготовленных совместно с антимонопольным ведомством. В частности, публичное признание получило то, что право собственности на ТБО до сих пор не установлено, и федеральный центр обещает решить этот вопрос.

— Это принципиальный вопрос: чей мусор лежит в ведре, чей — в контейнере и, соответственно, кто имеет право на его переработку и несет за него ответственность, — подчеркнул он.

Отдельно он остановился на судебной практике по вопросу вывоза мусора. В пример привел обзор практики Верховного суда РФ по спорам в области ТБО. По его словам, в материале разобрали 51 кейс и почти на все наболевшие вопросы по вывозу мусора есть ответы.

— Прозвучала цифра, что 40 населенных пунктов не имеет контейнерных площадок. У нас ВКС, сейчас вся республика слышит. Минстрой, как орган, уполномоченный на корректировку территориальной схемы и вообще ведущий ее, вы эту позицию услышьте! Вы так счастливо улыбаетесь — у вас везде контейнеры стоят? Редко видишь, когда о мусоре говоришь, и такое счастливое лицо человека в аудитории, — обратился Александр Тыгин к одному из коллег в зале.

Отдельно Александр Тыгин остановился на судебной практике по вопросу вывоза мусора. предоставлено пресс-службой Татарстанского УФАС России

Спикер напомнил санитарные нормы по удаленности мусорных контейнеров от дома — не менее 20 метров и не более 100. «При этом у 40 населенных пунктов нет контейнерных площадок. А закон говорит — не более 100 метров. Поэтому, коллеги из муниципалитетов, вы это услышьте! В территориальных схемах этот вопрос должен быть решен!» — подчеркнул Тыгин.

Часть нарушений представители инспекции выявили в области водоснабжения. За последний месяц ведомство направило материалы на дисквалификацию трех руководителей управляющих компаний в суды. Два из них рассматривают, по одному дисквалификацию заменили штрафом в 125 тысяч рублей. «Безусловно, инспекция проявит настойчивость, еще раз направит. Сами понимаете, вода камень точит, руководитель будет дисквалифицирован. Институт дисквалификации, на мой взгляд, самый эффективный в административном праве. Штрафовать бесконечно можно, но смысла в этом нет», — заключил спикер.