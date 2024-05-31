Владимиру Лушникову — 110: на «Казаньоргсинтезе» почтили память первого директора завода

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

В честь 110-летия со дня рождения Владимира Лушникова «Казаньоргсинтез» пригласил на предприятие его соратников, людей, которые плечом к плечу строили с ним завод и осуществляли пуски производств. При их участии в день рождения первого директора предприятия на «Казаньоргсинтезе» официально открыли улицу Лушникова. Ветераны своими глазами смогли оценить, как развивается дело их жизни сегодня. Как КОС прошел самую строгую, но в то же время и самую трогательную проверку — читайте в нашем материале.

«Он всегда в первую очередь думал о коллективе»

Обширная программа мероприятия началась с дома 113 по улице Декабристов, где установлена памятная доска в честь Владимира Лушникова. Друзья и коллеги первого директора КОСа начали собираться задолго до начала, они будто торопились вернуться в молодость. При встрече с коллегами, которых не видели много лет, каждый будто скидывал десятки лет. Они бодро обнимались, много шутили и вспоминали былые годы.

Друзья и коллеги первого директора КОСа начали собираться задолго до церемонии. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Это был человек с большой буквы. Он всегда в первую очередь думал о коллективе, старался ради людей. Знал, если коллектив не будет обеспечен всем необходимым, то завод строить будет очень трудно. В этом и есть его секрет успеха — он заботился о людях, — отметил, открывая мероприятие, бывший заместитель генерального директора объединения по кадрам и режиму Иль Айтуганов.

Жилые дома и общежития, ясли и детские сады, школы и больницы, дороги и трамвайные пути — все это строилось вокруг возводящегося химического гиганта благодаря ходатайству Владимира Лушникова.

При встрече с коллегами ветераны обнимались, много шутили и вспоминали былые годы. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Он на самом деле очень ценил кадры, он их сам искал по всему союзу и как-то находил самых лучших. Это был руководитель государственного масштаба, — рассказал еще один его соратник Вадут Рахимов.

Галина Марамыгина вспоминает, что он с большим вниманием и чуткостью относился к потребностям рабочих:

— Еженедельно принимал у себя сотрудников. Выслушивал и личные просьбы, и предложения по производственным делам. И старался решить каждый вопрос.

Преемственность поколений

— Владимир Петрович был уникальным человеком, при нем завод построился, при нем мы получили первые продукции фенилацетона, этилена, полиэтилена. От имени руководства предприятия я говорю большое спасибо вам за тот труд и опыт, который был передан вами нам, молодежи. Мы в свою очередь сейчас передаем его следующим поколениям, — отметил заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров, приветствуя ветеранов.

В Казанском нефтехимическом колледже им. В.П. Лушникова ветеранов ждали подарки и концертная программа. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Ветераны в этот день смогли сами увидеть подрастающее поколение нефтехимиков — следующей точкой их посещения стал Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, который тоже много лет назад был построен по инициативе Владимира Петровича.

Там студенты показали ветеранам концертные номера и пообещали достойно продолжить их труд.

На «Казаньоргсинтезе» появилась улица Лушникова

После колледжа почетных гостей ждал самый долгожданный момент — посещение родного предприятия.

Визит на производство начался с торжественной церемонии открытия улицы Лушникова. На церемонии присутствовал внучатый племянник Владимира Лушникова Олег Лозовой, который продолжает его династию на заводе, трудясь на позиции инженера.

На Казаньоргсинтезе сегодня работает внучатый племянник Владимира Лушникова — Олег Лозовой. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Он поблагодарил ветеранов и компанию СИБУР за то, что они чтят память первого директора.

— Политика компании СИБУР очень созвучна с той политикой, которую вел Владимир Петрович. Сейчас у нас сосредоточены специалисты со всей страны, то же самое было, когда он создавал завод. Я знаю, что тогда огромное внимание уделялось обучению сотрудников, и сейчас мы много учимся, занимаемся саморазвитием, — рассказал Олег Лозовой.

После церемонии ветеранам провели автобусную экскурсию по производству: рассказали, какие изменения в последние годы произошли на заводе, и ознакомили с планами. От внимательного взгляда строителей химического гиганта не скрылась ни одна деталь. Они задавали вопросы, вспоминали, как было при них.

На территории предприятия была торжественно открыта улица имени В.П. Лушникова. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Хочется сказать большое спасибо СИБУРу. Во-первых, за внимание к нам, ветеранам, в последние годы мы это чувствуем особенно ярко. Во-вторых, за работу. Видно, что пришли люди, которые думают о людях, работают во благо развития. Очень приятно было сегодня увидеть расцветающее предприятие. Для меня «Казаньоргсинтез» как ребенок. Каждому родителю хочется увидеть детей благополучными, с правильными жизненными ценностями. Я сегодня это увидел. Сюда пришли правильные руководители, я почувствовал преемственность, связь с той эпохой Лушникова. Да, нам грустно видеть, что некоторых производств нет, даже здания снесены. Но они ведь это делают, чтобы строить новое. А это самое главное — работать, чтобы достигать новых высот, — поделился впечатлениями Вадут Рахимов.

Его, как человека, много лет проработавшего на позиции руководителя службы охраны природы, впечатлила экологичность предприятия.

— Эта работа началась еще при мне. Приятно, что сейчас столько делается для охраны окружающей среды. Значит, наша работа была не зря, — отметил он.

«Дело Владимира Петровича в хороших руках»

На выезде с предприятия гости остановились у мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны. Для этих людей 404 имени, высеченные на мемориале, не просто незнакомые герои войны — это их коллеги, друзья, они помнят их боевой путь, знают о полученных ранениях. Поэтому они с большим трепетом отнеслись к этой остановке, вспоминали их подвиги, как на войне, так и во время строительства новой жизни в послевоенные годы.

На остановке у мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, к ветеранам присоединился генеральный директор Айрат Сафин. Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На этой остановке к ним присоединился генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Он вместе с ветеранами возложил цветы к мемориалу и сказал слова благодарности:

— Мы говорим спасибо Владимиру Петровичу и вам, дорогие ветераны, за то, что вы оставили это производство в хорошем состоянии. Благодаря вам предприятие и сегодня двигает экономику нашей республики и нашей страны далеко вперед. Впереди у нас большие планы по дальнейшему развитию. Надеюсь, посетив «Казаньоргсинтез», вы убедились, что ваше родное предприятие в надежных руках и будет продолжать развиваться.

По эмоциям гостей можно было понять, что они действительно спокойны за настоящее и будущее предприятия, которое сами строили.

Экскурсию посетила родная племянница Владимира Лушникова, которая сама 37 лет отработала на КОСе, Жанетта Лозовая.

— Я в восхищении. Предприятие ухоженное, это очень много значит. Я вижу, что СИБУР — это будущее нашего завода. Я очень рада. У меня правнучка углубленно занимается химией, и я бы хотела, чтобы она работала здесь, потому что тут ценят инициативу, есть возможности для развития. С уверенностью могу сказать: дело Владимира Петровича в хороших руках, — подытожила она.