Газовый кризис в Европе: причины и возможные последствия для населения и экономики

Цены на газ в Европе начали расти в апреле текущего года и тех пор поднялись в восемь раз — котировки фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах доходили до уровня в 1969,2 долларов за одну тысячу кубометров. Для информации — еще в начале года фьючерсы торговались на уровне 265 долларов. На природный газ приходится порядка 22% производства электроэнергии в Европе и, как следствие, резко выросли тарифы на электроэнергию для населения и промышленности — в Германии до 302,5 евро за мегаватт-час, в Испании до 288 евро. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться в причинах столь резкого роста цен.

Причины роста



Повышение спроса на фоне восстановления экономики

Ограничения, связанные с пандемией, существенно снизили спрос на энергоресурсы. Потребление газа снизилось на 1,9%. На фоне восстановления экономической активности, в 2021 Всемирный банк прогнозирует рост спроса на энергоносители на 5,6% — это рекордный показатель за последние 80 лет. Производители газа (в любой форме) уменьшили добычу и производство СПГ в период кризиса. Собственная добыча природного газа в Европе (ЕС + Великобритания) сократилась на 24%, или 12,5 млрд. кубометров по сравнению с аналогичными периодами 2019-2020 годов. Теперь мы явно наблюдаем разрыв между спросом и предложением. Рынок разбалансирован.

Сезонный рост спроса

Из-за аномальных холодов прошлой зимой в Европе резко увеличился спрос на газ. Это привело к расходу запасов из хранилищ ускоренными темпами и, в итоге, истощило запасы. Помимо холодов, на увеличенный расход газа повлияло и резкое сокращение генерации электричества от возобновляемых источников энергии — в Северном море отсутствовали обычно сильные ветра, чтобы загрузить стоящие там ветряки.

Фото: culturavrn.ru

Летом текущего года расход газа продолжился из-за теперь уже аномальной жары и большего расхода электроэнергии. Помимо этого, засуха в северном и южном полушарии привела к снижению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). К тому времени газ уже начал дорожать и высокие цены уже начали отпугивать национальные газовые компании. Пополнение запасов в хранилищах встало на паузу.

Знали бы они, что ждет впереди — резко начал расти спрос на сжиженный газ (СПГ) в Азии. Из-за того, что цены на этом рынке всегда выше, чем в Европе, весной и летом поставщики отправляли свои объемы газа именно в Азию, снижая поставки в Европу. На этом фоне заполненность газовых хранилищ в Европе в конце апреля была всего лишь 30%, к концу лета эта цифра выросла до 68%. Некритичным уровнем считается цифра в 85-90%. Например, в 2020 году уровень заполненности в Европе в сентябре составлял 94%. В общей сложности, в Европу недопоставили 14 млрд. кубометров газа. При общем потреблении газа на уровне 550 млрд. кубометров в год, цифра недопоставки выглядит смешной (4-5%), но этого было достаточно, чтобы рынок взорвался.

Проблемы с импортом

Одним из крупнейших поставщиков газа традиционно является Россия, обеспечивая порядка 22% от общего объема потребления, поставляя 115-120 млрд кубометров в год. В январе — августе 2021 года российский экспорт составил 99 млрд кубометров, что на 19,3 млрд кубометров меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. И не то, чтобы это Газпром, который вдруг перестал поставлять в нужном количестве — все дело в желании Евросоюза уменьшить зависимость от российского газа, его элементарно покупают меньше чем ранее. В итоге, понадеявшись на другие источники, как СПГ, возобновляемую энергию, в ЕС решили использовать так называемый «спотовый» рынок — по сути, принцип «здесь и сейчас» вместо заключения долгосрочных контрактов с тем же Газпромом, где можно спокойно зафиксировать цену на перспективу, даже, если спотовый рынок бьет все рекорды. Всякого рода спекулянты разогнали биржевых стоимость до запредельных уровней. Это будет большим уроком для тех чиновников в ЕС, которые планируют развитие газового рынка. Они сильно поторопились и нарвались на жесткую мину в виде той самой руки рынка.

Помимо этого, пандемия не позволили некоторым странам провести ремонтные работы на объектах своей газотранспортной инфраструктуры. Большинство стран-экспортеров газа в Европу, в особенности Норвегия (тоже ключевой поставщик наряду с Россией), летом текущего года начали ремонтно-технические работы. Норвегия, как итог, снизила экспорт газа на 3,1 млрд. кубометров за первые восемь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2019-2020 годов.

Фото: invest-in-albania.org

Ускоренный переход на зеленую энергетику

В последнее время страны ЕС стали отказываться от использования угля в качестве топлива для электростанций, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Альтернативой виделся переход на возобновляемые источники энергии — солнечную, ветровую. Природный газ виделся как переходный вид топлива, так как гораздо чище в плане выбросов.

Убрав уголь как источник энергии и, столкнувшись с дефицитом газа, европейский рынок потерял свой балансирующий актив — когда газ рос в цене, начинали использовать уголь. Уже звучат призывы использовать уголь, несмотря на жесткую экологическую повестку. Помимо этого, практически полностью закрылась атомная энергетика (после аварии на Фукусиме в 2011 году). Заметьте, что из Франции новостей об энергетическом апокалипсисе не услышишь — там здорово развита атомная энергетика, которая имеет существенную долю в энергетическом балансе страны. Французы нашли свой балансирующий актив, развивая параллельно и зеленую энергетику. Германия же, закрыв все свои атомные станции, скоро начнет топить углем опять.

Биржевой фактор (маржин-коллы)

У ситуации есть и абсолютно биржевое объяснение — так называемые маржин-коллы, которые пережили трейдинговые дома Европы из-за резкого роста стоимости газа. Летом, когда цены были уже достаточно высокие, многие трейдеры ставили на падение цен. Теперь, на фоне резкого роста цен, они вынуждены тратить сотни миллионов долларов на увеличение гарантийного обеспечения своих позиций. Квот как это работает — компании продают фьючерсы на газ, чтобы захеджировать сделки между США и Европой на период, пока суда с СПГ пересекают океан. Трейдеры занимают средства для открытия коротких позиций, 85-90% финансирования поступает от банков. Около 10-15% стоимости короткой позиции (минимальная маржа) покрывается собственными средствами трейдеров и депонируется на счет брокера. Когда размер минимальной маржи достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. Это и называется маржин-колл. Так как цены существенно выросли, трейдерам пришлось занимать сотни миллионов долларов.

Суммарный объем коротких позиций нефтегазовых трейдеров можно оценить на примере компании Gunvor, которая опубликовала отчет перед облигационным выпуском летом. В июне она держала в коротких позициях фьючерсы на газ общей стоимостью 2,5 млрд. долларов. Конечно, это крупный трейдер, но есть масса других на рынке. Колоссальная общая сумма! В случае невозможности внесения трейдерами требуемых сумм обеспечения, брокеры будут закрывать их позиции (то есть покупать фьючерсы) по любым ценам, тем самым разгоняя уровень цен еще больше.

Фото: twitter.com/gunvor

Последствия и прогнозы

Одним из самых явных последствий роста цен на газ будет рост тарифов для населения и промышленности. Рентабельность производств съедается ростом расходов, компании будут вынуждены повышать отпускные цены, что на фоне падающего уровня доходов населения и ускоряющейся инфляции добавит в общую копилку проблем. Дефицит газа в Европе может вылиться в глобальный кризис. Самое интересное, что пока даже не видится возможность снижения цен на спотовом рынке — Катар, Австралия, Нигерия поставляют на азиатский рынок, где цены, как уже писалось выше, традиционно выше. Отказавшись от долгосрочных контрактов с Газпромом, европейские страны, по сути, выстрелили себе в ногу в ситуации, когда ничего не предполагало проблем. Глава Gunvor дает прогноз, что в ближайшие два года не стоит ожидать снижения, наоборот будет дальнейший рост.

Ситуацию может спасти спад роста потребления газа в Китае — в августе рост составил 12% (по сравнению с 20% в августе 2020 года). Давление на европейский рынок может ослабнуть за счет перенаправления поставок из азиатского региона. Помимо этого, высокие цены на СПГ и газ, заставляют и азиатских импортеров использовать больше угля и нефти для выработки энергии, что разгоняет цены на все энергоносители. Прогнозы о грядущем сырьевом суперцикле начинают сбываться.

Что касается прогнозов, то Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сохранение текущего уровня цен как минимум до конца первого квартала 2022 года. В отчете агентства говорится, что в 2022 году цены на Henry Hub вырастут на 5%, TTF — на 10%, а спотовые цены на СПГ в Азии на 6% по сравнению с уровнями этого года. После завершения отопительного сезона, цены понизятся. Во второй половине 2022 года цены на Henry Hub будут в среднем на 18% ниже показателя второго полугодия 2021 года, при этом цены на TTF и на спотовом рынке СПГ в Азии снизятся на 40%.

Фото: rueconomics.ru

В заключение, хотелось бы отметить, что нынешний кризис на газовом рынке был спровоцирован целым букетом факторов, о которых говорилось выше. Но, самый главный — рукотворный, созданный самими еврочиновниками, которые грубо ошиблись в планировании энергобаланса в части зеленой энергетики. Она ненадежна и зависит от природных условий. Отказ от долгосрочных контрактов с Газпромом по вменяемым ценам был сугубо политическим решением, а за решения нужно платить. В данном случае за счет кошелька рядовых граждан. Сам Газпром, на фоне роста цен, по итогам 2021 года заработает порядка 45 млрд. долларов сверх запланированных, это уже привело к росту котировок акций компании. Помимо этого, наши компании , производящие продукцию на экспорт (удобрения например) получают газ по цене 5000 рублей за тысячу кубометров (примерно 68-70 долларов). Это даст им колоссальное ценовое преимущество. В данном кризисе Россия, в целом, находится в хорошем положении, все ее экспортные позиции являются сырьевыми и растут в цене. Поживем — увидим.