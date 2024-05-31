Владимиру Лушникову — 110: на «Казаньоргсинтезе» почтили память первого директора завода
В честь 110-летия со дня рождения Владимира Лушникова «Казаньоргсинтез» пригласил на предприятие его соратников, людей, которые плечом к плечу строили с ним завод и осуществляли пуски производств. При их участии в день рождения первого директора предприятия на «Казаньоргсинтезе» официально открыли улицу Лушникова. Ветераны своими глазами смогли оценить, как развивается дело их жизни сегодня. Как КОС прошел самую строгую, но в то же время и самую трогательную проверку — читайте в нашем материале.
«Он всегда в первую очередь думал о коллективе»
Обширная программа мероприятия началась с дома 113 по улице Декабристов, где установлена памятная доска в честь Владимира Лушникова. Друзья и коллеги первого директора КОСа начали собираться задолго до начала, они будто торопились вернуться в молодость. При встрече с коллегами, которых не видели много лет, каждый будто скидывал десятки лет. Они бодро обнимались, много шутили и вспоминали былые годы.
— Это был человек с большой буквы. Он всегда в первую очередь думал о коллективе, старался ради людей. Знал, если коллектив не будет обеспечен всем необходимым, то завод строить будет очень трудно. В этом и есть его секрет успеха — он заботился о людях, — отметил, открывая мероприятие, бывший заместитель генерального директора объединения по кадрам и режиму Иль Айтуганов.
Жилые дома и общежития, ясли и детские сады, школы и больницы, дороги и трамвайные пути — все это строилось вокруг возводящегося химического гиганта благодаря ходатайству Владимира Лушникова.
— Он на самом деле очень ценил кадры, он их сам искал по всему союзу и как-то находил самых лучших. Это был руководитель государственного масштаба, — рассказал еще один его соратник Вадут Рахимов.
Галина Марамыгина вспоминает, что он с большим вниманием и чуткостью относился к потребностям рабочих:
— Еженедельно принимал у себя сотрудников. Выслушивал и личные просьбы, и предложения по производственным делам. И старался решить каждый вопрос.
Преемственность поколений
— Владимир Петрович был уникальным человеком, при нем завод построился, при нем мы получили первые продукции фенилацетона, этилена, полиэтилена. От имени руководства предприятия я говорю большое спасибо вам за тот труд и опыт, который был передан вами нам, молодежи. Мы в свою очередь сейчас передаем его следующим поколениям, — отметил заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров, приветствуя ветеранов.
Ветераны в этот день смогли сами увидеть подрастающее поколение нефтехимиков — следующей точкой их посещения стал Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, который тоже много лет назад был построен по инициативе Владимира Петровича.
Там студенты показали ветеранам концертные номера и пообещали достойно продолжить их труд.
На «Казаньоргсинтезе» появилась улица Лушникова
После колледжа почетных гостей ждал самый долгожданный момент — посещение родного предприятия.
Визит на производство начался с торжественной церемонии открытия улицы Лушникова. На церемонии присутствовал внучатый племянник Владимира Лушникова Олег Лозовой, который продолжает его династию на заводе, трудясь на позиции инженера.
Он поблагодарил ветеранов и компанию СИБУР за то, что они чтят память первого директора.
— Политика компании СИБУР очень созвучна с той политикой, которую вел Владимир Петрович. Сейчас у нас сосредоточены специалисты со всей страны, то же самое было, когда он создавал завод. Я знаю, что тогда огромное внимание уделялось обучению сотрудников, и сейчас мы много учимся, занимаемся саморазвитием, — рассказал Олег Лозовой.
После церемонии ветеранам провели автобусную экскурсию по производству: рассказали, какие изменения в последние годы произошли на заводе, и ознакомили с планами. От внимательного взгляда строителей химического гиганта не скрылась ни одна деталь. Они задавали вопросы, вспоминали, как было при них.
— Хочется сказать большое спасибо СИБУРу. Во-первых, за внимание к нам, ветеранам, в последние годы мы это чувствуем особенно ярко. Во-вторых, за работу. Видно, что пришли люди, которые думают о людях, работают во благо развития. Очень приятно было сегодня увидеть расцветающее предприятие. Для меня «Казаньоргсинтез» как ребенок. Каждому родителю хочется увидеть детей благополучными, с правильными жизненными ценностями. Я сегодня это увидел. Сюда пришли правильные руководители, я почувствовал преемственность, связь с той эпохой Лушникова. Да, нам грустно видеть, что некоторых производств нет, даже здания снесены. Но они ведь это делают, чтобы строить новое. А это самое главное — работать, чтобы достигать новых высот, — поделился впечатлениями Вадут Рахимов.
Его, как человека, много лет проработавшего на позиции руководителя службы охраны природы, впечатлила экологичность предприятия.
— Эта работа началась еще при мне. Приятно, что сейчас столько делается для охраны окружающей среды. Значит, наша работа была не зря, — отметил он.
«Дело Владимира Петровича в хороших руках»
На выезде с предприятия гости остановились у мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны. Для этих людей 404 имени, высеченные на мемориале, не просто незнакомые герои войны — это их коллеги, друзья, они помнят их боевой путь, знают о полученных ранениях. Поэтому они с большим трепетом отнеслись к этой остановке, вспоминали их подвиги, как на войне, так и во время строительства новой жизни в послевоенные годы.
На этой остановке к ним присоединился генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Он вместе с ветеранами возложил цветы к мемориалу и сказал слова благодарности:
— Мы говорим спасибо Владимиру Петровичу и вам, дорогие ветераны, за то, что вы оставили это производство в хорошем состоянии. Благодаря вам предприятие и сегодня двигает экономику нашей республики и нашей страны далеко вперед. Впереди у нас большие планы по дальнейшему развитию. Надеюсь, посетив «Казаньоргсинтез», вы убедились, что ваше родное предприятие в надежных руках и будет продолжать развиваться.
По эмоциям гостей можно было понять, что они действительно спокойны за настоящее и будущее предприятия, которое сами строили.
Экскурсию посетила родная племянница Владимира Лушникова, которая сама 37 лет отработала на КОСе, Жанетта Лозовая.
— Я в восхищении. Предприятие ухоженное, это очень много значит. Я вижу, что СИБУР — это будущее нашего завода. Я очень рада. У меня правнучка углубленно занимается химией, и я бы хотела, чтобы она работала здесь, потому что тут ценят инициативу, есть возможности для развития. С уверенностью могу сказать: дело Владимира Петровича в хороших руках, — подытожила она.