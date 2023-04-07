Огромный потенциал и альтернатива более опасному автомобилю: как в Москве обсуждали будущее электросамокатов

Настоящее и будущее регулирования использования и размещения СИМ обсудили в Москве на международной отраслевой конференции микромобильности «Съезд на СИМ»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Если раньше наступление весны символизировал прилет птиц, то теперь о вступлении ее в свои права говорит появление на улицах городов электросамокатов. Сервисы кикшеринга, к работе которых в России относятся противоречиво, а в Париже и вовсе запрещают, прочно вошли в обиход горожан, живущих в быстром темпе и не желающих терять свое время. За ними, как уверяют эксперты, будущее. Повторение французского сценария России не грозит, поскольку модель здесь все же другая, более системная. О том, как относятся к СИМам Минтранс и МВД России, сможет ли Казань в перспективе транслировать свой опыт работы с сервисами кикшеринга на федеральный уровень и почему электросамокаты безопаснее автомобилей, — в материале «Реального времени».



Сэкономить до 70 часов в год

Настоящее и будущее электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности обсудили 6 апреля в Москве на международной отраслевой конференции микромобильности «Съезд на СИМ». Площадка собрала представителей как федеральной власти — Министерство транспорта, Минстрой и МВД, так и региональной — Москвы и Санкт-Петербурга, главных игроков рынка — Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go», экспертов из разных отраслей. И все как один уверены — за самокатами будущее.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов напомнил, что электросамокаты сейчас попадают в категорию средств индивидуальной мобильности, популярность которых растет. С их помощью в год человек может сэкономить до 70 часов, что не так уж и мало.

— Это экологически чистый транспорт, который имеет огромный потенциал для развития и является альтернативой автомобилю и общественному транспорту для коротких поездок. Пользователь СИМ у нас — это новый участник движения. Вообще правилами дорожного движения мы породили нового участника. Раньше он был либо пешеходом, либо пассажиром, либо водителем, либо велосипедом. По нашему мнению, средства индивидуальной мобильности наиболее эффективны в радиусе 5 км места проживания, труда, крупных транспортных артерий или конечных остановок общественного транспорта. То есть, так скажем, принцип «последней мили» самый реалистичный сценарий для использования средств индивидуальной мобильности, — сказал Сергей Семенов.

Один из самых острых вопросов в сфере средств индивидуальной мобильности — инфраструктура. Нередко случаются конфликтные ситуации между пешеходами и теми, кто использует СИМ. Избежать их, по словам Сергея Семенова, поможет лишь разделение транспортных потоков — то есть надо развивать велодорожки, протяженность которых в стране на сегодняшний день составляет всего 5 тысяч км, тогда как, например, в Германии — 83 тысячи км.

— Нам нужно стремиться к аналогу. Как я уже сказал, развитие велосипедной инфраструктуры позволит разделить потоки участников дорожного движения, имеющих разную скорость. Соответственно, в России, скорее всего, по экспертным оценкам, должно быть не менее 100 тысяч км для того, чтобы нам эти потоки разделить, — заявил спикер, призвав города «учитывать данное обстоятельство» и закладывать велосипедные дорожки в планы развития инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сергей Семенов заявил, что в прошлом году россияне совершили свыше 100 миллионов поездок на электросамокатах. При этом чуть больше четверти из них — 26 миллионов — пришлось на Москву.

— Я могу точно сказать, что мы приветствуем развитие систем кикшеринга, потому что на самом деле пользователи кикшеринга волей или не волей являются более дисциплинированными участниками дорожного движения в силу того, что кикшеринг имеет ограничение по скорости (25 км/час) , зоны ограничения по скорости и так далее, — заявил Сергей Семенов.

Правовое регулирование парковок электросамокатов отстает

Следующий вопрос по инфраструктуре — парковки. Этой весной Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, рассмотрев обращение Ассоциации операторов микромобильности, выдал правовое заключение по теме регулирования размещения электросамокатов в городах. Эксперты указали, что сфера действия постановления кабмина №1300 и Закона о торговле не распространяется на СИМы, в то время как в некоторых регионах власти применяют именно их.

Как напомнил и.о. заведующего лабораторией правового регулирования информационных технологий и защиты информации ИЗИСП при Правительстве России Павел Кабытов, до последнего времени на федеральном уровне, если не брать правила дорожного движения, каких-то норм, связанных с работой сервисов кикшеринга, не было. Хотя те же ПДД ограниченно регулировали «многообразие вопросов», возникающих в связи с их использованием и размещением.



— Вопрос про регулирование размещения электросамокатов — он как часть большого вопроса, связанного с тем, что для права в целом характерно отставание от развития реально складывающихся отношений. Соответственно, реальная жизнь идет вперед, право ее догоняет. И наиболее ярко это, конечно, проявляется при регулировании новых технологий, новых рынков. Кикшеринг — это новый рынок. Соответственно, он не стал здесь исключением, — заявил Павел Кабытов.

Отсутствие федеральных норм привело к тому, что на региональном и муниципальном уровнях сложился целый ряд подходов к тому, как урегулировать вопросы размещения электросамокатов на их территории. Различные точки зрения можно встретить и в практике судов.

В целом сложилось четыре таких условных модели. Первая предполагает, что место размещения электросамоката — это пункт аренды, что предполагает прохождение определенной процедуры согласования этой точки и получения земельного участка. Второй подход предполагает, что это нестационарный торговый объект, третий — соглашение между властями и сервисами кикшеринга, а четвертый — комплексное муниципальное регулирование, в том числе рамок полномочий по благоустройству территорий. Широкое распространение получили именно первые два варианты, хотя они, как утверждает Павел Кабытов, вызывают много вопросов о допустимости их применения с теоретической точки зрения.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Он обратил внимание, что кикшеринг — это не торговля, аренда самокатов явно не связана с продажей товаров, а нестационарный торговый объект — это всегда деятельность, связанная с приобретением и продажей товаров. Практику регионов, применяющих к размещению электросамокатов нормы по аналогии с регулированием работы нестационарных торговых объектов, эксперт назвал оспоримой, хотя она имеет место быть.



Путь повышения безопасности дорожного движения

Поговорили и о порой плачевных последствиях использования электросамокатов. Начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин констатировал, что ежегодно количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности растет, увеличивается и число погибших, пострадавших. Однако такой статистике в МВД находят вполне логичное объяснение и относятся к электросамокатам вполне спокойно.



— Я как представитель МВД России, органа исполнительной власти, который отвечает за безопасность дорожного движения в нашей стране, хочу сказать, что МВД, как ни странно, занимает максимально лояльную позицию к пользователем средств индивидуальной мобильности, — заявил Дмитрий Митрошин.

Развитие микромобильности он назвал одним из путей повышения безопасности дорожного движения. Это часть формирования устройства транспортных систем, что является мировым трендом.

Затем он озвучил четырехлетнюю статистику по ДТП с участием СИМ, обратив внимание, что в эту категорию попадают не только электросамокаты, но и мопеды и электровелосипеды. За 2022 год в России произошло свыше 900 таких аварий, в которых пострадала почти тысяча человек, а 19 — погибли. Для сравнения, в 2019 и 2020 годах жертвами стали лишь семь граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Поддержал мысль Дмитрия Митрошина и доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский. По его подсчетам, элекросамокаты в разы безопаснее автомобилей.

— Если рассматривать последствия столкновений по ДТП, статистика жестокая штука, при столкновении с автомобилем погибло почти 4 тысячи пешеходов в прошлом году: по вине самих пешеходов — более 2 тысяч человек погибло, а за весь год, уже была статистика, с участием СИМ погибло 19 человек. Это к вопросу о том, насколько опасны СИМ, насколько опасны другие участники движения. Мое глубокое убеждение на сегодняшний день, средства индивидуальной мобильности и вообще компактный транспорт со скоростью до 25 км/час является самым безопасным по сравнению с другими участниками движения. Это нужно признать. Ведь на два порядка меньше погибших по сравнению с другими участниками, — сказал Виталий Гаевский.

Виталий Гаевский рассказал, что пользование компактным транспортом, куда он относит электросамокаты, растет лавинообразно. Растут их продажи, увеличивается их парк у сервисов кикшеринга. Так, согласно представленной им информации, по итогам 2022 года курьеры на электросамокатах и электровелосипедах проезжали по 1 миллиону километров в день.



Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Об опыте Казани и Парижа и примере Челнов

Казань, хотя и третья столица России, и город, где сервисы кикшеринга развиваются и планируют расширять свою деятельности дальше, в том числе на отдаленные от центра места, свой опыт на федеральной площадке не презентовала. Хотя, как уверен основатель Whoosh Дмитрий Чуйко, вполне могла бы сделать это.

— Я знаю, что коллеги в Татарстане очень ценят ту работу, которая проводится, и стараются сделать так, чтобы их пример был достаточно показательным, чтобы его на вооружение могли брать другие города. Есть уже на самом деле опыт, который можно транслировать на всех, — заявил он «Реальному времени».

Внимание уделили опыту Санкт-Петербурга. И не удивительно, ведь именно там несколько лет назад разгорелась скандальная история, связанная с электросамокатами, привлекшая внимание СКР. Теперь же к опыту Северной столицы обращаются не только другие регионы России, но и даже некоторые европейские страны.

Что касается европейских стран, то собравшиеся эксперты, конечно же, не смогли пройти мимо нашумевшей темы запрета кикшеринга в Париже. По их мнению, в России такой сценарий невозможен.

— Нам с коллегами кажется, что мы в России работаем по более правильной модели, нежели операторы в Европе, когда, собственно, самокаты разбросаны везде. Вот мы все-таки работаем с конкретными точками парковок. Это сильно помогает городу в упорядочивании этого всего движения. Не секрет — недавно в новостях была история про Париж, что там запретили самокаты. У меня сегодня утром представители СМИ спрашивали, что вы думает про Россию. Я думаю, что здесь модель работает более правильно. Мы изначально строили с городами более правильно. Мы когда в 2019 году запускались, нам город тогда сказал: «Слушайте, у нас есть семь парковок, которые мы там строили с 2014 года, вот используйте эти парковки». Мы сначала сильно расстроились, а потом так подумали и решили, а почему нет, — рассказывал Дмитрий Чуйко.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

При этом регуляторику на уровне городов все же надо «допилить», особенно с точки зрения предоставления для электросамокатов парковочных мест. Но если дальше органично развиваться, проблем, как в Париже, избежать получиться, считает он.

— Наше основное видение, что основная рамка создана и это хорошо. Теперь ее нужно адаптировать в каждом конкретном городе и там не переборщить с точки зрения запретов, — заявил Дмитрий Чуйко.



И в этот момент на сцене вспомнился Татарстан. К примеру слов спикера решили привести один из его городов, история с которым прогремела в прошлый сезон электросамокатов.



— Как в Набережных Челнах, например, — добавила к словам Дмитрия Чуйко модератор сессии «Регулирование», директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Спикер в свою очередь на это заявил, что «есть разные примеры», и продолжил говорить о том, с какими запретами не стоит борщить. В их числе и скорость электросамокатов. В целом же он, как представитель бизнеса в сфере кикшеринга, доволен рамками, установленными властями России.