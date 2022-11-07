Сергей Кауфман: «Цены на нефть продолжат движение в диапазоне $85—105 за баррель»

Аналитик ФГ «Финам» — о ситуации на нефтегазовом рынке России

Цена нефти марки Brent может вырасти к уровню $98,5 за баррель в текущем месяце, полагают эксперты. В ноябре страны ОПЕК+ начинают сокращать объемы добычи, и этот фактор может поднять котировки.



Добыча может снизиться на 1—1,5 млн баррелей в сутки

Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться максимумах с 2014 года и преимущественно держатся выше отметки $90 за баррель. В конце октября ралли продолжилось на фоне опасений относительно дефицита на нефтяном рынке. Также цены могут поддержать ожидаемое в декабре эмбарго на морские поставки нефти из России и обсуждаемый западными странами потолок цен на российское черное золото. При этом высокая вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение политики ФРС ограничивают рост цен на нефть. По нашим прогнозам, в краткосрочной перспективе паритет данных противоположных факторов сохранится, и цены на нефть продолжат движение в диапазоне $85—105 за баррель.

Российские нефтяные компании, как и весь широкий рынок, в последние месяцы испытывают на себе санкционное давление. После введения европейского эмбарго на морские поставки нефти добыча в стране может снизиться на 1—1,5 млн баррелей в сутки относительно текущего уровня в 10,7 млн баррелей в сутки. В то же время Индия, Китай и Турция уже значительно нарастили импорт нефти из России, а страны еврозоны снизили его в крайне ограниченном масштабе. Почти полностью отказались от российских нефти и нефтепродуктов лишь США и Южная Корея, на которых до февральских событий приходилось менее 800—900 тыс. баррелей в сутки экспорта.

Учитывая вышеперечисленные факторы, мы полагаем, что падение акций отечественных производителей в последние недели является избыточным, и бумаги некоторых из них стали выглядеть привлекательно для покупок на фоне сохраняющихся повышенных цен на нефть, а также дивидендных выплат.

На сектор будут давить крепкий рубль, налоги и дисконт на нефть

В частности, возобновление дивидендов стало позитивным событием для акций «Лукойла», которое будет поддерживать их в среднесрочной перспективе. При этом промежуточные дивиденды оказались ниже ожиданий рынка: большинство прогнозов находились в диапазоне 400—600 рублей на акцию, но совет директоров рекомендовал выплатить 256 рублей дивидендов на акцию по итогам 9 месяцев 2022 года. Менеджмент объяснил, что компания направила значительный объем средств на досрочное погашение долга, выкуп еврооблигаций и финансирование сделок по приобретению активов. Также на решение о дивидендах могло повлиять отсутствие доступа к международным рынкам капитала. Однако, учитывая низкую долговую нагрузку компании, полагаем, что в отсутствии новых форс-мажоров в будущем «Лукойл» вернется к практике выплаты 100% FCF с корректировками, предусмотренными дивидендной политикой. В целом, с учетом рекомендованных ранее финальных дивидендов за 2021 год суммарный размер выплат в конце декабря составит 793 рубля на акцию, что соответствует 16,8% доходности. Мы сохраняем целевую цену по акциям «Лукойла» на отметке 5 020 рублей.



Нейтральным представителем нефтегазового сектора на данный момент является «Татнефть». Среди сильных сторон компании можно выделить нулевую долговую нагрузку, приверженность дивидендной политике и краткосрочную устойчивость к санкциям. По нашим оценкам, размер дивидендов за 2022 год (с учетом уже выплаченных за полугодие) может составить около 55 рублей на акцию, что соответствует 14,3% доходности на а. о. При этом фокус на трубопроводном экспорте позволяет «Татнефти» в 2022 году испытывать минимальные проблемы со сбытом. Однако отказ ряда европейских стран от покупок идущей по «Дружбе» российской нефти может привести к снижению добычи и экспорта в следующем году. Также на «Татнефть», как и на весь сектор, будут давить крепкий рубль, повышение налоговой нагрузки и наличие дисконта на российскую нефть. Полагаем, что на фоне данных противоречивых факторов в ближайшие кварталы акции «Татнефти» будут показывать перформанс, близкий к сектору.

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«Роснефть» переориентирует выпадающие объемы на Индию

На более долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на акции «Роснефти», у которой, на наш взгляд, есть хорошие шансы успешно приспособиться к новой реальности. Еще до февральских событий «Роснефть» поставляла 54% сырой нефти и 26% нефтепродуктов на азиатские рынки, а сейчас активно переориентирует выпадающие объемы на Индию за счет доли в местном НПЗ.

Кроме того, «Роснефть», по словам главы компании Игоря Сечина, планирует придерживаться своей дивидендной политики, предполагающей выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Суммарный дивиденд по итогам 2022 года может составить около 40 рублей на акцию, при этом ранее Сечин анонсировал выплату промежуточного дивиденда, размер которого должен составить 20,4 рубля на акцию. Кроме того, компания сохраняет перспективы по росту добычи за счет проекта «Восток Ойл», местоположение которого позволяет в случае необходимости поставлять нефть как на Запад, так и на Восток.

Сергей Кауфман