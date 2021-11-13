События недели: войска ОДКБ в Казани, QR-коды для пассажиров и планы вокруг Вознесенского тракта

Какими событиями в Татарстане была наполнена прошедшая рабочая неделя

Фото: Максим Платонов

Введение QR-кодов для проезда на пассажирском транспорте и проверка работодателей на соблюдение требований республиканского Роспотребнадзора стали, пожалуй, основными темами новостной повестки на этой неделе. А еще на полигоне Казанского танкового училища прошли большие учения войск ОДКБ. В Казань приезжал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, чтобы вместе с Рустамом Миннихановым положить начало строительству двух новых подразделений КВЗ. Нежелание татарстанцев прививаться вкупе с антиковидными ограничениями, действующими в Татарстане, вынуждают владельцев ресторанов распродавать бизнес — он стал убыточным. В свою очередь, автотранспортные предприятия республики, получив отказ от Миндортранса РТ, обратились за мерами поддержки аж к Мишустину. Продолжается дискуссия вокруг законопроекта Клишаса — Крашенинникова: татарстанские депутаты отстаивают для республики право иметь собственного президента. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Проверку QR-кодов пассажиров возложат на кондукторов, а перевозчиков ждут субсидии

В четверг республиканский оперштаб пояснил, как будет внедряться система проверки QR-кодов на транспорте — она коснется всех видов пассажирских перевозок: городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов.

Допускать к проезду будут тех пассажиров, у кого есть QR-код о полной вакцинации или о перенесенном COVID-19. Сгодится и QR–код о наличии медотвода, который скоро будет разработан.

Проверять их будут кондукторы, пока продают билеты пассажирам. Ожидается, что уже с 22 ноября проехать на общественном и междугороднем транспорте без QR-кода не получится. А вот в такси он не потребуется.

Кроме того, власти республики решили, что если из-за сокращения пассажиропотока у перевозчиков начнет падать выручка после старта «куаризации», то им будут выданы субсидии. При особой необходимости предоставят субсидию и на покупку технических средств для проверки QR-кодов.

Однако автотранспортные компании республики просят больше помощи: чтобы их освободили от налогов в республиканский бюджет до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации и на год отложить введение тахографов (поскольку в АТП наблюдается острая нехватка водителей). Миндортранс республики им уже в этом отказал (заметив, что проблему нехватки водителей надо решать не через очередной перенос сроков установки тахографов, а другими методами). Тогда перевозчики обратились за поддержкой ни много ни мало к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В письме они просят включить перевозчиков в постановление правительства №279 от 27 февраля 2021 года.

Как будет называться руководитель региона в Татарстане?

Во вторник на заседании Госдумы РФ депутаты в первом чтении приняли законопроект о региональной власти.

Если документ пройдет все три чтения и будет принят, то главы субъектов Федерации не смогут именоваться президентами. Правда, сейчас это название использует только Татарстан. Зато в соответствии с новым законом руководитель региона сможет избираться на высший пост больше двух сроков подряд. Выбирать его будут на пять лет или граждане напрямую, или депутаты регионального законодательного собрания. Сейчас этот период полномочий определяется субъектом РФ и не может превышать пяти лет.

Законопроект поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев, воздержались 12. По словам соавтора законодательной инициативы Павла Крашенинникова, документ планируется принять уже в декабре, а в силу он вступит летом будущего года.

Некоторые представители Татарстана в Думе проголосовали против законопроекта: например, Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Айдар Метшин, Марат Нуриев, Рустам Калимуллин и Артем Прокофьев. Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Азат Ягафаров и Ирек Богуславский от голосования воздержались. Поддержали законопроект Олег Морозов, Максим Топилин, Елена Ямпольская и Руслан Гаджиев.

Фото: duma.gov.ru

В Казани прошла «миротворческая операция»

Полигон Казанского высшего танкового командного училища стал территорией, где стартовали учения коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021».

Чтобы отработать совместные действия, в республику приехали порядка 1,8 тысячи военных из других регионов России и из ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Это порядка 1,8 тысячи человек. Они привезли с собой 300 единиц военной техники, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Пять дней на полигоне «играли в войнушку»: отрабатывали планирование и проведение миротворческой операции на основе опыта, полученного во время боевых операций в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа.

Фото: Максим Платонов

В Казани появятся еще 11 крупных ЖК

В Казани планируют построить 11 жилых комплексов общей площадью 851 тыс. кв. м жилья для почти 38 тыс. человек.

Обещают, что здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура: шесть школ, 14 детских садов, поликлиника для взрослых и детей. А для любителей пеших прогулок — 36 гектаров озеленения. Вся эта красота разместится вдоль строящегося Вознесенского тракта: на территории в 293 га в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя в Советском районе Казани.



А еще в Казани без малого 15 млрд рублей направят на дорожное строительство — основной акцент будет сделан на магистралях. Это поможет реализовать проекты по «комплексной застройке» юга, запада и востока Казани.

Территорию у Речного порта хотят заполнить среднеэтажной застройкой, а рядом с дорогой-дублером Горьковского шоссе появится малоэтажная зона застройки. По словам столичного мэра Ильсура Метшина, к этим проектам уже проявили интерес несколько российских девелоперов и «архитектурные бюро со всего мира».



Фото: Максим Платонов

Дело замглавы МЧС Татарстана суд отправил в Генпрокуратуру РФ

Советский райсуд Казани во вторник принял сенсационное решение в резонансном деле бывшего замглавы МЧС Татарстана и двух руководителей фирмы «ОДС РТ»: постановил вернуть его в Генпрокуратуру РФ.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, в деле отсутствуют место и время преступления, не описан способ присвоения многомилионной суммы, а адвокаты лишены конституционного права на защиту от «непонятного» обвинения. И лишь в суде подсудимые и их адвокаты услышали итоговую цифру установленного СК ущерба — 133,4 млн рублей.

При этом в обвинении, которое задолго до суда получили на руки бывший замглавы МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин и трое его адвокатов, была прописана совсем другая сумма присвоенных средств — 121,6 млн рублей. Гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину в период 2016—2020 годов вменили ущерб в составе группы лишь на 57,4 млн рублей. Ильнару Гимадиеву (бывшему директору ОДС, а позже — заму Зиннатуллина) инкриминировали хищение на 21,3 млн рублей в 2015—2020 годах. Пока уточняются обстоятельства, подсудимые и счета фирмы ОДС останутся под арестом.

Фото: Ирина Плотникова

Роспотребнадзор вышел на охоту

С 9 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ вышли в рейды по проверке работодателей.

Их цель — проконтролировать, как работодатели соблюдают распоряжение привить своих сотрудников к 9 ноября хотя бы первым компонентом противоковидной вакцины.

Нарушителям грозит штраф — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 150 тыс. рублей (в том числе индивидуальных предпринимателей). Юрлицам грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Впрочем, деятельность предприятия может быть просто остановлена на 90 суток — решать будет суд.

В Набережных Челнах надзорные органы в первую очередь придут в те коллективы, где были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, а еще туда, где оказывают массовые услуги населению. Как сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, за неделю выявлено семь объектов, где не был достигнут показатель в 80% привитых — по одному в Балтасях, Елабуге, Казани, по два — в Нижнекамске и Нурлате.

Бизнесмены Казани распродают рестораны

Между тем, как сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова, после введения коронавирусных ограничений в республике постоянно выставляются на продажу заведения общепита.

Она подчеркнула, что рестораторы надеются на скорейшее возвращение к привычному рабочему ритму и на меры поддержки от регионального и федерального правительств. «Если ограничения продлятся долгое время, то мы просто не выживем», — предупреждает Шарафутдинова. За время нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, потери ресторанного бизнеса столицы Татарстана составили 60%.

Коллективного иммунитета населения в Татарстане ждут в январе

Минздрав Татарстана на днях озвучил прогноз, когда регион достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу — ожидается, что это будет в январе 2022 года.

Главное условие — сохранение высоких темпов вакцинации. Однако в последнее время наблюдается небольшой спад среди желающих сделать прививку. «Если мы вакцинировали и 33 тысячи, и 34 тысячи, то сейчас это порядка 25 тысяч», — сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. А еще он успокоил владельцев сертификатов о вакцинации, полученных до 8 ноября, — они будут действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев. Срок медотвода составит от одного до шести месяцев.



Фото: Максим Платонов

Налоговики Татарстана ждут уплаты 8 млрд руб. имущественных сборов

1 декабря в России завершится кампания по сбору налогов на имущество — на жилое имущество, на землю и на транспортное средство.

За оставшиеся две недели жители Татарстана должны выплатить государству 8,1 млрд рублей. Из них 4,5 млрд направятся в республиканскую казну, а оставшиеся 3,6 млрд рублей — имущественный и земельный налоги — останутся в бюджете муниципалитетов. Почти треть от этой суммы — 2,5 млрд рублей — налогоплательщики уже оплатили, сообщил глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Больше всего поступлений — 4,5 млрд рублей — ждут от владельцев транспортных средств, особенно — дорогих автомобилей.

В то же время задолженность татарстанцев по имущественным видам налогов за предыдущие годы составляет 1,8 млрд рублей, сократившись за этот год почти на 1 миллиард. С налогами, накопившимися за предыдущие годы, рассчитались более 300 тысяч человек. Но в черном списке фискального ведомства по-прежнему числятся 585 тысяч татарстанцев.

Фото: tatarstan.ru

В федеральный перечень агломераций предложено добавить Альметьевскую

Расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов — с такой инициативой в адрес Минэкономразвития России выступил на прошедшем в Москве заседании наблюдательного совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов России» президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что в Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года заложен агломерационный подход и определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. На их территориях проживают 3 млн человек, или 77% населения Татарстана. Сегодня доля этих агломераций в ВРП республики превышает 80%. При этом в список агломераций в субъектах от 2019 года, согласно Стратегии пространственного развития, не включена Альметьевская, подчеркнул Минниханов.

КВЗ дополнят два новых объекта

В среду в Казань прибыла команда руководства ГК «Ростех» во главе с индустриальным директором авиастроительного кластера Анатолием Сердюковым.

Вместе с Рустамом Миннихановым на площадке Казанского вертолетного завода они дали старт строительству двух новых производственных объектов. Это будут финальный цех сборки вертолетов и учебно-производственный центр профессиональной подготовки специалистов. Их стоимость оценивается в 2 млрд рублей. Изначально «Ростех» прорабатывал этот проект на базе авиационного завода, но в силу обстоятельств его перебросили в Уфу, а потом все же вернули в Казань. Площадь профессионального центра составит 12 тысяч кв. м. В нем будут готовить специалистов по 12 рабочим профессиям. Расчетная наполняемость центра — около 700 человек в год, а срок обучения — порядка двух лет. Оба объекта планируется сдать в апреле 2024 года.

Фото: Максим Платонов

Кроме этого, как говорит Сердюков, «Ростех» продолжит закупки казанских вертолетов для Национальной службы санитарной авиации. В следующем году КВЗ завершает исполнение первого крупного контракта на строительство 66 санитарных вертолетов стоимостью 28 млрд рублей. По нему уже построили 28 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов».



Итоги переписи населения России подведут через год

В пятницу в Татарстане подвели предварительные итоги Всероссийской переписи населения.

В республике для работы с населением привлекли более 7,1 тыс. переписчиков, около 1,2 тыс. контролеров и 485 волонтеров, которые впервые вышли на подмогу переписчикам. По словам главы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Натальи Гатауллиной, остается еще небольшая часть жителей Татарстана, кто не принял участие или побоялся открыть дверь переписчику. До 14 ноября можно успеть пройти перепись на портале госуслуг, на стационарных участках переписи или в МФЦ.



Нынешняя перепись стала самой продолжительной в истории ее проведения — длилась почти месяц вместо традиционных 10 дней. Еще она впервые проходила в цифровом формате.

Фото: Ринат Назметдинов

Результатов придется, конечно, подождать. Первые итоги Всероссийской переписи подведут в январе. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные, и в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.