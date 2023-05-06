Андрей Финохин: «Санкции стали толчком для российских разработчиков»

Фото: предоставлено Андреем Финохиным

В России намерены снизить коэффициент технологической зависимости страны в 2,5 раза путем повышения инновационной и патентной активности. В этих целях венчурным инвесторам предоставят «право на риск» и усилят налоговые льготы для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. О текущей ситуации и перспективах российского инновационного рынка в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает председатель комитета по инновациям ТПП РТ Андрей Финохин.

«Прошедший год стал, безусловно, успешным»

Минувший год хорошо встряхнул все отрасли экономики, в том числе и инновационную сферу. Для кого-то он стал годом новых возможностей, для кого-то — периодом паники. Из России ушли западные вендоры (разработчики программного обеспечения), к примеру SAP или Oracle, их решения ориентированы на крупный бизнес. Некоторые вендоры ушли не только без возможности продлить лицензионное использование, а даже с удалением аккаунтов и данных своих клиентов.

Тысячи санкций 2022 года стали для российских разработчиков толчком для прорыва. По моему мнению, прошедший год стал, безусловно, успешным.

Да, может, сложнее стало искать подходящих сотрудников или стало сложнее их удерживать. Компании, которые лояльно относятся к удаленной работе сотрудников, проблем с кадрами не ощутили. А те, кто хочет приковать сотрудника наручниками к его рабочему месту, конечно, столкнется с дефицитом кадров. Мои сотрудники уезжали работать в другие страны, кто-то вернулся, кто-то остался — никто не уволился.

Профицита айтишников не будет — абсолютно каждая область вскоре будет пронизана IT. К примеру, сегодня мы готовим еду сами, а завтра это будет робот. Нужны будут не шеф-повара, а те, кто проектирует роботов-поваров. В 2000-е говорили о переполнении рынка труда экономистами и юристами, но попробуйте найти профессионалов дела. Так, недавно мне нужно было выкупить патент у американской компании — пусть кто-то мне позвонит и сходу скажет, как это сделать.

Фото: piqsels.com

Кто смог быстро адаптироваться, те пошли в гору

Отечественные IT-решения не дотягивали до мирового уровня качества и степени надежности. И крупный бизнес работал на западных разработках. Кто смог адаптироваться, довести до ума продукт и заявить клиенту «я такой же, как западный продукт, но наш», те пошли в гору.

У моего продукта есть западные аналоги, они ушли с российского рынка, и бизнес стал обращаться к нам. Так и у других наших коллег по IT-сектору — появились новые перспективы.

Сегодня у отечественных разработчиков софта есть решения для крупного, среднего бизнеса и госсектора. Аналоги были и есть — если нет на полке «Сникерса», то шоколадка «Степ» всегда есть. Просто на отечественные решения не обращали внимание. Кто активно работал над своим ИТ-продуктом, у тех стали покупать. А те, кто требовал поддержки, грантов, говорят: «2022-й был неудачным».

Инновации — не только IT, это разработки для нефтехимии, для агробизнеса и медицины. Россия — страна сырьевая. Все новые решения, что помогают быстрее, эффективнее и дешевле добывать ресурсы — очень перспективны. Сейчас инновации чаще внедряют те, у кого больше денег, желания совершенствоваться и высокая конкуренция на рынке. Если взять топ-10 компаний Татарстана, все они готовы инвестировать в инновации.

Фото: Максим Платонов

Либо оторваны от реальности, либо не могут найти своего применения

Миссия нашего комитета — помочь «приземлить» существующие технологии на республиканские предприятия. У нас есть такой тезис — «Будущее уже наступило, но оно распределено неравномерно». Наша задача — это будущее дотянуть до тех предприятий, которые до сих пор живут в 90-х. Сегодня таких, наверное, 90 процентов. Затрудняюсь назвать тех, кто семимильными шагами рванул вперед в технологии. Даже в масштабах страны таких можно пересчитать по пальцам.

Многие могут не согласиться со мной и возразить. К примеру, есть банки, которые позиционируют себя как цифровые. Тогда почему при открытии расчетного счета приходится идти в их банковское отделение и писать заявление от руки на бумаге?

Инновации — это не идеи. Идея ничего не стоит, а если у создателя есть продукт, прототип или патент, то это уже можно назвать чем-то реальным. Вузы могут называть себя технологичными, но запросите статистику, сколько из созданных патентов нашли применение в жизни — показатели будут неутешительными.

Большинство работ уходят в стол: либо они оторваны от реальности, либо не могут найти заказчика. Существует барьер между бизнесом и учеными, а у вузов KPI исчисляется по написанным работам, а не по внедренным. Плюс в институтах и университетах преподают люди, не имеющие ничего общего с бизнесом. Выходит так — лишь бы что написать, а нужно ли это — дело другое.

Фото: Дмитрий Резнов

Бизнес тоже начал активно вкладываться в разработки

Безусловно, сфера инноваций в России сегодня поддерживается. В нее включаются умные и талантливые инноваторы. Когда я начинал заниматься инновациями 14 лет назад, такого внимания и поддержки не было. Например, проект «Цифровой прорыв» и много других ярких мероприятий позволяют выявить актуальные и нужные продукты. Стало больше грантов и их размер вырос.

Зато стало сложнее сохранить независимость. Многие мечтают о гараже, из которого вырастет крупная IT-компания. Но мероприятия по отбору проектов организует крупный бизнес, кадры «пылесосят». У молодых разработчиков есть опасения, что их идеи и разработки развеются в крупной компании, а они потеряют себя как индивидуальность.

Лидером поддержки инновационных продуктов является государственный сектор, но бизнес тоже начал вкладываться в разработки. Появилось такое явление, как корпоративные акселераторы. Продвинутые компании не идут на рынок за решением, они объявляют конкурс, помогают разработчикам дорабатывать продукты под свои стандарты: «Накидывайте идеи, а мы поможем упаковать их в проект для внедрения».

Компаниям стало проще найти команду, купить стартап, вырастить под себя, чтобы он продолжал работать в составе компании. При этом можно дать долю независимости — они вроде играют по твоим правилам, но сами развивают продукт.

Фото: piqsels.com

Кто-то сегодня живет ожиданием чуда, ждет волшебной поддержки. Я не из тех, кто ждет, я исхожу из принципа — что сегодня посеешь, то и будешь есть в последующие годы. И я готовлюсь к богатому урожаю. 2023-й — год больших возможностей, год перспективных проектов.



Безусловно, работы стало больше, но она принесет больше результатов. Я сейчас живу на три города — Менделеевск, Казань, Москва, или Москва, Иннополис, Казань. Я постоянно на связи независимо от того, где нахожусь — в такси, самолете или в автомобиле. Тому, кто хочет прорыва, хочет зарабатывать, добиться успеха, нужно срочно пересмотреть график. Работать не вялые 8 часов в день, а 12—14. Это мой совет тем, кто трудится в сфере инноваций.

Андрей Финохин