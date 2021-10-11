«Внутриэлитные конфликты Хабирову за этот год во многом удалось погасить»

День республики в Башкортостане: успехи и неудачи 2021 года. Традиционно 11 октября — не только праздник, но и подведение итогов

Сегодня, 11 октября, Башкортостан отмечает День республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической республики. Традиционно в эту дату подводят итоги очередного прошедшего года во всех ключевых сферах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Места в рейтингах выше, но инвестиций меньше

Минувший год для Башкортостана отмечен рядом серьезных успехов. Здесь и первое место в рейтинге эффективности промышленной политики, и шаги к созданию Евразийского научно-образовательного центра с кампусом мирового уровня, и открытие высокотехнологичного завода Cemix, на котором побывал Владимир Путин. Построен Центр управления регионом, проведены крупные мероприятия, вроде Национального финала World Skills Russia и Всемирной Фольклориады CIOFF.

Экономист Всеволод Спивак в разговоре с «Реальным временем» заявил, что улучшение позиций Башкортостана в различных рейтингах говорит о повышении качества работы над презентацией республики:

— В этом году Башкортостан стал все чаще занимать высокие места в различных федеральных рейтингах. Это и первое место в рейтинге эффективности промышленной политики, и пятое место в рейтинге состояния инвестиционного климата и рейтинг качества управления региональными финансами. Сначала казалось, что это разовый успех. Но, нет. Получение различных мест стало системным, а рейтинги все более престижными. Я думаю, это успех. Я далек от мысли, что рейтинги отражают реальное положение дел, но сам факт их получения — свидетельство того, что сформировалась устойчивая компетенция по работе с документами, презентациями, экспертами. Я думаю, что в значительной степени, это обусловлено большим количеством «варягов» в нынешней управленческой команде. По моему опыту работы с московскими компаниями, значительная часть их магии экспертности — именно в правильной подаче. И это важно, что республика тоже научилась себя «подавать».



Политолог Дмитрий Михайличенко, говоря о важных событиях последнего года, отметил важность преодоления Радием Хабировым некоторых внутриэлитных противодействий, что может помочь устойчивому развитию региона:

— Экономическая политика агрессивная, направленная на отвоевание новых возможностей и достаточно активная. В этом плане республика сохраняет нормальные позиции. Внутриэлитные конфликты Хабирову за этот год во многом удалось погасить, фронда ему была такая значительная, прежде всего, это застройщики. Во многом это удалось погасить. В целом республика развивается по социально-экономическим параметрам выше среднего, я бы отнес ее к регионам лидирующей группы. Но, учитывая промышленный экономический потенциал, это неудивительно. В масштабах всей страны мы фиксируем ухудшение социально-экономической ситуации, что, конечно же, вызывает беспокойство жителей всей страны, в том числе и Башкирии.

Из экономических факторов, которые вызывают беспокойство, Всеволод Спивак выделяет снижение уровня инвестиций:

— Самым большим разочарованием стало падение инвестиций. Уровень инвестиций в Башкортостане и так находится на низком уровне, а падение на 4 процента в первом полугодии этого года относительно первого полугодия прошлого года — вызывает удивление. При этом в целом по стране и по Приволжскому федеральному округу идет пусть небольшой, но рост. Я думаю, что концу года мы все же догоним, а может и превысим уровень инвестиций прошлого года, но, с учетом опережающей инфляции стройматериалов и продукции промышленного производства, реальное падение физического объема инвестиций будет существенным и по результатам всего года. С учетом того, сколько места занимает в текущей правительственной повестке инвестиционная составляющая, полученный результат неприятно удивляет. Надеюсь эти цифры будут меняться.

Башкортостан и COVID-19

Борьба с коронавирусом стала своеобразным индикатором эффективности работы регионального руководства. Опыт Башкортостана в данном случае противоречив, считает Дмитрий Михайличенко:

— Этот год охарактеризовался последствиями преодоления коронавируса. С ковид-госпиталями все было сделано правильно, этот опыт тиражируется, но, конечно, много вопросов вызывают массовые мероприятия, которыми люди высказывают недовольство. Нужно отметить, что параметры здравоохранения нуждаются в улучшении, что тоже беспокоит людей».



Проведение крупных всероссийских и международных мероприятий в этой связи рассматривается обществом двояко. С одной стороны — это позиционирование Башкортостана, как успешного региона, способного в любой ситуации проводить серьезные мероприятия и обеспечивать безопасность. С другой стороны — растущие цифры заболевших и умерших от COVID-19 создают социальное напряжение, жители региона недовольны проведением массовых мероприятий в разгар пандемии. Введение жестких ограничительных мер по посещению различных учреждений, ресторанов и торговых центров и призывы к вакцинации не очень сочетаются с организацией больших форумов, марафонов и фестивалей.

Транспортная реформа буксует

Продолжается и транспортная реформа. Ее плоды особенно хорошо заметны жителям Уфы. На улицах появляются новые автобусы, а старые пазики должны исчезнуть с уфимских дорог уже к 2021 году. Эксперт по кризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев отмечает, что одним из плюсов в транспортном развитии региона стали недавние высказывания Радия Хабирова и Сергея Грекова. Напомним, что глава региона признал, что решить транспортные проблемы «с наскока» не получилось, а сити-менеджер рассказал об отсутствии транспортной стратегии. «Появилась надежда, что такое признание может стать шагом к реальным переменам», — рассказал «Реальному времени» Олег Арефьев.

Это не единственный из положительных моментов транспортной реформы. Олег Арефьев выделяет еще несколько:

— Закупка новых автобусов, точнее только автобусов большого класса. Даже при отсутствии концепции сегодня, они могут стать ее основой завтра. Появление в республике и конкретно в Уфе 9-ти новых современных троллейбусов, вселяет надежду на сохранение электротранспорта. Получение согласования на 50 трамваев из Москвы, даже если не все они выйдут на линию, тем не менее могут серьезно укрепить положение МУП УИТ.



Однако минусов, по мнению эксперта, тоже немало. Среди них отмечены закупки для Уфы пазиков (новые ПАЗ Вектор NEXT), ухудшение состояния электротранспорта и его инфраструктуры, отсутствие успехов в части участия в мерах федеральной поддержки, в том числе в программе «Чистый воздух».

— Вообще в целом, очень сложно определить минусы, они на каждом шагу, ситуация усугубляется, транспорт ходит все реже, народу в нем все больше. Понимание того, что у нас нет концепции — это хорошо, но пока нет даже предпосылок к её появлению, а жить одним пониманием, что её нет, будет очень сложно. Мы опять «пролетели» мимо всех федеральных программ. Именно по этой причине, в целом пока один большой минус, но уже с надеждой, что, возможно, и произойдет чудо, — поделился Олег Арефьев.

Мусорная реформа идет медленно

Другая реформа, результаты которой видны и наглядны для большинства жителей республики — это мусорная. За последний год в Уфе и многих других городах были обновлены контейнерные площадки, однако в правительстве Башкортостана ходом реформы не удовлетворены.

По реализации преобразований в сфере работы с отходами Башкирия оказалась лишь на 46-м месте в рейтинге регионов страны.

В сентябре недовольство медленным введением стандартов раздельного сбора мусора и недостаточными темпами ликвидации незаконных свалок выразил премьер-министр республики Андрей Назаров:

— Мы с вами договаривались, что Башкортостан должен войти в топ регионов-лидеров по реализации реформы ТКО. Поэтому необходимо проанализировать текущую ситуацию, чтобы понять, в каких направлениях надо усилить работу и принять исчерпывающие меры для того, чтобы выйти в лидеры.



Повторится ли «жаркая» зима?

Зима 2020 года была жаркой во всех смыслах. Перетопы в батареях жителей республики спровоцировали массовые возмущения. Рассерженные уфимцы даже пришли в дом республики с требованием снизить тарифы и навести порядок в сфере отопления.

Радий Хабиров неоднократно требовал разобраться с причинами необоснованных начислений в платежках:

— 1–2 января 2021 года я встретил в не очень хорошем настроении, поскольку у нас начало года было тяжелым. Когда уфимцы получили многочисленные необоснованные начисления… Не надо допускать того, что было в прошлом году.

В этом году в Уфе был создан штаб по работе в зимний период, одной из задач которого стало взаимодействие с теплоснабжаюшими организациями. Однако несмотря на все меры, некоторые уфимцы уже получили крупные суммы в квитанциях за сентябрь, когда отопление работало всего несколько дней.

Спортивные победы и поражения

Минувший спортивный год для Башкортостана также оказался противоречивым. «Салават Юлаев» добрался до четвертьфинала Кубка Гагарина, где всухую проиграл серию принципиальному сопернику — казанскому «Ак Барсу». Однако новый регулярный сезон команда Томи Ламсы начала бодро. На старте сезона «юлаевцы» победили семь раз подряд, что стало клубным рекордом. Сейчас «Салават» идет в числе лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Футбольный клуб «Уфа» с большим трудом сохранил место в Премьер-лиге, но испытывает проблемы с финансированием. Радий Хабиров не раз высказывался, что команду не бросит. Глава республики сообщил, что переговоры с новым спонсором ФК «Уфа» в настоящий момент близятся к завершению, осталось решить лишь организационные вопросы.

— Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Все будет хорошо, — пообещал Радий Хабиров.

Название компании-спонсора пока неизвестно. Предполагается, что это одно их крупнейших башкирских предприятий, название которого очень скоро появится на форме ФК «Уфа».



Олимпийцев из Башкортостана в составе сборной России было немного, однако из пяти спортсменов двое вернулись с наградами. Фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин завоевали «золото» и «серебро» соответственно.

Спортивные успехи фехтовальщиков не остались без внимания руководства республики. К 2024 году в Уфе собираются построить Центр фехтования. Объект планируется расположить рядом с республиканским центром спортивной подготовки.



К 2023 году в столице Башкирии должны построить канал для гребного слалома. Его стоимость оценивается в 255 миллионов рублей, 250 из которых будет выделено из федерального бюджета.