«Русские офшоры»: компаниям разрешат регистрацию в Калининграде и Приморье

Какие выгоды для российской экономики?

Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о правилах получения российскими компаниями статуса резидентов специальных административных регионов (САР) в Калининграде и Приморском крае — так называемых «русских офшоров». Документ предусматривает изменения в налогообложении международных холдинговых компаний в САР. Надо отметить, что статус эти регионы имеют уже несколько лет, но резиденство до сих пор было доступно только иностранным юридическим лицам, которые меняли регистрацию на российскую и приобретали статус «международных холдинговых компаний» по российскому праву. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, какие выгоды сулит эта инициатива российской экономике.

Что такое САР?



По сути это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов. История проекта началась в 2018 году с организации таких районов на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае. Целью являлось возвращение российского капитала из-за рубежа и защита бизнеса от санкций после украинских событий 2014 года. До текущего момента осуществить так называемую редомиляцию (возвращение домой) могли только иностранные юридические лица — они меняли регистрацию на российскую и приобретали статус международных холдинговых компаний (МХК). В настоящее время в них зарегистрированы более 50 резидентов, большинство в Калининградской области.

Основные льготы этих территорий — нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%, пятипроцентный налог на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО), 0% на доходы от продаж акций/долей в компаниях, 0% на доходы российских бенефициаров компаний-резидентов в виде прибыли компаний.

Поправки в Налоговый кодекс были мотивированы решением Евросоюза внести Россию в серый налоговый список. Фото irzs.ru

Суть предложенных изменений

Стоит сразу отметить, что поправки в Налоговый кодекс были мотивированы решением Евросоюза внести Россию в серый налоговый список из-за возникшей нечестной налоговой конкуренции в результате введения режима САР. Чтобы избежать внесения в данный список, куда входят такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония, правительство решило внести изменения в Налоговый кодекс. Требование Евросоюза заключалось в предоставлении возможности российским компаниям использовать данный режим при обязательном условии для них иметь реальные офисы при переезде.

Сами поправки предусматривают получение российским юридическим лицом аналогичного статуса при выполнении следующих условий:

Компания была создана до 1 января 2018 года и местом нахождения на момент подачи заявления о признании МХК являются два острова указанных выше. В данном случае место нахождения предусматривает присутствие исполнительного органа (директор) в этих регионах; Контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года (это и физлица и юрлица с долей участия более 15%). Для юридических лиц есть и дополнительное условие — либо более 25% их акций должны обращаться на российской бирже, либо не менее 50% уставного капитала должно принадлежать государству (России или любому другому, из тех, кто обменивается налоговой информацией в автоматическом режиме с Россией), при условии, что имеется разрешение данного государства на перенос компании в САР; Компания подала соответствующее заявление и информацию о контролирующих лицах в налоговый орган; Правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не имеет возражения касательно перерегистрации в САР на момент подачи заявления. Интересно, что регион будет иметь право возразить в случае, если доля поступлений налога на прибыль от компании превышает 1% всех поступлений этого налога в бюджет региона хотя бы в один год из предыдущих трех лет.

Есть и штрафные санкции — в виде потери статуса МХК российскими компаниями, которые переехали в САР. В частности, они наступят в случае слияния с другой организацией, если та не является МХК или в случае появления нового контролирующего лица в течение одного года после смены юрисдикции.

История проекта началась в 2018 году с организации таких районов на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае. Фото wikipedia.org

Поправками также предусмотрены дополнительные налоговые льготы для резидентов САР в виде пониженных ставок по налогу на прибыль. Для этого компаниям будет необходимо выполнить следующие условия:

Минимум одно контролирующее лицо должно быть резидентом России; Доля расходов компании на территории России составляет не менее 70%; Доля пассивных доходов (процентов, дивидендов, роялти от различных услуг) превышает 90%; Управление компанией происходит на территории РФ; Штат сотрудников составляет не менее 15 человек на постоянной основе; У компании есть офис на территории САР площадью не менее 50 квадратных метров; Обязательство осуществить капитальные вложения в размере не менее 300 млн. рублей в течение трех лет после регистрации в САР.

Выгоды и риски для экономики

Надо понимать, что востребованность варианта переезда в «русские офшоры» будет зависеть от того, какие налоговые льготы предложит Минфин для резидентов САР. Пока что точной информации нет. Для применения льгот предусмотрено ограничение по доле пассивных доходов в общей выручке — более 90%. В этом случае САР не будут интересны компаниям, которые получают активные доходы, как выручка от продажи товаров. В то же время, для компаний, обладающих пассивными доходами, была бы интересна ставка по налогу на прибыль в размере 5%, что пока не гарантируется Минфином.

Помимо этого, есть целый пласт претензий к данному решению, которые высказывают текущие резиденты САР. В частности, они считают, что переезд публичных обществ, с регистрацией в других регионах, подорвет доверие инвесторов и снизит стоимость компаний.

Аргументом служит тот факт, что изначально САР создавались для возврата капитала подконтрольных россиянам иностранных компаний. Как следствие, резидентам давалась свобода в корпоративных вопросах — чтобы облегчить переезд в Россию. Это предусматривало сохранение зарубежного права и устоявшихся правил корпоративного управления. По сути, распространение режима САР на российские компании не является редомициляцией и не соответствует изначальным целеполаганием создания САР.

Востребованность варианта переезда в «русские офшоры» будет зависеть от того, какие налоговые льготы предложит Минфин для резидентов САР. Фото minfin.gov.ru

Основным риском для инвесторов компаний, переезжающих в САР , является то факт, что в САР не работает российское корпоративное право — как следствие, мы можем столкнуться с ситуацией, когда интересы миноритарных акционеров ущемлены. Компания может отменить право акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций, кумулятивное голосование, правила проведения собраний акционеров, избрания советов директоров, порядок начисления и выплат дивидендов, оспаривания сделок и так далее.

Отмена права требовать выкупа компанией акций может оставить мелких акционеров с неликвидными бумагами. Отмена кумулятивного голосования (при котором число голосов акционера умножается на число мест в совете директоров, что повышает шансы миноритариев избрать своих кандидатов) приведет к невозможности избрать представителя миноритариев в совет директоров.

Компания также может лишить акционеров преимущественного права на покупку вновь выпускаемых акций, разрешить делистинг акций компании и уход в непубличность по решению гендиректора и т. д. Компания может прописать в уставе, что сделки с контролирующим акционером больше не подпадают под правила о сделках с заинтересованностью и дальше можно непрозрачно и без одобрений выводить активы.

В заключение, хотелось бы отметить, что данное решение является скорее вынужденным, в свете требований Евросоюза. Плюсы и минусы станут понятны после решения Минфина по налоговым льготам. В любом случае, эта мера всегда касалась крупного бизнеса, системно значимого. Малый и средний бизнес просто не имеет запросов такого уровня, поэтому эта инициатива проходит мимо, как информационный шум, не более.

Артур Сафиулин