Александр Потавин: «Нефть уже около трех месяцев больше не растет в цене»

Аналитик ФГ «Финам» — о ценах на черное золото и перспективах роста этого рынка

Около десяти танкеров, которые ранее перевозили иранскую нефть, стали загружаться российской нефтью и нефтепродуктами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Большинство танкеров относятся к типу «Афрамакс» и могут перевозить 730 тыс. баррелей нефти. Среди них есть крупные суда, берущие около 2 млн баррелей. Благодаря этой прибавке во флоте к середине июля российский нефтяной экспорт возрос до 250 тыс. барр./сутки (рост к апрелю составил 170 тыс. барр./сутки). Такая картина связана с отказом Европы от российской нефти, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о будущем рынка нефти.

«Ценник на североморскую нефть Brent не должен подниматься выше $120 за баррель»

В принципе, логично видеть подобную картину на рынке: поскольку Европа до конца этого года отказывается от российской танкерной нефти, наши добывающие компании переключили свой сбыт на Индию и Китай. Чтобы как-то заинтересовать местных покупателей в российской нефти, на нее предлагается значительная скидка по цене (25—35%) от стоимости эталонной нефти Brent. Так российская нефти вытесняет с азиатского рынка сбыта сырье от добытчиков из региона Персидского залива. Те, в свою очередь, наращивают поставки в Европу.

На прошлой неделе стало известно, что потолок цен на российскую нефть, который сейчас активно продвигают страны G7, может быть установлен уже к декабрю. Введение предельных цен на российскую нефть означает, что у России будут покупать нефть по фиксированной цене, которая будет значительно ниже цены Brent. Но единого мнения среди ключевых стран — импортеров нефти по введению ценовых ограничений пока нет. Особенно это касается таких крупных стран-импортеров, как Китай и Индия. Многие эксперты опасаются, что Россия откажется от поставок в случае введения подобных санкций.

Готовясь к этому маневру, Европа в два раза нарастила закупки нефти в Саудовской Аравии. Согласно данным Bloomberg, объемы нефти, прокачиваемой в ЕС по египетскому трубопроводу, увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. Иран и Саудовская Аравия увеличили танкерные поставки. Таким образом, общий объем нефти с Ближнего Востока в Европу мог увеличиться до 2,2 млн барр./сутки, что почти на 90% больше, чем было до февральских событий.

Поскольку в глобальном масштабе произошла такая рокировка между покупателями и продавцами, то, как мы видим, нефть уже около трех месяцев больше не растет в цене. Котировки нефти сорта Brent торгуются в диапазоне $95—120 с середины мая. А за последние три недели цены на нефть не поднимались выше $107 за баррель.

Поскольку в глобальном масштабе произошла такая рокировка между покупателями и продавцами, то нефть уже около трех месяцев больше не растет в цене. Фото: realnoevremya.ru

Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, что ценник на североморскую нефть Brent не должен подниматься выше $120 за баррель. В прежние времена на повышенных ценовых уровнях нефть проводила от полугода до нескольких лет. Это зависело от баланса спроса-предложения. В настоящий момент на цены влияют два противоположных фактора: нехватка добывающих мощностей, а также санкции, и с другой стороны — перспектива сокращения спроса из-за надвигающейся рецессии.

Изменения в ситуации по спросу и предложению нефти на мировом рынке возможны только ближе к концу года



Жесткая позиция мировых центральных банков в последние месяцы усилила опасения инвесторов и аналитиков относительно приближения глобальной рецессии. Беспокойство по поводу того, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, в июле не дает расти котировкам нефти Brent и толкает их вниз, даже несмотря на сигналы, показывающие ограниченное предложение энергоресурсов.

Однако не все так печально. В середине июля стало известно о рассмотрении китайскими властями программы налогово-бюджетного стимулирования местной экономики на сумму $220 млрд. Она может быть реализована во второй половине года с целью помочь Китаю преодолеть продолжающийся кризис в сфере недвижимости, а также оживить потребительский спрос, пострадавший от череды коронавирусных ограничений. На этом фоне оптимизм может легко вернуться на сырьевые и фондовые рынки.

Поскольку Европа до конца этого года отказывается от российской танкерной нефти, наши добывающие компании переключили свой сбыт на Индию и Китай. Фото: commons.wikimedia.org

ОПЕК в своем июльском ежемесячном обзоре сохранил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне в 100,3 млн барр./сутки. Оценка спроса на нефть OПЕК повысилась с 29,05 млн барр./сутки до 29,16 млн барр./сутки. При этом ОПЕК не согласен с тем, что спрос на нефть перестанет расти. Согласно текущей оценке картеля, мировой спрос на нефть вырастет на 3,4 млн барр./сутки в этом году. Аналитики картеля временно понизили оценку спроса на нефть на III квартал на 200 тыс. барр./сутки, а на IV квартал прогноз не изменился.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском докладе немного понизило оценку спроса на нефть в мире до 99,2 млн барр./сутки в 2022 году и до 101,3 млн барр./сутки в 2023 году. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн барр./сутки против 1,8 млн барр./сутки месяцем ранее. Оценка роста потребления в 2023 году снизилась лишь на 80 тыс. барр./сутки — до 2,1 млн барр/сутки.

То есть МЭА и ОПЕК пока не ожидают радикальных ухудшений в ситуации по спросу и предложению нефти на мировом рынке. Возможно, какие-то изменения в этом мы увидим только ближе к концу года, когда вступит в действие эмбарго на поставки российской нефти европейским потребителям танкерами, при этом страны G7 попробуют ввести потолок по цене. Пока неясно, смогут ли пойти российские власти на обострение этой ситуации, прекратив продавать нефть, если предложенная цена их не устроит.

Александр Потавин