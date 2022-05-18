Наталья Малых: «Китайский рынок акций — стратегический актив, который нельзя игнорировать»

Аналитик ФГ «Финам» — о перспективах российских инвестиций через Гонконгскую биржу

Фото: Wing

Китайские акции в этом году заметно подешевели: базовый индекс CSI 300 упал примерно на 17% на фоне локдауна из-за коронавируса. Тем не менее финансисты считают, что у фондового рынка Китая есть «некоторые возможности для восстановления», поскольку страна начинает снимать ограничения в крупных городах. Поднебесная может стать мировым лидером по долларовому ВВП, обогнав США, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик оценила перспективы инвестирования через Гонконгскую биржу.

Страна с огромным потребительским рынком и высоким предпринимательским духом

Китайский рынок акций мы считаем стратегическим активом, который нельзя игнорировать. После 2030 года, по нашим оценкам, Поднебесная может стать мировым лидером по долларовому ВВП, обогнав США. Это наиболее населенная страна с огромным потребительским рынком и высоким предпринимательским духом — согласно данным Министерства промышленности и информатизации Китая, малый бизнес генерирует 60% ВВП и 80% занятости. Если инвестировать через Гонконгскую биржу, то для российских инвесторов валютные риски ограничиваются привязкой курса гонконгского доллара к американской валюте (1 USD конвертируется в 7,75—7,85 HKD).

Недавние локдауны ввиду жесткой антиковидной политики ограничивают потенциал экономического роста страны в этом году и стали одной из главных причин снижения фондовых индексов. Бэнчмарк материковых акций CSI 300 и гонконгский Hang Seng снизились с начала года примерно на 17% в локальных валютах.

Но есть сигналы, что в скором времени ограничения мобильности будут ослаблены, потребители будут возвращаться к обычной жизни, бизнес перезапускаться и логистические проблемы будут «расшиваться». Сообщается, что в Шанхае число новых случаев заболеваний резко упало до низких значений (217 штук по состоянию на 14 мая). Чтобы компенсировать потери от простоя, Пекин может запустить в этом году огромный пакет госрасходов и снизить ставку налога на прибыль для малого бизнеса с 25 до 20%. Пакет бюджетных расходов, по сообщению Bloomberg в середине апреля, может достичь $2,3 трлн и будет сфокусирован на развитии транспорта и цифровой инфраструктуры. Сравнительная низкая инфляция в стране (CPI в апреле составила всего 2,1% г/г) позволит держать процентные ставки на стимулирующем уровне.



Приверженность партии долгосрочной политике декарбонизации

В связи с этим хорошо позиционирована China Railway Group (CREC) — строительная компания, реализующая крупные инфраструктурные проекты в сфере транспорта, энергетики и девелопмента. За свою историю CREC построила более 2/3 железных дорог Китая, в том числе 90% электрифицированных ж/д путей. Финансовые прогнозы на этот год предполагают рост прибыли, выручки и показателей маржи, а сами акции оцениваются всего в 5,7х годовых прибылей 2022 года и торгуются чуть ли не в 2х раза дешевле своего капитала при P/B 0,57x. Потенциал акций оцениваем в 45%.

CREC построила более 2/3 железных дорог Китая, в том числе 90% электрифицированных ж/д путей. Фото: pixabay.com

Мы также отмечаем приверженность партии долгосрочной политике декарбонизации. Планы Пекина по увеличению мощности ВИЭ в стране, а также последняя динамика отражают хорошие перспективы для «зеленых» энергетических компаний. С марта 2021 года установленная мощность ВЭС в стране увеличилась на 60%, а на горизонте до 2030 года может показать ежегодный рост на 9%. К углеродной нейтральности страна планирует прийти к 2060 году. На этом фоне нам кажутся интересным биржевой фонд Global X ChinaClean Energy ETF с листингом в Гонконге, в который входят компании из солнечной, ветряной, ядерной и гидроэнергетики. Мы рекомендуем покупать Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой 145,8 HKD и потенциалом 23%.

Из отдельных компаний в электроэнергетике есть вариант China Longyuan Power также с размещением в Гонконге. Это китайский электроэнергетический холдинг, известный в первую очередь тем, что является одним из крупнейших в КНР операторов ветряных электростанций. Под управлением компании находится парк генерации мощностью около 26,7 ГВт, из которых 89% приходится на ВЭС. Объем просроченных субсидий китайского правительства на строительство «зеленой» генерации в пользу Longyuan Power превышает годовую выручку компании и может быть выплачен уже в 2022 году. Наша рекомендация «покупать» с целевой ценой HKD 19,00 предполагает потенциал 28%.

Намерение властей Китая поддержать интернет-платформы

Многострадальный техсектор также не стоит скидывать со счетов. Долгосрочные перспективы остаются в силе, а цена многих технологических компаний уже низка и учитывает многие риски. Если смотреть на биржевой фонд китайских интернет-компаний с листингом на зарубежных площадках KraneShares CSI China Internet ETF (тикер KWEB), то его курс сложился почти в четыре раза от пиков февраля 2021 года, когда Компартия начала активно менять правила игры. Сейчас котировки фонда находятся на многолетней поддержке, и мы считаем текущие цены интересными для входа. Со стороны Компартии уже давно не было слышно претензий к IT-сектору, и несколько недель назад власти сообщили о намерении поддержать интернет-платформы для стимулирования экономики. В ближайшем будущем драйвером может стать встреча регуляторов с ведущими IT-компаниями. Среди отдельных техкомпаний с листингом в Гонконге нам нравятся акции Baidu, Alibaba, JD.com.

Среди отдельных техкомпаний с листингом в Гонконге известны Baidu, Alibaba, JD.com. Фото: wikipedia.org

Для входа в китайские акции можно, как вариант, купить целую корзину бумаг — ETF на индекс Hang Seng с листингом в Гонконге, который будет время от времени ребалансироваться управляющей компанией. Инвестор сразу получит 64 самых крупных и ликвидных акции на HKEX с диверсификацией по отраслям и эмитентам. Около 3/4 индекса приходится на финансовый сектор (38%), технологии (25%) и потребление (12%), а самые крупные позиции включают HSBC, AIA, Alibaba, Tencent, Meituan. Дивидендная доходность превышает 3%, а плата за управление составляет всего 0,10%. После снижения на 35% от пиков февраля 2021 года индекс Hang Seng достиг многолетней зоны поддержки, от которой может начаться восстановление при улучшении сентимента. Потенциальную доходность оцениваем в 33% в перспективе года.

Наталья Малых