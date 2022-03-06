Жизнь Советской Татарии в 70-е: критика розницы и студенческий театр

О чем писала пресса республики в эпоху застоя

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла в 1937 году. Тогда же, после принятия основного закона, республику переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии (А.Т.С.С.Р.). «Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных дайджестов предлагает ознакомиться с тем, как жила Советская Татария. Мы уже печатали отрывки из статей 1937, 1947, 1957 и 1967 годов. Теперь «Реальное время» обратилось к архивам главной газеты республики «Советская Татария» и ведущему молодежному изданию «Татарстан яшьләре», чтобы дать представление об эпохе застоя.

Беседа по телефону между Л.И. Брежневым и Дж. Фордом



19 января 1977 года состоялась беседа по телефону между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым и покидающим пост президента США Дж. Фордом, который позвонил Л.И. Брежневу в Кремль из Белого дома.

В ходе состоявшегося разговора Дж. Форд сказал, что в течение всего времени своего пребывания на посту президента США он всегда высоко ценил тот диалог, который установился у него с Генеральным секретарем ЦК КПСС. И сейчас, покидая пост президента, сказал Дж. Форд, я искрение хочу, чтобы между Советским Союзом и Соединенными Штатами продолжался диалог и был достигнут новый прогресс в развитии советско-американских отношений, которые имеют исключительно важное значение как для наших двух стран, так и для всего мира.

Дж. Форд подчеркнул большое значение договоренности по вопросам ограничения стратегических вооружений, достигнутой при его встрече с Л.И. Брежневым во Владивостоке в 1974 году. Он выразил надежду, что Л.И. Брежнев и новый президент США Дж. Картер добьются продвижения вперед в этом важном деле, опираясь на хорошую основу, заложенную во Владивостоке.*

Второе рождение магистрали



Просим рассказать о проекте застройки улицы Вишневского. Уже сейчас на ней строится несколько домов. Хотелось бы знать, какой она будет.

В. Андриянова, Г. Аверкин.

Этот 277-квартирный дом украсит не только улицу Вишневского. Его главный фасад, протянутый по всему кварталу от улицы Достоевского до улицы Шмидта, обратит на себя внимание приятной, радующей глаз отделкой: кирпичные стены будут облицованы белой крупногабаритной плиткой типа «челнинка», а цоколь — пилеными серовато-желтыми плитками известняка; большие лоджии выделятся бетонными панелями снаружи и керамическими плитками светло-желтого оттенка на внутренних поверхностях.

Новоселы получат здесь квартиры улучшенной планировки.

И еще вот что порадует казанцев: первый этаж целиком отводится магазину «Книги». Торговый зал глубиной 18 метров на одну треть выносится вперед, «за пределы дома», и эта часть будет выполнена в металле и стекле, что придает архитектуре монументального 9-этажного здания определенную легкость.*

Ох уж эти очереди

Под таким заголовком 25 ноября 1976 года «Советская Татария» опубликовала отчет об операции «Время», в котором приводились факты, свидетельствующие о наличии серьезных недостатков в организации торговли, назывался ряд предприятий торговли, работники которых не берегут время покупателей.

Директор Казгорплодоовощторга У. Валиев и директор Советского райпищеторга X.З.Кашапов сообщили в редакцию о принятии конкретных мер, направленных на устранение недостатков. Выступление газеты было обсуждено на собраниях коллективов. на производственных совещаниях. Лица, допустившие нарушения распорядка работы магазинов, наказаны.

Начальник управления торговли исполкома Казанского городского Совета депутатов трудящихся Ш. Гатауллин сообщил в редакцию, что выступление газеты явилось предметом обсуждения на совещании с участием всех директоров торга.

Торгами разработаны мероприятия, предусматривающие ряд мер по экономии времени покупателей. В частности, в каждом магазине города утверждены графики выхода на работу продавцов, кассиров, кассиров-контролеров и руководящих работников магазинов с учетом движения покупательских потоков в различные дни и часы рабочего времени.

В настоящее время в магазинах начата установка электронных кассовых аппаратов марки «Ока», использование которых позволит сократить время расчетов с покупателями на 30 процентов.

Повышена требовательность к руководителям городских торгов за недостатки в организации торговли. Приказами по управлению за упущения в организации торговли руководители Вахитовского, Кировского, Приволжского райпищеторгов, горхлебторга лишены 50 процентов премиальной доплаты за сентябрь — октябрь прошлого года.

Приказами директоров торгов строго наказаны директора магазинов №143 Бауманского райпищеторга — Ф. Хайрутдинова, №503 и 524 Приволжского райпищеторга — В. Тимонин и Р. Юсупова, №2 Вахитовского райпищеторга — Ф. Назмеев. Взыскания наложены также на ряд работников магазинов.*

Напоминание о гриппе

Грипп, пожалуй, самое распространенное заболевание. И поэтому многие настолько привыкают к нему, что не уделяют того внимания, которого эта болезнь заслуживает.

А болезнь опасная. Она может осложняться воспалением легких, заболеванием других органов. Присоединившись к другим болезням, грипп сильно ухудшает их течение. И что всегда следует помнить, это то, что больной гриппом является источником заражения других людей.

О гриппе пишут много и часто. Но, к сожалению, нередко приходится слышать: от гриппа не избавишься, не убережешься.

Ошибочность такого мнения очевидна: уберечься от заражения можно. Нужно только неуклонно соблюдать все меры предосторожности, которые не столь уж и сложны.

Заболевание начинается с озноба, повышения температуры, общего недомогания. Затем появляются головные боли, особенно в области лба, ломота в теле, боль при движении глаз, боли в мышцах, упадок сил, шум в ушах, головокружение, тошнота. Позже появляются насморк, кашель, начинает першить в горле. Больные часто жалуются на боли при глотании, затрудненное дыхание, потерю аппетита. Иногда их беспокоит бессонница.

Нередко течение болезни протекает легко. «Так, легкое недомогание»,— говорят некоторые, не желая понять, что они особенно опасны для окружающих: общаясь со здоровыми людьми, они-то и распространяют инфекцию.*

Заголовки номера: «Соревнование тружеников полей и ферм», «Отъезд товарища Л.И. Брежнева из Тулы», «Возвращение Л.И. Брежнева в Москву», «Социалистические обязательства «Камгэсэнергостроя» на десятую пятилетку и 1977 год», «Мы за мир»*.

«Татарстан яшьләре»

На первой полосе:

Заметка о Второй республиканской отчетно-выборной конференции молодых ученых и специалистов в клубе имени Менжинского. Статья Г.И. Карунина, первого секретаря Ленинского райкома КПСС Казани. «Придем со светлыми лицами». Заметка о вручении Туле медали «Золотая звезда». Статья о средней школе в Дубьязах Высокогорского района, о работе местной комсомольской организации «Повысить общественную активность».

«Студент Вася, Остап Бендер и другие»

«ТЮМИФФ — по нашему театр юмористических миниатюр историко-филологического факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако занятно не только их имя, но и суть.

Зародившийся из фантазий четырех студентов коллектив сейчас поднялся до уровня дипломантов республиканских фестивалей самодеятельного творчества. «Мал золотник, да дорог», — говорят о нем в университете.

Выход в первый раз на сцену не показался ребятам трудным делом. Но после первых выступлений стало понятно, что рассмешить зрителя не так-то просто. Просто показав что-то «интересное» искушенному зрителю, нельзя завоевать его внимание.

Посовещались, подумали ребята.

— Если мы студенческий театр, то и выступления надо готовить на основе студенческой жизни, — сказал после одной из репетиций Владимир Савельев.

Опять началось штудирование книг, газет-журналов, поиск материалов. Тут их подстерегала еще одна трудность: оказывается, о жизни студентов очень мало произведений. Так что после этого ребятам пришлось стать и драматургами, и критиками. Сначала обрабатывали различные юмористические рассказы, потом и сами начали создавать короткие сценические зарисовки».

На последней странице — раздел писем**.

Комсомольская свадьба

Они оба работают в нашем колхозе «Путь к коммунизму» в животноводстве. Оба — передовики социалистического производства. Недавно в Доме культуре нашего села прошла их свадьба. На празднике Габрахману Сибгатуллину и его невесте Минлегуль Шарафутдиновой было высказано немало теплых слов, красивых пожеланий. Мы, присоединяясь к пожеланиям, хотим сказать нашим товарищам по работе — «будьте счастливы!».

З. Лотфуллина, Р. Таюпова, Г. Жамалетдинова, М. Гатауллина, доярки. Альметьевский район.**

* — «Советская Татария», 21 января 1977 года.

** — «Татарстан яшьләре». 20 января 1977 года.

