Защите энергосистемы Татарстана — 80 лет!

От деревянных рамок с колокольчиками — до цифровых подстанций: кто строил систему релейной защиты энергосистемы Республики Татарстан.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

В 2022 году исполняется 80 лет Центральной службе релейной защиты и автоматики энергосистемы Татарстана. В ретроспективном обзоре «Реального времени» — краткая история системы, ее герои и легендарные личности, достижения и победы. Как зарождалась, развивалась ЦСРЗА Татарстана, как она шла из дня вчерашнего в день сегодняшний — в нашем материале.

Рождение релейной защиты



История энергетики Татарстана началась 25 июня 1931 года: именно тогда, в рамках плана ГОЭЛРО, создали районное управление государственных электрических станций ТАССР — «Татэнерго». А энергопроизводство столицы советской Татарии централизовали в 1940 году — именно тогда был создан «Энергокомбинат», в который вошли три электростанции и предприятие энергосбыта. Чуть позже «Энергокомбинат» превратился в «Казэнерго».

80 лет назад, в 1942 году в его составе создали Центральную службу релейной защиты и автоматики Казанского энергорайона.

В те далекие годы, когда в стране бушевала война, «Казэнерго» нашел ресурсы для того, чтобы укомплектовать ЦСРЗА импортными приборами — это были громоздкие, по сегодняшним меркам, апппараты Siemens и Westinghouse Electric. Были и советские приборы, первые сотрудники этой службы вспоминали мегомметры, которые стояли на подстанциях — в деревянных оправах, с колокольчиками…

Однако местом зарождения релейной защиты Советской Татарии на первых этапах развития энергосистемы республики стал поселок Уруссу. Там, на строившейся для нужд нефтяной промышленности Уруссинской ГРЭС, шло активное накопление опыта, отрабатывались передовые на тот момент решения по релейной защите и автоматике для всей татарстанской системы.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Клара Иванова — женщина-легенда

Евгений Иглицкий, с 1966 по 1971 годы возглавлявший республиканскую ЦСРЗАИ, вспоминал, как в 1955 году инспектор из Москвы удивлялся, почему в Уруссу нет центральной службы релейной защиты, автоматики и измерений. Именно после этого Уруссинская ГРЭС получила предписание организовать ЦСРЗАИ «Уруссуэнерго». Службу создали, на первых порах в ней работали три человека. Сам Иглицкий стал релейщиком, а первой руководительницей ЦСРЗАИ стала Клара Иванова, выпускница МЭИ, которая до тех пор возглавляла электролабораторию Уруссинской ГРЭС.

Деятельная, образованная, трудоспособная и смелая, Клара Владимировна стала легендой татарстанской энергетики. Ей удалось построить работу службы, пережить самые сложные первые годы развития. Благодаря ее работе над надежностью функционирования релейной защиты росла и надежность электроснабжения нефтяных скважин, вставала на ноги нефтедобыча советской Татарии.

Клара Иванова была самой известной женщиной-релейщиком не только в Татарстане, о ней с уважением отзывались коллеги по всему Союзу. После того, как она сделала службу релейной защиты одним из лучших подразделений всей татарстанской энергетики, ее перевели на повышение — после 1966 года она руководила службой перспективного развития энергоуправления, а потом работала заместителем главного инженера «Татэнерго».

Клара Иванова. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

50-е — 60-е: становление большой энергосистемы

Первыми в татарстанской энергосистеме освоили напряжение в 400 кВ альметьевские энергетики. В 1958 году мощные порталы поднялись и на ПС «Бугульма». Сегодня ими никого не удивишь, но тогда это было огромным достижением. Подстанцию перевели на на 400 кВ и ввели в работу, следом заработала ЛЭП 400 кВ, соединившая Волжскую ГЭС с подстанциями «Бугульма» и «Бекетово». Так Уруссинская ГРЭС начала работать параллельно с Волжской ГЭС, и Закамский узел вошел в единую энергосистему европейской части СССР.

В 1957 году Казанский и Уруссинский энергоузлы были объединены, а в 1961 году объединили и их службы релейной защиты, ставшей теперь единой ЦСРЗАИ. Многие работники «Уруссуэнерго» переехали работать в Казань. С тех пор штабом релейных дел в республике стала Центральная служба, находившаяся в столице Татарии. Именно тогда, в далеких шестидесятых, были заложены традиции, которые живы до сих пор — например, ежегодное совещание релейщиков всех предприятий энергосистемы под эгидой главного инженера.

В 1960 году было создано Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги — ОДУ Средней Волги, в которое вошла и энергосистема Татарии. В подчинение службы РЗА ОДУ Средней Волги перевели и ЦСРЗАИ «Татэнерго».

Центральной службой всегда руководили сильные, грамотные инженеры-интеллектуалы, неравнодушные люди, беспокойные в части поиска и внедрения нового в области релейной защиты. Это ставшие теперь легендами руководители — Марс Баязитов, Валерий Сивелькин и другие.

В этом же ряду — легендарный релейщик татарской энергосистемы времен ее становления — Валерий Меер, выпускник энергетического института в Иваново. Он переехал в Альметьевск в 1963 году: здесь молодой семье можно было без труда получить жилье, если устроиться на работу в Альметьевское управление электрических сетей. У Валерия Михайловича уже был опыт работы в Центральной службе релейной линейной защиты «Чувашэнерго» в Чебоксарах, так что в Альметьевске его приняли с распростертыми объятиями. В 1964-м Альметьевская группа РЗА вошла в состав ЦРСЗАИ.

В 1960-х — 1970-х активно развивалась энергосистема советской Татарии, и без релейной защиты и автоматики не могли быть включены ни один генератор, ни одна подстанция, ни одна линия. В эти же годы вводили в строй гигантскую Заинскую ГРЭС, вводились ЛЭП напряжением 500 кВ, подключали межсистемные линии электропередач 500 кВ...

ПС Бугульма в начале 60-х гг. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Первые в регионе, первые в стране

Вопрос кадров всегда непростой, а в период активного роста системы релейной защиты стоял в ЦСРЗАИ особенно остро на объектах, разбросанных по всей республике. Поэтому инженеры-кураторы из Казани, из ЦСРЗА выезжали буквально на все включения новых объектов по республике, чтобы прямо там учить персонал филиалов в процессе наладки вновь вводимого оборудования. Кроме этого, в столице каждый год проводили курсы, на которых ведущие специалисты центральной службы обучали коллег из районов.

С 1975 по 1984 годы службу возглавлял Валерий Сивелькин. В это время расширялась Заинская ГРЭС, вводили в эксплуатацию Нижнекамскую ГЭС развивались энергосети по всей республике. Началось активное развитие и внедрение новых образцов устройств релейной защиты объектов 500 кВ, релейная инженерная мысль двигалась вперед.

С 1984 года службой руководил Валерий Меер — в период его деятельности, без преувеличения, произошли стремительные качественные изменения в развитии комплексов противоаварийной автоматики в Казанском энергорайоне и на объектах 500 кВ ОДУ Средней Волги.

В конце девяностых «Татэнерго» было ведущей энергосистемой на Средней Волге по степени оснащенности микропроцессорными комплексами противоаварийной автоматики — они стояли на ПС «Киндери»-500, на Заинской ГРЭС, Нижнекамской ГЭС, ПС Бугульма-500. Первый в ОДУ Средней Волги микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики был введен в работу в Казани на ПС «Киндери». Следом началось массовое внедрение устройств противоаварийной автоматики по объектам 110—220 кВ, причем большая часть внедрялась впервые. Более того, это были совместные разработки сотрудников ЦСРЗА и ведущих отечественных производителей! Результатом построения многоуровневой системы противоаварийной автоматики в энергосистеме Татарстана стало выступление ее сотрудников на международной конференции СИГРЭ — Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения.

Валерий Меер. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

С середины 1990-х объекты энергосистемы Татарстана стали плацдармом для испытаний микропроцессорных устройств для объектов всех уровней напряжения от 110 кВ до 500 кВ, которые производились российскими предприятиями (прежде всего, чебоксарским НПП «ЭКРА»). Релейщики ЦСРЗА благодаря своему практическому опыту, профессиональной подготовке практически совместно с производителями устройств РЗА разрабатывали и внедряли новые образцы защит.

В этот период служба активно пополнялась новыми сотрудниками: работать пришли хорошо подготовленные, талантливые молодые инженеры, которые впоследствии стали ведущими специалистами, руководителями подразделений ЦСРЗА.

Валерий Меер, уже будучи руководителем службы, лично выезжал на пусконаладочные испытания, на проверки на объекты, потому что понимал степень ответственности, возложенной на ЦСРЗА. Служба успевала работать не только как практическое подразделение, но и как своеобразный НИИ, и как проектный институт, генерируя идеи и вместе с производственниками доводя их до реализации.

Татарская энергосистема — одна из немногих в России, которой удалось не растерять в период реорганизации, распаковки энергетики страны накопленный опыт и разорвать связи между энергопредприятиями, сохранить ранее налаженный профессиональный диалог.

«…У нас по-прежнему высокая репутация: к нам едут за опытом, прислушиваются к мнению наших специалистов. Как когда-то «Татэнерго» в Советском Союзе, так и сейчас СРЗА АО «Сетевая компания» знают в России», — вспоминает Валерий Меер.



«Если релейщик сидит и ничего не делает, это не значит, что он не работает, он думает!»

Готовые решения находились не всегда, их приходилось подолгу обдумывать, приходить к единственно правильному решению через множество неверных, ошибочных решений. Релейщики ЦСРЗА постоянно что-то придумывали, искали новое, многие из их находок, позже воплощенные в устройства были распространены по всей России. А некоторые устройства, которые в то время не выпускались, но были крайне необходимы, разрабатывались и производились на базе электротехнической лаборатории ЦСРЗА. Здесь, например, были собраны по тем временам революционные устройства — цифровые регистраторы аварийных срабатываний устройств РЗА, фиксирующие приборы места повреждения на ВЛ, компенсирующие устройства цепей учета электроэнергии…

Валерий Кандалинцев, главный советник генерального директора АО «Сетевая компания», в своих воспоминаниях для книги «Энергия личности», которую выпустила «Сетевая компания» в 2021 году в шутку так характеризовал новаторский и изобретательский подход релейщиков к своей работе: «Если релейщик сидит и ничего не делает, это не значит, что он не работает — он думает!». Любое новое решение в области релейной защиты требует длительной проработки, тщательного обдумывания, многократных испытаний и только потом внедряется на объект. Слишком высока ответственность и велики последствия ошибки!

В конце 1990-х ЦСРЗА «Татэнерго» было своеобразным брендом Татарстана. Когда сотрудники службы приезжали на совещание или на научную конференцию в другие города, им достаточно было сказать, что они работают в Татарстане у Меера: их сразу начинали спрашивать, что новенького они еще придумали, что внедрили. В те годы, когда экономика страны была в упадке, ЦСРЗА активно сотрудничала с чебоксарским НПП «ЭКРА», которое находилось еще в начале своего пути. Позже стало ясно: выбор был сделан правильно, и впоследствии он определил стратегию развития микропроцессорных устройств релейной защиты не только в республике, но и в стране..

Коллектив ЦСРЗА РЭУ «Татэнерго» в 1990-е годы. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Построение моноструктуры СРЗА

С 2003 года ЦСРЗА возглавил Валентин Лопухов. К тому моменту «Татэнерго» уже было первым в Поволжье по числу установленных микропроцессорных устройств РЗ и ПА. Но нужно было развиваться дальше. В энергосистеме продолжилось массовое внедрение микропроцессорных устройств РЗА — в эксплуатацию ввели более 200 современных устройств российского производителя, по тем временам это было очень много!

Огромная заслуга в этом принадлежит тогдашним руководителям энергосистемы: они поверили специалистам релейной службы и уже тогда сделали выбор в пользу цифровизации. А ведь это было только еще начало 2000-х!

Валерий Кандалинцев вспоминает, как Ильшат Фардиев и Юрий Щелоков каждый день интересовались, как идут работы на объектах, что с поставками оборудования и проектированием. Порой они и сами приходили в ЦСРЗА и за знаменитым огромным круглым столом обсуждали производственные вопросы. В то время была заложена моноструктура системы релейной защиты и автоматики, ориентированная на отечественного производителя.

Это решение позволило позже, без дополнительных затрат, объединить все устройства РЗА (и не только микропроцессорные) в единую систему мониторинга РЗА (СМРЗА), которая позволяла получить аварийную информацию с удаленных объектов в течение нескольких минут! В систему были объединены более 7 тысяч устройств РЗА 110-500 кВ распределительных устройств подстанций и всех генерирующих объектов «Татэнерго».



В настоящее время система переживает второе рождение: продолжает развиваться, наполняется функциями автоматического анализа аварийной информации (АСМРЗА) с выдачей готовых решений для персонала всех уровней технологического блока.

Одна из передовых подстанций Казани с полностью автоматизированной релейной защитой. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

День сегодняшний: новые победы

В «нулевых» в энергетической системе страны начались реформы, произошло разделение региональных энергосистем. Разделились и технологические подразделения, в том числе и ЦСРЗА. Она превратилась в несколько служб, в числе которых — СРЗАИ ОАО «Сетевая компания».

Несмотря на изменения, которые продолжают происходить в энергетике страны, релейные традиции продолжаются, высокая планка поддерживается, продолжают внедряться революционные решения и технологии в области цифровизации РЗА.

Так, на подстанции «Зеленодольская» (АО «Сетевая компания») 2 года назад впервые в России ввели в работу дистанционное управление обрудованием и функциями устройств РЗА. Это позволило организовать дистанционное отключение и включение оборудования в автоматическом режиме без прерываний на проверочные и ручные операции.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания».

Продолжает расти мастерство релейщиков «Сетевой компании». Они удерживают планку, которую их предшественники установили и десятки лет удерживали на высочайшем уровне. Совсем недавно специалисты Казанских электрических сетей успешно выступили во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший релейщик — 2022». Инженер Руслан Бикмиев занял второе место в номинации «Лучший специалист РЗА», а электромонтер Ильсур Насыров стал лучшим в России электромонтером РЗА. Оба специалиста работают в службе СРЗАИ КЭС на подстанции 500 кВ «Киндери».

Успешно релейщики «Сетевой компании» выступили и на открытом корпоративном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills «Молодые профессионалы», который в августе 2022 года провела группа компаний «Россети». Инженер СРЗАиИ ЦУС Айрат Шафигуллин стал призером в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». А опытные специалисты СРЗАИ КЭС представляли родную компанию в качестве экспертов по этой компетенции.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания». Реклама. Токен: Pb3XmBtzszZMj9siBbyRoDWmpf1jTNiTvnk1LtW

Итак, специалисты релейной защиты и автоматики республики прошли долгий и славный путь длиной в 80 лет. За это время совершенствовалось оборудование, развивались технологии, создавались и строились новые, все более и более сложные и совершенные объекты, системы. Но главным ядром службы были и остаются люди. Все те специалисты, которые создавали систему релейной защиты республиканской энергосистемы, провели ее корабль через сложные и бурные десятилетия, благодаря которым сегодня каждый потребитель уверен в надежной защите энергосистемы.