Страны Азии выходят из пандемии без инфляции и проблем с поставками

Удивительно, но страны Азии являются единственным регионом планеты, где не наблюдается высокий рост инфляции и нет таких явных проблем с логистикой товаров, как в других частях мира. Отчасти это можно объяснить отсутствием длительных локдаунов, которые привели бы к резкому росту спроса после снятия ограничений. Как следствие, ключевые ставки центральных банков тоже не растут, и по прогнозам в 2021 году экономики стран региона вырастут на 7,3%, отметил колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Ситуация в мире и в России

Завершение локдаунов и восстановление мировой экономики привело к росту спроса на первичную энергию, базовые материалы и продовольствие. Эластичность производства в реальном секторе имеет свои рамки и попросту не поспевает за растущим спросом. Потребность компаний сформировать запасы из-за опасений недопоставок усугубляет дефицит сырья и комплектующих. Индекс надежности доставок находится на низком уровне 30—40%, в то время как в обычные времена он составлял 70—80%. Не все доступные контейнеры и суда используются из-за несоответствия графиков поставок. Идет рост тарифов на контейнерные перевозки (из-за простоев в портах) и стоимости локальной доставки (до клиента).

В силу тотального дефицита предложения цены на все сырьевые товары (пиломатериалы, хлопок, металлопрокат, медь для электросетей, цветные металлы) очень сильно выросли. Нехватка полупроводников и чипов больно ударила по автомобилестроению и IT-отрасли. На этом рынке дефицит по прогнозам исчезнет только в 2023 году. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index, в котором отражены цены 23 видов сырья, вырос до рекордного уровня за последние 10 лет.

Быстрое восстановление мировой экономики было вызвано «денежным дождем» от правительств всех стран, которые проводят стимулирующую политику для прохождения пандемии.

Помимо этого вливания, на цены конечных товаров влияют и такие факторы, как нехватка ресурсов, отставание в поставках, логистические проблемы, возросшие цены на материалы. Совокупность всех этих факторов разогнала маховик инфляции по миру.

Фото: business-standard.com

Источником глобальной инфляции выступают США — у них уже максимальный уровень инфляции с 1990 года. Статус эмитента главной расчетной валюты мира обязывает предпринимать решительные действия по стимулированию экономики, что и было сделано — напечатано несколько триллионов долларов. Как следствие, резкий рост цен на все — сырье, продовольствие и так далее. Ожидаемая коррекция на товарных рынках не произошла — рост цен на них отчасти аннулирует ужесточение монетарной политики в мире.

В России аномальный рост инфляции пошел в конце 2020 года, когда произошла девальвация рубля, которая добавила масла в огонь. Влияние этого фактора оценивается на уровне 1,5%. То есть, если бы не падение курса рубля, то мы бы имели возможность удержать инфляцию на уровне 4% (как было в планах ЦБ). В начале этого года цены и вовсе росли такими темпами, что государству пришлось применять меры государственного контроля, что привело к еще более бурному росту.

Многие эксперты сомневаются, что только лишь денежно-кредитной политикой можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ в этом году, рост цен обусловливается в большей степени устойчивыми факторами — когда спрос опережает предложение.

Еще в начале года, ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением.

Фото: скриншот видео cbr.ru

Инфляция и экономический рост в странах Азии

На фоне ужесточения монетарной политики в Латинской Америке и Европе, страны Азии остаются тихой гаванью экономического роста и небольшого роста инфляции, без потрясений в логистике. Уровень инфляции в регионе остается на уровне ниже 5% годовых, выше демонстрируют только Пакистан и Шри-Ланка. Как следствие, мы видим очень умеренное повышение ключевых ставок — на 175 базисных пунктов в Пакистане, 50 базисных пунктов в Шри-Ланке, на 50 базисных пунктов в Южной Корее. Для сравнения, у нас ставка за год выросла с 4,25 до 7,5% инфляция в ноябре (в годовом исчислении) составила 8,1%. В Бразилии инфляция выше (10,7%) и рост ставки произошел с 2 до 7,75%.

Парадоксально, но в Азии снижается стоимость продовольствия, тогда как у нас, например, продовольственная инфляция бьет все рекорды и очень сильно портит статистику. Восстановление экономической активности в этом году контрастирует с сокращением на 0,2% в 2020 году, что само по себе несущественно. За исключением новых индустриальных стран, таких как Гонконг, Китай, Корея, Сингапур, Тайвань экономический рост составит 7,7% в текущем году и 5,6% в следующем.

Фиксируется повсеместный рост экспорта из стран региона из-за повышения мировой экономической активности, в том числе восстановления обрабатывающей промышленности. Основными рисками для роста является пандемия, геополитическая напряженность, критические препятствия для производства, финансовые потрясения, вызванные ужесточением условий финансирования.

Сам регион очень большой и разные его части будут расти по разному: например, в Центральной Азии экономический рост составит 3,4% в 2021 году и 4% в 2022 году. Юго-Восточная Азия, которая очень зависит от мировой торговли, будет расти на 4,4% в этом году и на 5,1% в следующем. Это все на фоне падения на 4% в 2020 году. Налицо перелом в трендах, что не может не радовать. Страны Тихоокеанского региона, которые страдают от международных ограничений на передвижение и спад в сфере туризма, будут расти на 1,4% в 2021 году и на 3,8% в 2022 году. Китай вырастет на 8,1% в текущем году и на 5,5% в следующем, а Индия на 11% и 7% соответственно.

Фото: retail-loyalty.org

Короткие локдауны сыграли положительную роль

По прогнозам Азиатского банка развития (АРБ) инфляция в развивающихся странах Азии снизится с 2,8% в 2020 году до 2,3%, поскольку ослабнет давление цен на продукты питания в Индии и Китае.

Китай, Гонконг, Тайвань вводили короткий локдаун, Южная Корея и вовсе обошлась без него. Это помогло избежать резкого роста отложенного спроса после снятие ограничений, как наблюдается до сих пор в США и Европе. Влияние ограничений на экономики стран оказалось менее выраженным из-за сохранения цепочек поставок, издержки на логистику растут меньше, чем в других регионах мира. Это все положительно сказывается на росте стоимости товаров — он гораздо ниже, чем в других регионах планеты.

В заключение хотелось бы отметить, что короткие локдауны (их отсутствие) сыграли положительную роль в сохранении баланса между спросом и предложением. Высокие темпы вакцинации в силу природной исполнительности населения региона позволили удержать рост цен в умеренных рамках.

Считать ли это временным феноменом покажет время, но факт остается фактом — в Азии инфляция ниже, рост ВВП выше, компании обеспечены заказами со всего мира на несколько лет вперед. Будет интересно понаблюдать за тем, как реализуются прогнозы по росту экономик региона.

Артур Сафиулин