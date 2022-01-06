Начавшийся «сырьевой суперцикл» продолжит развиваться в 2022 году

Цены на товарно-сырьевые активы рекордно растут: в 2021 году практически все они достигли своих исторических максимумов за 10 лет

Частные инвесторы, как правило, в основном интересуются торговлей на фондовом рынке и больше знают о нем. Этому сегменту посвящено и большинство аналитических материалов от инвестиционных компаний и банков. Но мы рискуем упустить важный сегмент — товарно-сырьевые рынки, на которых прямо сейчас развивается очередной «суперцикл» и инвестирование в которые может принести неплохой доход. Колумнист «Реального времени» Артур Сафиулин предлагает разобраться, что входит в понятие этого сегмента, вспомнить, как вели себя цены на сырьевых рынках в 2021 году, и спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в 2022 году.

Товарно-сырьевые рынки

Если брать определение, то это рынки, на которых заключаются спотовые сделки или ведется торговля срочными контрактами по отдельным видам или группам активов, которые относятся к товарным или сырьевым. К таким активам относятся:

металлы, которые используются в промышленности: алюминий, титан, медь, свинец, никель, редкоземельные металлы и прочие; энергоносители: природный газ, нефть различных марок и ее производные — продукты нефтепереработки (топочный мазут, автомобильное топливо, авиационный керосин и так далее); драгоценные металлы: металлы платиновой группы, золото, серебро; продукция сельского хозяйства и сырье для пищевой промышленности, которые делятся на две группы. В первую группу входят зерно и бобовые культуры. Во вторую — кофе, сахар, какао, растительное масло, молоко, мясо и продукты животноводства.

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Товарно-сырьевые рынки включают в себя два сегмента.

Биржевой — когда торговля активами происходит через так называемые фьючерсные контракты (цены в будущем условно). Зачастую объемы таких контрактов могут кратно превышать объемы производства. Существует такое понятие, как расчетные (безпоставочные) контракты — после истечения срока контракта происходит исключительно денежный расчет, без реальной поставки товара.

Внебиржевой сегмент — на нем заключаются сделки с реальной поставкой товаров. Сделки делятся на спотовые (то есть покупка/продажа по принципу «здесь и сейчас») и срочные (так называемые форвардные), по которым производится расчет по текущим ценам, но с поставкой в будущем.

Для частного инвестора больший интерес представляет биржевой сегмент. Ведь для участия на внебиржевом рынке необходимо решить вопросы с организацией транспортировки и хранения товара. Кроме того, заключение подобных сделок требует приличного капитала, статуса квалифицированного инвестора. Словом, внебиржевая торговля на товарных рынках обременена массой сложностей.

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Где торгуются товары и сырье?

В мире есть ряд биржевых площадок, где можно попробовать инвестировать в товарно-сырьевые активы.

CME (Chicago Mercantile Exchange) — Чикагская товарная биржа. Это крупнейшая в мире торговая площадка. Основные сырьевые товары, представленные на ней: каучук, древесина, удобрения, крупный рогатый скот, мясо и ряд других товаров из категории soft commodities («мягкие товары»), которые выращиваются, а не добываются; NYMEX (New York Mercantile Exchange) — Нью-Йоркская товарная биржа. Основной специализацией площадки является торговля нефтью, нефтепродуктами и металлами; NYBOT (New York Board of Trade) — Нью-Йоркский совет по торговле. Это старейшая товарная биржа США, на ней в основном торгуется сельскохозяйственная продукция; TOCOM — Токиийская товарная биржа. На площадке представлен очень широкий перечень товаров — от драгоценных металлов (золото, серебро, платина) и нефти до каучука, шерсти, хлопка и так далее; LME (London Metal Exchange) — Лондонская биржа металлов. На площадке торгуются как драгоценные, так и промышленные металлы.

Почему мне должно быть это интересно?

Активы товарно-сырьевых групп могут представлять интерес для частного инвестора в силу ряда причин, а именно.

Во-первых, ценообразование этих активов справедливо и зависит от баланса спроса и предложения. В цену (по сделкам с реальной поставкой в особенности) не включены будущие доходы, влияние геополитических факторов минимальное.

Во-вторых, каждый актив имеет реальное физическое выражение и, как следствие, некую экономическую ценность.

В-третьих, товарно-сырьевые активы не демонстрируют высокую волатильность, но колебания все равно достаточно широки, чтобы получить доходность инвестиций выше, чем в других сегментах.

В-четвертых, их поведение более прогнозируемо в силу главенства глобальных факторов над местными.

В-пятых, реакция на инфляционные процессы у этого рынка отличается от других рынков. С ростом инфляции товарно-сырьевые активы, как правило, дорожают.

В-шестых, присутствует низкий коэффициент корреляции с поведением других рынков, что дает дополнительные возможности по диверсификации вложений.

Фото: Reuters / investing.com

Как инвестировать?



Давайте теперь посмотрим, что может сделать частный инвестор в плане инвестиций в товарно-сырьевые рынки. Опций на самом деле не очень много, тем не менее они есть.

В частности, можно приобрести производные инструменты на срочном рынке — расчетные фьючерсы. Они не требуют реальных поставок, а соответственно, и нет надобности в перевозке, хранении, сбыте товара. При этом фьючерсы отражают динамику цен базовых активов. Минус этого инструмента — высокий риск фьючерсных контрактов. Это не инвестиционный инструмент как таковой, срок его контракта ограничен, он приносит исключительно спекулятивный доход. Необходимо подходить к нему с осторожностью.

Второй вариант — купить акции производителей соответствующего сектора. Это, конечно, не совсем инвестиции в товарно-сырьевые рынки, но их роднит преимущество инвестиций в товары и работы на фондовых площадках.

Третий вариант — приобретение товарных ETF (биржевые инвестиционные фонды). Это оптимальный инструмент для частного инвестора, поскольку он дает возможность диверсифицировать свои инвестиции. Большинство таких фондов отслеживают цены фьючерсных контрактов, некоторые — следуют за основными товарными индексами. Небольшая доля фондов использует в качестве активов акции компаний, работающих на товарно-сырьевых рынках.

Фото: whatismoney.ru

В чем риски инвестиций в товарно-сырьевые рынки?

Не все инструменты товарных рынков имеют высокую ликвидность. Как следствие, крупные игроки могу манипулировать ценами, в убыток частным инвесторам. Нет возможности сформировать полноценный портфель с нужными показателями доходности, риска и эффективности из-за того, что количество товаров и товарных групп, доступных частному инвестору, на одной или нескольких площадках ограничено. Большинство товаров имеют стабильные сезонные циклы. Нужно внимательно следить за рынком, чтобы выработать стабильную стратегию работы. У профильных биржевых фондов (ETF) есть несколько недостатков, например, отслеживание фьючерсов может приводить к несоответствию реальных цен активов. Кроме того, есть некоторый перекос фондов в сторону энергетического сектора, а это не всем нужно.

Суперцикл и причины его развития

Оптимизм по поводу восстановления и роста мировой экономики привел к существенному росту цен в последнее время на целый ряд сырьевых товаров: медь, никель, железная руда, серебро, нефть, пшеница, кукуруза, соевые бобы и многие другие.

За последние сто лет на мировых рынках было четыре сырьевых суперцикла. Последний из них начался в 1996 году, достиг пика в 2008 году (после 12 лет расширения), а его дно было зафиксировано в 2020 году, после 12-летнего постепенного спада. Теперь, судя по всему, мы вступаем в фазу развития нового суперцикла.

Предлагаю разобрать, почему сейчас развивается новый сырьевой суперцикл. Тому есть несколько причин.

Во-первых, восстановление экономики Китая — как одна из топ-3 экономик мира, эта страна не только производит товары для всего мира, но и сама потребляет все больше и больше. Помимо этого, правительство Китая запустило программу стимулирования экономики в размере 6 трлн юаней (что составляет 6% от ВВП страны). Надо признать, это колоссальная цифра. Эти средства пошли в основном в строительный сектор, который потребляет огромное количество сырьевых товаров.

Во-вторых, массовая вакцинация, запущенная в мире, позволит мировой экономике отыграть падение в уровне потребления (здесь речь идет не о потреблении именно сырьевых товаров, а об общем по всем товарам в мире), связанное с эпидемией коронавируса. Ведь, по сути, биржевая торговля и производственное планирование строятся на ожиданиях и прогнозах, которые теперь становятся оптимистическими.

В-третьих, инвесторы перекладывают средства в сырьевые активы из-за опасений по поводу роста инфляции. Это хорошо видно на примере рынков золота и меди. Масштабные меры стимулирования экономик, предпринимаемых различными странами, ведут к росту инфляционного давления, в мировой экономике становится слишком много денег, по крайней мере, больше обычного. Для примера — последний пакет стимулирующих мер в США составит 25% от размера ВВП, порядка 5 трлн долларов.

В-четвертых, развитие так называемой «зеленой экономики», как это ни парадоксально звучит, будет способствовать росту цен на сырьевые ресурсы, включая углеводороды. В чем же дело? Ответ прост. Для создания низкоуглеродной инфраструктуры (солнечные батареи, ветряные турбины для электростанций, электромобили, зарядные станции) понадобится большое количество ключевых металлов — меди, никеля, лития, кобальта. По некоторым прогнозам, к 2023 году возникнет дефицит предложения по некоторым сырьевым товарам в горнодобывающей промышленности. в частности по меди и никелю (которые используются для аккумуляторов) прогнозируется дефицит на уровне 20%.



Углеводороды в построении «зеленой экономики» будут играть большую роль из-за увеличения экономической активности и занятости населения, что, в свою очередь, ведет к росту спроса на потребление других товаров. Все это похоже на один большой замкнутый круг, чем собственно и является мировая экономика. Не стоит забывать также, что электричество сегодня в основном генерируется путем сжигания углеводородов (природного газа или, например, мазута). Мир стоит на пороге четвертого энергоперехода, начальный этап которого будет обеспечен сырьевыми ресурсами.

Фото: dw.com

Итоги 2021 года и прогнозы на 2022-й

Динамика цен на сырьевых рынках в течение 2021 года была волатильной — цены на кофе, сахар, пшеницу, древесину, энергоносители уверенно выросли. Казалось бы, в эпоху ускоряющейся инфляции и нестабильности должно было бы вырасти в цене золото. Но нет: цена на золото упала с 1 944 долларов за тройскую унцию в начале года до 1 785 долларов в конце.

Индекс Bloomberg Commodity Index, который отслеживает корзину основных сырьевых товаров, равномерно распределенных между энергоносителями, металлами и сельским хозяйством, вырос на 25% за 2021 год. Это самый сильный годовой скачок с 2000 года. Коррекция (распродажа) на фондовых рынках из-за нового штамма коронавируса отразилась и на сырьевых рынках. Но здравый смысл восторжествовал, и они быстро начали отыгрывать падения ноября — начала декабря. Нефть, в частности, отыграла половину того, что она потеряла во время коррекции с пика в октябре.

Стоимость кофе в 2021 года выросла в два раза на фоне неблагоприятных погодных условий в Бразилии. В результате засухи и трехкратных заморозков там была уничтожена основная часть урожая. В итоге сорт арабика в начале года стоил 1,25 доллара за фунт, а в декабре уже 2,49 доллара. Это максимум с 2011 года.

Плохие погодные условия в Бразилии повлияли и на глобальные цены на сахар — в начале января за фунт сахара давали 15,8 цента, в декабре уже 20 центов.

Масштабный подъем продемонстрировали фьючерсы на нефть — спрос превосходил предложение весь год. Цены на нефть марки Brent выросли с 51 доллара за баррель в январе до 87 долларов к концу года. Природный газ в Европе подорожал в семь раз — с 20 евро за мегаватт в январе до 153 евро в декабре.

Рынок пшеницы вырос с 6,4 доллара за бушель в январе до 8,56 доллара в декабре. Причиной явились неблагоприятные погодные условия (засуха) в ключевых регионах-производителях — России, Канаде, США.

Но самый впечатляющий рост в этом году продемонстрировал рынок древесины — с 878 долларов за 1 тыс. досочных футов в январе до 1 600 долларов в декабре. Это исторический максимум. Скачок цен стал потрясением для строительной отрасли.

В заключение хотелось бы пройтись по прогнозам развития событий на товарно-сырьевых рынках в 2022 году. По мнению многих экспертов, ожидается если не коррекция, то однозначно стабилизация цен. Цены на энергоносители, выросшие существенно в III квартале 2021 года, останутся на высоком уровне в 2022 году. Это повысит инфляционное давление во всем мире и, скорее всего, сместит вектор экономического роста в сторону стран-экспортеров энергоресурсов в ущерб импортерам.

Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители в 2022 году останутся на прежнем уровне, но во втором полугодии начнут снижаться по мере того, как восстанавливается логистика поставок. Цены на неэнергетические товары, включая сельскохозяйственную продукцию и металлы, в 2022 году снизятся. Здесь необходимо отметить, что погодные условия и урожай играют большую роль в определении цены на многие позиции. Повторение засух, заморозков, как в 2021 году, способно отправить цены на кофе, сахар, пшеницу еще выше.