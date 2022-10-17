«Здесь проводится сверка часов ведущих химико-технологических университетов страны»

На Нижнекамском предприятии СИБУРа обсудили вопросы подготовки кадров для нефтехимической отрасли

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Работодатель говорит, что образование, которое мы даем, не во всем соответствует современным реалиям», — отметил на заседании федерального учебно-методического объединения по химическим технологиям врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков. Качество подготовки профессиональных кадров представители ведущих профильных вузов страны обсудили на нижнекамском предприятии СИБУРа. Встреча в таком составе впервые прошла на территории промышленного предприятия.

«Мы должны готовить специалистов совместно»



На заседание федерального учебно-методического объединения прибыли представители нефтехимических вузов Москвы, Волгограда, Иваново, Уфы, Тамбова, Казани, Санкт-Петербурга и других городов России. На повестке дня актуальный вопрос — подготовка квалифицированных кадров, проведение научно-исследовательских работ и повышение квалификации сотрудников предприятий.



Открыл заседание врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков:



— Очень признателен СИБУРу, руководству «Нижнекамскнефтехима» за то, что предоставили нам эту прекрасную площадку. Очень символично, что мы собрались у одного из заказчиков наших студентов. Важно, что сегодня присутствуют те, кто выпускает специалистов, и, те, кто этих специалистов принимает на работу. Сейчас мы должны готовить специалистов совместно, — обратился он к присутствующим.



Юрий Казаков отметил тесное сотрудничество КНИТУ с СИБУРом

Юрий Казаков отметил тесное сотрудничество КНИТУ с СИБУРом. Между вузом и нефтехимической компанией подписано соглашение, которое охватывает научную, образовательную деятельности, а также программы по повышению квалификации специалистов компании.



— Благодаря в том числе поддержке СИБУРа нам удалось победить в конкурсе «Передовые инженерные школы». Это большой грант, который был объявлен министерством науки и образования России. Всего в России будет создано 30 передовых инженерных школ, одна из них — на базе нашего университета. Одержать победу удалось благодаря поддержке двух крупных партнеров — СИБУРа и Газпрома. Программа будет включать подготовку специалистов нового поколения, исследования и разработки в интересах компании, — подчеркнул он.



По его словам, главной инженерной задачей новой школы будет разработка промышленных технологий закрывающего типа по наиболее наукоемким, востребованным, имеющим высокий потенциал коммерциализации направлениям химической отрасли.



«Самое главное — научить студентов учиться»

На совещании зашла речь о новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по химической технологии, развитии компетенций у выпускников инженерных вузов в условиях цифровой экономики и другие актуальные для подготовки химиков-технологов вопросы.



— Не всегда то, что требует работодатель, может выполнить вуз. Особенно при подготовке небольшого количества выпускников. Для вуза это становится не очень рентабельным. Основная задача вуза — дать базовую подготовку и, что самое главное, научить студентов учиться. Очень часто бывает так, что образование и те навыки, которые они получили в начале обучения в вузе, к концу устаревают, — считает Виталий Аристов, председатель ФУМО, врио ректора РХТУ им Д.И. Менделеева.



— Не всегда то, что требует работодатель, может выполнить вуз, — считает Виталий Аристов, врио ректора РХТУ им Д.И. Менделеева.

Кроме этого, по мнению собравшихся, одна из главных проблем современного образования — инертность. Без поддержки, участия промышленных предприятий сложно выпустить квалифицированного специалиста. Порой студентам приходится обучаться по учебникам 70-80-х годов.



— Работодатель говорит, что образование, которое мы даем, не во всем соответствует современным реалиям. Мы должны выверять наши позиции, но это дорога с двусторонним движением. Нам необходима поддержка будущего работодателя, чтобы наши студенты своевременно и качественно проходили практику на предприятиях. Они должны понимать производство, уровень автоматизации, цифровизации. Важно, чтобы преподаватели также проходили стажировки, знакомились с современными производствами, — сказал врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.



«У нас есть соглашение с 10 вузами, выработана дорожная карта»



Среди гостей были и представители одного из старейших технологических университетов страны. Ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шипчик отметил, что партнерство вуза с СИБУРом началось относительно недавно. Он поблагодарил компанию за представленную возможность встретиться всем вместе за одним столом.



— Здесь проводится сверка часов ведущих химико-технологических университетов страны. Эти контакты появились в тяжелые 90-е годы, когда была создана ассоциация химико-технологических университетов. Тогда это позволило выжить университетам, а сейчас сверять часы по основным направлениям деятельности, — подчеркнул он.

Ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шипчик отметил, что партнерство вуза с СИБУРом началось относительно недавно

Собравшиеся отметили масштаб и охват образовательных активностей СИБУРа. По мнению ректоров вузов, компания вносит неоценимый вклад в развитие нефтехимической отрасли, закрывая разрыв между академическим образованием и требованиями современного нефтехимического производства.

Включение профильных дисциплин в региональные программы вузов позволяет повышать качество профессионального образования в ведущих учебных заведениях страны.



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— Сегодня мы говорили о том, как повысить качество подготовки студентов. Это касается нас напрямую. Нам это интересно. Во-первых — послушать, во вторых — быть в одном информационном поле. С прошлого года мы тесно начали работать с КНИТУ и НХТИ. У нас есть соглашение с 10 вузами, выработана дорожная карта, по которой мы идем. СИБУР поддержал КНИТУ, чтобы вуз смог выиграть грант по передовым школам. Мы рассчитываем, что через эту историю мы получим для себя проведение научно-исследовательских работ, сможем готовить студентов по целевым программам, проводить дополнительное обучение, — подытожил руководитель Корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов.

