Хроники дефолтного года: новый президент, в Казани — «телефонные займы», в Госсовете «закон об альтернативе»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь Татарстана до и после первого и единственного экономического дефолта России в 1998 году. Часть 15-я

Фото: «Молодежь Татарстана», 16 июля 1998 года

До дефолта остается месяц, в разгаре жаркий июль 1998 года, а работники «Татфлота», как и других компаний РТ, уже давно сидят без зарплаты. У премьерского руля оказывается технократ Рустам Минниханов, до этого известный как создатель «лучшего в России автодрома», он обещает решить проблему с невыплатами, поменяв собственников предприятий. Одновременно на горизонте восходят новые звезды татарстанской политики — Ильшат Фардиев и Энгель Фаттахов, карьерный путь которых окажется совершенно необычным, но завидным у одного и незавидным у другого. В Госсовете РТ депутаты продавливают республиканский закон об альтернативной службе — но Москва не даст этого сделать, а год спустя Путин, начав Вторую чеченскую войну, даже обвинит Казань в «попытке развала Вооруженных сил». Газета «Реальное время» продолжает вспоминать 1998 год, когда Закия Шафикова продавала «телефонные облигационные займы», а общественность интересовалась сверкой имен пострадавших в сталинских репрессиях, в том числе попавших под колесо большого террора партийных аппаратчиков ТАССР, еще недавно гордившихся, что они «больше всех раскулачили».

От речного порта до «Татфлота», от бесконечных банкротств до долгостроя в Свияжске

Судоходной компании «Татфлот», как известно, постоянно не везет, Сеть и СМИ по крайней мере за последние четверть века регулярно пестрят заголовками вида «Татфлот» снова захотели банкротить» и «Татфлот» вновь избежал банкротства». Сам «Татфлот» был основан лишь в 1993 году, ранее он был просто-напросто Казанским речным портом, который начал существующую и поныне деятельность в конце 1940-х, когда казанские портовики положили начало добыче песчано-гравийной смеси на Волге в районе Юматихи. С 1949 года первые плавучие паровые краны Казанского речного порта начали добывать песчано-гравийную смесь (ПГС) со дна Камы в районе Лаишево.

До революции старый порт (новый после затопления Куйбышевского водохранилища был построен в 1964 году) использовался как крупнейший торговый узел Поволжья. Так, в 1910 году грузооборот казанской пристани в денежном выражении достиг 160 млн рублей (для сравнения : в 1907 году через Казанскую железнодорожную станцию прошло товаров на сумму свыше 10 млн, а по грунтовым дорогам — на сумму свыше 52 млн рублей). Отметим также историческую преемственность: в настоящее время при Казанском транспортном узле начато строительство нового речного порта близ железнодорожной станции Свияжск, в устье реки Свияги. «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр» должен стать ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов в Поволжском регионе. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено в общей сложности 5,6 млрд рублей, частные инвестиции составили порядка 8,5 млрд рублей. Ожидалось, что к 2015 году СММЛЦ будет перерабатывать до 2 млн тонн контейнерных грузов и до 10 млн тонн строительных грузов в год. Правда, к 2020 году СММЛЦ начал « тонуть » без инвесторов, а ПСО «Казань» собиралось получить 730 млн рублей долга за работы на крупнейшем долгострое Татарстана — Свияжском мультимодальном логистическом центре. В нем тогда было заморожено 8 млрд рублей госинвестиций.

Сам «Татфлот» считал, что строительство мультимодального логистического центра имеет стратегическое значение для будущего компании, для формирования ее как крупного межрегионального перевозчика. ПСО Равиля Зиганшина — нынешний владелец «Татфлота» (часть принадлежит Татарстану), получило контроль над компанией после ее банкротства в 2004 году. К слову, и тогда были задержки зарплаты сотрудникам, как и в 1998 году — см. заметку ниже. В 2019 году «Татфлот» вновь был на грани финансового краха: суды были завалены сотнями исков от не получавших зарплату работников. Вновь катастрофой мог закончиться и 2020 год (тоже из-за невыплаты зарплат). В 2021 году и иском о банкротстве обратилось уже ФНС, но «Татфлот» вновь избежал краха.

Дело же 1998 года, упомянутое в материале ниже, фактически закончилось «пшиком»: сначала гендиректор ЗАО «Авто-Хелп» Сергей Пачколин полностью отказывался признавать свою вину в фактическом выводе средств (а попросту говоря — краже госсредств, почти 4 млн рублей), потом внезапно признал вину и был сразу амнистирован . Сегодня Пачколин является учредителем и руководителем нескольких казанских компаний по торговле топливом, правда, с прибылью в них туговато. А деньги «Татфлота» Пачколин потратил на турпоездки, часть вложил в оборудование мельницы, которую с компаньонами открыл в помещениях бывшего завода «Татполимерфото», часть из похищенных вложил в строительство автозаправки на перекрестке пр. Ямашева и ул. Лаврентьева. Полмиллиона рублей следователи успели арестовать на счетах банка «Мета-Импекс».

«Пока идет навигация, речники бастовать не станут, обещают понимающие люди, хотя и без зарплаты — но без денег не сидят, делают свой крошечный бизнес на безбилетниках, на топливе... То 300 кг дизтоплива с плавкрана сольют за рыбу, которой обычно расплачиваются прибрежные хозяйства. То в кассе обнаружится недостача (как это было в мае). Рискуют, конечно, Если кого из них поймают — позор и наказание гарантированы».*

Премьерство Минниханова: как «гонщик» создавал «Связьинвестнефтехим» и строил ТАНЕКО

К слову, выданы были средства «Татфлоту» Минфином РТ в 1997 году, когда его возглавлял будущий премьер-министр РТ Рустам Минниханов. В июне 1998 года его кандидатуру на пост премьера поддержало большинство депутатов Госсовета. На тот момент, как отмечал выбравший его с самого начала президент Татарстана (см. наши прошлые дайджесты о полугодовой эпопеи с кадровой революцией Шаймиева), Минниханов был «сравнительно молод, 41 год, имеет неплохую школу работы непосредственно в районе, не рвется к должности абсолютно, я попросил». Сам Минниханов еще в конце мая действительно не проявлял энтузиазма, заявляя СМИ, что «у него своих дел хватает», возможно, потому, что его фигура, как мы уже писали, вызвала резкие протесты со стороны других глав районов, даже руководителя аппарата президента, и послужила причиной падения многих влиятельных лиц, включая и мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева.

До сих пор многие спорят, что вызвало такое первоначальное неприятие: «несговорчивый характер» или нежелание «городской элиты» отдавать пост премьера «выходцу из сельского окружения Шаймиева». Карьеры у обоих были действительно похожи: родились на селе, окончили Казанский сельхозинститут и несколько лет работали в районных объединениях «Сельхозтехника». Правда карьера Минниханова забуксовала в 1990-х, когда он запомнился разве что строительством автодрома в Высокогорском районе, который назвал «лучшим в России» — в молодости он был активным гонщиком, а его соперниками в 2000-е были, что характерно, сыновья Шаймиева — Радик и Айрат.

Тем не менее почти сразу Минниханов показал себя технократом, принципиально не лезшим в политику, которой полностью еще более 10 лет заведовал президент. А сам премьер занялся тем, о чем и говорил депутатам в 1998 году — восстановлением экономики и выплатой всех долгов (в том числе и долгов по зарплате), как самой республикой, так и предприятиями. Развитием спорта и молодежной политикой Минниханов, как известно, занялся, уже пересев в 2010 году в президентское кресло. За 12 лет своего премьерства он, во-первых, успел создать в 2003 году «Связьинвестнефтехим», передав в его собственность 30% акций «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», банка «Ак Барс» и 85% акций «Татэнерго». Возглавив совет директоров «Татнефти», лично курировал строительство крупнейшего в республике нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО, в который даже в 2009 году, в разгар кризиса, было вложено 24 млрд рублей. В-третьих, показав себя умелым лоббистом, выбил из Москвы почти 10 млрд рублей на реализацию программы капитального ремонта жилья. Активно встречался с представителями западных компаний (возглавлял делегацию РТ на Даосском форуме), договорился с Microsoft о переводе Windows на татарский язык. Наконец, внедрил «Электронное правительство», несмотря на то что тогда немногие верили в будущую информатизацию бумагооборота. И как тогдашний президент РФ Медведев, прозванный в народе «Дима-Айфон», тоже был активным пользователем самых последних смартфонов и айпадов).

«В своем выступлении Рустам Минниханов прежде всего сказал, что, став премьер-министром, хотел бы сохранить преемственность в работе Кабинета министров республики, подчеркнув, что все принятые правительственные программы и решения должны выполняться в установленном порядке до конечного результата. По его мнению, для того, чтобы «поправить состояние экономики республики», прежде всего надо создать условия для нормальной работы товаропроизводителей. «Пока промышленность не заработает должным образом, нам не удастся переломить ситуацию в нашей экономике», — подчеркнул он». **

Фото tatarstan.ru

Счастливая звезда Ильшата Фардиева и незавидный жизненный путь Энгеля Фаттахова



Стоит вспомнить и о судьбе еще одного чиновника РТ, звезда которого начала восходить тогда, летом дефолтного года, и чья карьерная траектория оказалась совершенно непредсказуемой. 1 июля выходит указ Шаймиева о возложении исполнения обязанностей главы Актанышского района на Энгеля Фаттахова, тоже закончившего Казанский сельскохозяйственный институт, и тоже выходца из «Сельхозтехники», и в 1980-м сделавшего неплохую карьеру по линии ВЛКСМ. Он сменил в своем кресле тогда еще малоизвестного Ильшата Фардиева, возглавлявшего Актаныш всего год, но, видимо, показавшего за это время неплохие успехи (а, возможно, первую роль сыграла близость к Шаймиеву — он его племянник). После этого его перевели на более перспективную должность главы Альметьевского района и почти сразу же, в 1999 году, уже под кураторством премьера Рустама Минниханова, назначили на должность гендиректора «Татэнерго». Впоследствии он будет курировать энергореформы в Татарстане (до сих пор возглавляет ОАО «Сетевая компания»), а также неожиданно займется селом, создав крупный агрохолдинг «Агросила». Возможно, это своеобразное эхо его работы в начале 1980-х электромонтером и старшим инженером КИПиА птицефабрики «Тукаевская» в Челнах. В Челнах же расположится потом и его птицефабрика под вывеской «Челны-Бройлер». В том же автограде он будет в 2010-х годах депутатом горсовета, но в конце прошлого года добровольно от этого депутатства откажется, пообещав «помогать Челнам материально».

Менее удачной, мягко говоря, и странной оказалась карьера у Фаттахова. Долгое время — почти 15 лет — проработав главой Актанышского района, он неожиданно для всех был назначен министром образования РТ. В 2012 году тогдашний премьер РТ Ильдар Халиков (тоже челнинец, как и Фардиев, но с незавидной, как и у Фаттахова, судьбой — с престижной должности главы автограда он пошел на повышение, но «пал» из-за краха «Татфондбанка») объяснял выбор тем, что он родился в учительской семье, да и подтянул сферу образования в своем районе. Падение Фаттахова с должности главы Минобразования РТ — вновь в должность главы Актанышского района — началось тоже неожиданно: с его недовольства положением татарского языка в школах. Решение исправить ситуацию оказалось роковым: он разделил изначально один предмет на татарский язык и татарскую литературу, резко увеличил объем преподавания (до 6 часов в неделю), не подумав об увеличении самой методической базы, а затем и вовсе единолично ввел единое республиканское тестирование (ЕРТ) по татарскому языку. В итоге роптали и учителя татарского языка, а не только родители русскоязычных детей, посылавшие жалобы в Москву пачками. А из его команды за короткое время ушел с десяток заместителей. Москва решила воспользоваться ситуацией, и за не менее короткое время отменила обязательность изучения татарского языка вообще. А попытка в конце концов пойти на компромисс самого Фаттахова («ну хотя бы два обязательного урока татарского языка в неделю!») провалилась, что стоило ему должности — казанский Кремль провалы ему не простил .

Как писала газета «Реальное время», проблемы, приведшие к такому финалу, «начались задолго до вступления экс-главы Актанышского района в должность министра, другое дело, что Фаттахов не нивелировал их, а усугубил». Четыре года спустя, имея за собой шлейф «фанатичного поборника татарского национализма» (кем он совершенно точно никогда не был), он лишился и кресла главы Актанышского района. По большому счету, именно из-за этого же шлейфа, а не того казуса, который стоил ему политической карьеры, здесь тоже не обошлось без «челнинского следа»: на мусульманском кладбище был неизвестными лицами спилен крест захороненного там православного челнинца. Это вызвало сначала скандальную отставку замглавы района, которая заявила, что бездействие со стороны администрации в деле поиска вандалов вызвано решением самого Фаттахова, якобы желающего видеть Актанышский район «самым татарским в республике». А затем, после того как крест спилили во второй раз, подал в отставку и Фаттахов. Наблюдатели не исключают намеренной провокации, о которой заявлял и он сам. ***

«Республика Татарстан», 2 июля 1998 года

Как Татарстан свой закон об альтернативной службе писал и конфликтовал из-за войны в Чечне с Владимиром Путиным

Летом 1998 года Госсовет РТ принимает в первом чтении республиканский закон «Об альтернативной гражданской службе». Если бы он был в итоге принят — то с весны 1999 года, а значит и осенью 1999 года, когда началась КТО в Чечне — татарстанцы, как русские, так и татары, получили бы возможность не убивать других людей по разрешению государства, а, главное, не быть убитыми этими самыми людьми. Причем безотносительно в каких случаях — в «контртеррористической операции» (которая все равно в историю вошла как Вторая чеченская война) или в сегодняшней «специальной военной операции» на украинских фронтах. Однако этого не произошло, да и сам закон был, можно сказать, одной из последних ласточек «борьбы за суверенитет», которая была в разгаре в 1998 и 1999 годах, когда Минтимер Шаймиев вместе с Юрием Лужковым попытался бороться за парламент, но проиграл «Единой России» и тогдашнему новому премьер-министру РФ Владимиру Путину. После чего РТ начала терять завоеванное, в том числе и право на обязательное изучение татарского языка в школах Татарстана. Надо отметить, что во время военной операции в Чечне срочники не имели права на альтернативную службу, соответствующий федеральный закон вышел только летом 2002 года уже после завершения КТО.

Стоит вспомнить, что в самом начале той чеченской войны тот же Госсовет пропел лебединую песню суверенитета, приостановив призыв граждан на военную службу на территории республики. В принятом на сессии документе отмечалось, что решение принято «в связи с многочисленными фактами направления военнослужащих — граждан Татарстана, не прошедших соответствующую военную подготовку, в горячие точки, что ведет к неоправданным жертвам». Поводом же для принятия решения в сентябре 1999 года для депутатов Госсовета РТ послужил тот факт, что двое солдат, призванных в июне, погибли во время боевых действий в Дагестане (с него и начиналась КТО). «Солдаты прослужили в армии по полтора месяца в составе 136-й стрелковой бригады, расквартированной в Буйнакске, и были убиты чеченскими боевиками через 2 недели после принятия ими воинской присяги», — сообщала тогда «Лента.ру», одно из первых сетевых СМИ. А к тому моменту уже шесть гробов «груз 200» прибыли из Дагестана в Татарстан — при этом служили в районе КТО тогда 43 новобранца, призванные на военную службу из РТ. «Посылать необученных молодых солдат в бой, заранее обрекая их на гибель, мы не можем», — заявил, объясняя решение РТ, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, сославшись на то, что руководство Минобороны РФ «неоднократно заявляло, что в боевых действиях в горячих точках будут принимать участие только военные, служащие на контрактной основе, а также добровольцы и солдаты, специально подготовленные для ведения боев». Добавим, что поначалу и весной 2022 года Минобороны тоже сначала уверяло, что в зоне украинского конфликта нет срочников, но потом вынуждено было признать это как факт.

Рашид Вагизов. Фото rt-online.ru

А в 1999 году суверенная эпопея закончилась после заявления Владимира Путина: «Не думаю, что какой-либо субъект Российской Федерации, тем более получающий льготы из федерального центра, может позволить себе дополнительные льготы в виде разрушения Вооруженных Сил». Отметим, что, по мнению правозащитников РТ, решение о согласии с желанием призывника проходить альтернативную службу, сегодня принимают призывные комиссии, «а в них, к сожалению, бывают разные люди».

«Альтернативная служба есть практически во всех цивилизованных странах, кроме Великобритании, где в армию берут только по контракту. И в Швейцарии — в этой ненормальной (в смысле давно построившей капиталистический социализм) стране вообще служат по месту жительства и, простите, время от времени, на сборах. В России ни в одном из 89 регионов пока закона об альтернативной службе нет. А федеральный прочно застрял в Думе. Зато наш проект, разработанный председателем постоянной парламентской комиссии Рашидом Вагизовым, уже можно поизучать».****

Взлет и падение Закии Шафиковой: от телефонных облигаций до биржевых оборотов в миллиарды и краха «Элемте»

В 1998 году желавшие установить у себя в квартире стационарный телефон казанцы — мобильные были тогда многим не по карману — удивлялись высокой цене такой услуги: 10 тысяч деноминированных рублей. Быстро выяснилось и о необычной подоплеке, связанной с решением ОАО «Казанская ГТС» выпускать и продавать свои облигации, за которыми стоял генеральный агент — инвестиционная компания «Элемтэ». Оказалось, что обрести телефон можно было, купив «облигации телефонного займа», стоимость которых колебалась тогда от 2,5 до 5 тысяч рублей. В инвестиционной компании (ИК) «Элемтэ» объясняли, что все средства от продажи таких облигаций шли на развитие отрасли связи — за 3 года их размещения привлекли 168 млн рублей. Отметим, что именно будущая владелица «Элемтэ» Закия Шафикова заимствовала идею с телефонными займами в Перми, где «Уралсвязьинформ» еще в 1991 году выпустил денежный займ, на средства от которого покупались телефонные станции, а погашение облигаций происходило путем установки телефона. «Опасения оказались напрасными: народ повалил, всем нужны были телефоны, поэтому те, у кого были деньги, стали покупать облигационные займы», — вспоминала Шафикова о первых облигациях 1995 года.

Закия Шафикова

Дефолт компании даже помог, так как после разорение многих банков «телефонные займы были определенной гарантией, товарным обязательством, ведь тебе установят телефон, а это уже твое имущество, которое не обесценится». К началу 2000-х доля Казанской ГТС в уставном капитале «Элемтэ» выросла до 33%. В 2001 году, для примера, было выпущено 5 тысяч облигаций ГТС номинальной стоимостью 3 тысячи рублей. Общая номинальная стоимость выпуска — 15 млн рублей. Размещение облигаций было предусмотрено среди физических лиц. Погашение облигации происходило по выбору владельца облигации: оплатой за внеочередное предоставление доступа к телефонной сети, равной номинальной стоимости облигации, путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи с владельцем облигации по указанному адресу или же выплатой денежной суммы в размере номинальной стоимости облигации. Напомним, что сама ИК «Элемтэ» была учреждена в 1995 году Министерством связи РТ и ОАО «Казанская ГТС» с уставным капиталом 55 млн рублей. Но к 2000-м контрольный пакет акций принадлежал уже Закие Шафиковой, в начале 1990-х работавшей юрисконсультом на той же ГТС, с биржевым оборотом в 2006 году в 1 млрд рублей. В феврале 2005 года компания уже сама разместила денежный облигационный заем в объеме 200 млн рублей и собиралась разместить еще один заем в размере 600 млн рублей.

Правда, к тому моменту престиж «Элемтэ» пошатнулся. Так, в 2004 году ЗАО «Инвестиционная компания «Элемтэ» получила заем от ОАО «Таттелеком» в размере 150 млн рублей сроком на 1 год. Сумма сделки составила 67,44% от стоимости активов заемщика (222,416 млн рублей). В 2005 году в отношении Шафиковой прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело по 160-й статье УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), подозревая ее в соучастии в растрате около 30 млн рублей, принадлежащих «Элемтэ». А в мае 2009 года «в связи с неоднократным нарушением законодательства» Федеральная служба по финансовым рынкам отозвала все лицензии «Элемтэ» — на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами. Регулятор также аннулировал квалификационный аттестат гендиректора. В конечном счете кредиторы начали подавать иски о банкротстве ИК, первым выступил челнинский «Акибанк». В ноябре компания «Элемтэ» была признана банкротом, задолжав почти полмиллиарда рублей. В интервью «Реальному времени» Шафикова много лет спустя заявила , что причина краха «Элемтэ» в том, что она отказалась продать свою компанию задешево: «Продавай, говорят, задешево. Я девушка не из татарского народа, хотя и татарка. Я сказала нет. Началась информационная война. И я благодарна судьбе, что она, как бумеранг. Те, кто хотел купить «Элемте», — они наказаны. Они сегодня под арестом». Кто именно они — она не сказала.

«В Ново-Савиновском районе столицы срочная облигации будет стоить 4 тысячи рублей. С их помощью будут установлены пока 2 тысячи новых номеров. Понятно, что для целого района этого недостаточно. Потому к 2000 году здесь планируется ввести еще 14 тысяч номеров. Для того, чтобы заполучить из них, необходимо приобрести долгосрочные облигации стоимостью 2,5 тысячи рублей. Выплатить эту сумму можно в рассрочку на год, сделав первоначальный взнос 500 рублей». *****

«Молодежь Татарстана», 23 июля 1998 года

Как партийные аппаратчики ТАССР и руководители НКВД сами попали под колесо большого террора в 1937—1938 годы

К слову, о бумерангах. В 1980—1990-х в Татарстане, да и вообще в России, озаботились реабилитацией репрессированных. Напомним, что с приходом к власти Брежнева, все попытки «очернить» сталинские времена в СССР жестко пресекались. С конца 1980-х на полосы газет вылились целые потоки имен репрессированных — от простых крестьян до партаппаратчиков и самих сотрудников ГБ 1930-х годов. Мы уже писали в дайджестах «Новый 1992-й», что власти ТАССР в начале 1930-х годов были чуть ли не первыми по стране по коллективизации и репрессиям в отношении зажиточных крестьян, которых сотнями и тысячами ссылали в Приуралье или Сибирь.

Бумеранг вернулся во второй половине 1930-х. Тогда на закрытом судебном процессе в мае 1938 года были осуждены, а затем расстреляны «руководящие партийно-советские работники ТАССР», обвиненные во вредительстве. Архивные дела КГБ и МВД, открытые на какое-то время в лихие 1990-е, быстро оказались малодоступными или совсем недоступными позднее, о чем упоминается в статье ниже. Отметим, что авторы обширной монографии о репрессиях в ТАССР в 1930-е годы пишут, что и до середины 1930-х годов «фигурантами» ряда политических дел, созданных как по материалам местных органов, так и по ориентировкам из Москвы, «стали сотни представителей интеллигенции, партийных и советских деятелей, проявлявших отклонения от «генеральной линии» или не успевавших за нею «колебаться», а также рядовые работники — рабочие, служащие, колхозники». Можно перечислить только некоторые пострадавшие организации: «Крестьянский иттифак» (аналог «чаяновщины» в татарском варианте), «Янга Китаб» — группа частных издателей, «Жидеген»— группа писателей, обвиненных в создании антисоветской организации, и даже никогда не существовавшая, придуманная с нуля «Всесоюзная татарская фашистская партия». Стоит также заметить, что такие руководители органов ОГПУ и НКВД ТАССР, как В. Гарин и П. Рудь, — были на хорошем счету в Москве, но это «не спасло их в период большого террора». Действительно, пик репрессий в ТАССР, как и в других регионах страны, пришелся на вторую половину 1937 года. В результате проведения операций в ТАССР были арестованы 7 675 человек, почти в пять раз больше, чем в 1936 году. Из них 1 550 прошли через различные судебные инстанции. К высшей мере наказания были приговорены 117 человек. А созданная осенью республиканская «тройка» из 4 415 рассмотренных за 4 месяца дел по 2 163 вынесла смертные приговоры, немедленно приводившиеся в исполнение. Таким образом, 1937 год стал последний годом жизни для почти что 2 300 жителей республики.

По иным данным, по приговору «троек» в 1937—1938 годах в ТАССР было приговорено к различным срокам заключения более 10 тысяч человек, расстреляно около 3 тысяч. Среди них пятеро из семи председателей Президиума ТатЦИКа ТАССР: Р. Сабиров, Ш. Шаймарданов, М. Ахметшин, Х. Мратхузин, Г. Байчурин. Расстрелян был и первый секретарь Татарского обкома партии Альфред Лепа. В другом исследовании отмечается антирелигиозный характер многих операций НКВД как против священников, так и против мусульманских мулл: в 1937—1938 гг. тройкой НКВД ТАССР было репрессировано не менее 78 мулл, муэдзинов, мухтасибов, мутавалеев и бродячих проповедников-мусульман. Книга памяти жертв политических репрессий РТ включает в себя 28 томов и выложена на официальном сайте Татарстана. Как рассказал «Реальному времени» один из историков, всего же в годы репрессий в ТАССР в заключении погибли почти 14 тысяч человек, общее число репрессированных составило 54,5 тысячи граждан республики.

«Как известно, право на имя относится к неотчуждаемым правам человека и гражданина и нарушение его, хотя бы и по незнанию, может быть воспринято как неуважение к чести и достоинству близкого человека, уже однажды оболганного. Поэтому при публикации имен репрессированных крайне желательна, просто необходима сверка с данными из их личных архивных следственных дел».******

* «Вечерняя Казань», 8 июля 1998 года. Деньги уходят из рук минфина, как песок. Марина Юдкевич.

** «Молодежь Татарстана», 16 июля 1998 года. Новые назначения, новые идеи. Виктор Смирнов.

*** «Республика Татарстан», 2 июля 1998 года. Указ Президента Республики Татарстан о возложении на Фаттаха Э.Н. исполнения обязанностей главы администрации Актанышского района Республики Татарстан.

**** «Вечерняя Казань», 15 июля 1998 года. «А не то прослывешь пафицистом...». Елена Чернобровкина.

***** «Молодежь Татарстана», 23 июля 1998 года. Почем в Казани телефон. Азалия Магдиева.

****** «Республика Татарстан», 2 июля 1998 года. Когда осела архивная пыль. Алексей Степанов.

Сергей Афанасьев. Материалы подготовил Радиф Кашапов