Казань вошла в топ-5 городов для гостиничного бизнеса, но отельеры с этим не согласны

Фото: Максим Платонов

Казань ворвалась в топ-5 рейтинга российских городов, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Исследование стало поводом поговорить о ситуации в отрасли. Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина отметила растущую инфляцию и ее последствия, которые «съедают» доходы от бизнеса. Руководитель центра стратегических разработок «Союз туризма и гостеприимства» Роман Еремян подсчитал, что в Казани ключевой показатель, используемый в индустрии гостеприимства, — доход на доступный номер — за 5 лет снизился почти на четверть. Подробности — в материале «Реального времени».

За год — на два пункта вверх

Казань заняла почетное 4-е место в рейтинге наиболее привлекательных для гостиничного бизнеса городов России. Впереди лишь Санкт-Петербург, Москва и Сочи. По сравнению с прошлогодним результатом она поднялась на 2 пункта, ворвавшись в первую пятерку. Опрос компания Cushman & Wakefield провела среди крупнейших международных и российских сетевых гостиничных операторов, активно развивающихся в стране или планирующих выход на отечественный рынок.

Аналитики компании проводят опрос второй раз: в ноябре 2021 года респонденты оценивали привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1 (неинтересно) до 10 (очень интересно). Города из топ-5 рейтинга получили средние баллы в диапазоне от 8 до максимальных 10. Так, уровень интереса у отельеров к Казани вырос с 7,8 в 2020 году до 8,4 в 2021-м.

Первая тройка городов, наиболее перспективная для открытия новых гостиниц, осталась неизменной — по-прежнему это Москва, Санкт-Петербург и Сочи. С той лишь разницей, что Москва и Санкт-Петербург поменялись местами.

Исследователи подчеркивают, что существенная потеря позиций у того или иного города не означает, что он неинтересен гостиничным операторам сам по себе. Одной из причин такой картины, как, например, у Омска (-6 строчек), может быть насыщение рынка заявленными или строящимися гостиничными проектами. То есть необходимый объем проектов уже существует и потребности в большом объеме дополнительных номеров пока могут не просматриваться.

Фото: realnoevremya.ru

Возврат к допандемийным показателям ожидают к 2023 году

Гостиничные операторы также проанализировали текущее состояние своих проектов:

67% опрошенных назвали проблемы с финансированием (собственный или заемный капитал) как ключевую причину отмены или отсрочки реализации проектов;

40% респондентов заявили, что из-за пандемии коронавируса ввод отелей может быть отложен на срок от 6 до 12 месяцев;

43% операторов включают в договоры ESG-принципы.

Кроме того, составители рейтинга спросили у операторов, когда те ожидают восстановления показателя доходности на номер (RevPAR) до уровня 2019 года, который на фоне текущего снижения спроса, вызванного пандемией, можно рассматривать как «эталонный» период.

На региональных рынках, включая Казань, никто из операторов не прогнозирует оздоровления ситуации в 2022 году, при этом 73% все же ожидают, что стоимость номеров восстановится уже в 2023 году, а 27% — в 2024-м.

Данные по Москве более оптимистичны: подавляющее количество респондентов — 73% — считают, что это произойдет в 2023 году, 18% опрошенных операторов ориентируются на 2024-й и лишь 9% озвучили 2022 год. При этом средняя доходность гостиничного номера за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 94% и составила 3822 рубля, однако все еще на 27% ниже, чем за тот же период «доковидного» 2019 года, следует из аналитического отчета по итогам IV квартала 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

«Сработал «фактор августа»

«Реальное время» поинтересовалось у экспертов индустрии, насколько они согласны с такой оценкой, достаточна ли в Казани емкость рынка для открытия новых отелей?

Президент Ассоциации отельеров РТ Гульнара Сафина отметила, что столица Татарстана соответствует критериям, по которым инвесторы принимают решение.

— Когда сетевые операторы выбирают ту или иную локацию, они в первую очередь смотрят на то, чтобы это был город-миллионник. По этому пункту Казань однозначно проходит. Второе, на что обращают внимание, — событийная наполненность. Здесь мы тоже в топе: это различные международные и спортивные мероприятия. У нас одна из лучших спортивных баз в стране, качественная инфраструктура гостеприимства, в том числе номерной фонд отелей, общепит, с учетом того, что мы принимали Универсиаду, чемпионат мира по футболу и так далее. У нас одна из самых подготовленных городских инфраструктур, — подчеркнула спикер.



Сафина обратила внимание на то, что, несмотря на наличие в городе отелей международных сетей Accor (Ибис), Wyndham (Рамада), Hilton, Marriott и других, прирост гостиничной базы продолжается. В частности, скоро откроется KRAVT HOTEL в казанском аэропорту, заявлено о строительстве двух отелей на месте снесенного развлекательного комплекса «Ривьера» и возле Дворца водных видов спорта в тандеме с новым медицинским центром, не говоря о появлении более мелких гостиниц.

— Казань по многим параметрам подходит для ведения бизнеса международными операторами. Поэтому она в топе, и на мой взгляд, мы еще будем там оставаться, — согласилась с результатами исследования глава Ассоциации.

Что касается восстановления доходности до допандемийного уровня, то глава Ассоциации отметила, что некоторые казанские отели закончили прошлый год с лучшими финансовыми показателями, чем 2019-й. И это на фоне снижения турпотока.

— Выручки стало больше, а гостей — меньше. Но здесь еще сработал «фактор августа», когда были закрыты все границы. Люди, которые не смогли попасть в Крым и Краснодарский край из-за переполненности средств размещения, ехали в другие туристически привлекательные регионы, такие как Татарстан. Загрузка в отрасли достигала 85-90%. Такого никогда не было. Но это не закрепленная тенденция, это, так сказать, «припуски на швы».

Сафина подчеркнула, что экстраполировать финансовый успех отдельных казанских отелей на всю отрасль нельзя. Кроме того, дает знать о себе растущая инфляция и ее последствия, которые «съедают» доходы от бизнеса.

— Если раньше при закупе продуктов мы коррелировали цены раз в квартал, то сейчас их приходится пересматривать раз в месяц. На некоторые продукты цены поднялись на 10%. Межрегиональная конкуренция подстегивает к тому, что зарплата персонала повышается, а следовательно, растут отчисления по фонду заработной платы, никто не отменял платежи за ЖКХ, вывоз мусора, налоги и тому подобное.

Фото: realnoevremya.ru

Мнение сетевых операторов — это не мнение инвесторов

Руководитель центра стратегических разработок «Союз туризма и гостеприимства» Роман Еремян, ознакомившись с результатами рейтинга, выразил сомнение в его объективности.

— В этом исследовании не указано, какое количество компаний в нем участвовало, соответственно, какое количество номерного фонда в Российской Федерации находится в их распоряжении. И не указано то, что сами управляющие компании не являются инвесторами, они управляют чужими отелями, в которые кто-то инвестировал. При этом вознаграждение управляющих компаний исчисляется не с прибыли, а с выручки. Даже если у инвестора есть убыток по операционной деятельности, то управляющей компании все равно нужно заплатить определенный процент от выручки. Это очень важная деталь. Поэтому надо понимать, что здесь, во-первых, возникает вопрос необъективности оценки. Во-вторых, в методике описано, что опрашиваемые ставили баллы на основании того, интересно им или не интересно. Дальше возникает вопрос: «А что значит интересно?».



Роман Еремян пояснил, что в гостиничном бизнесе ключевой показатель — доход на доступный номер (RevPAR). Он рассчитывается по формуле: все полученные доходы, поделенные на 365 дней и поделенные на количество имеющихся номеров.

— Я не поленился и залез в базу данных Росстата и сравнил этот показатель по Татарстану в рублях за 2017—2021 годы и пересчитал его еще в долларах. Говоря «Татарстан», мы подразумеваем «Казань». И что мы видим: в 2017 году средний доход на номер в сутки был 1334 рубля (22,6 доллара), а в 2021 году — 1222 рубля (16,5 доллара). Даже без учета инфляции заметно снижение. А инвесторы считают свои инвестиции в долларах, рубли годятся только для оплаты коммуналки и налогов. Я не хочу принизить заслуги Татарстана, но это цифры, опубликованные на единой межведомственной информационно-статистической системе. Против этого невозможно ничего возразить, это объективные данные. И тогда каждый должен сам для себя решать, интересно ли ему инвестировать в такой рынок, где доход на номер за 5 лет снизился почти на четверть.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт подчеркнул, что мнение сетевых операторов — это не мнение инвесторов, которые самостоятельно принимают решения об открытии бизнеса в новой точке.

— Я не понимаю смысла этого исследования. Реальный показатель — это либо деньги в кассе в виде выручки, либо деньги в виде инвестиций. Все остальное — это просто сотрясение воздуха, особенно со стороны управляющих компаний. Крупнейшие 5 мировых управляющих компаний имеют в своем управлении 5,5 млн номеров, это 20% мирового фонда. Из этого на правах собственности им принадлежит меньше 1%, все остальное — это чужие активы. Поэтому то, что они сказали, что им интересно, это не значит, что они побегут инвестировать.