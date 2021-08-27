«Средства МВФ стоит направить на что-то целевое, а не просто разбрасывание денег с вертолета»

Как Россия может распорядиться $18 млрд от Международного валютного фонда в рамках программы по восстановлению экономики

В августе Международный валютный фонд решил выделить России 18 млрд долларов. Этот транш первый за 18 лет и, что самое удивительное, наша страна о нем не просила — с финансами у нынешнего российского государства все хорошо, отмечает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин. МВФ дал старт большой программе выделения 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики, и Россия получила свою причитающуюся долю, наряду с остальными 190 участниками программы. Наш колумнист предлагает разобраться, как устроен МВФ, какая квота у России, в чем заключается программа и куда могут быть потрачены полученные средства.

МВФ: как работает фонд

Международный валютный фонд является межправительственной валютно-финансовой организацией, имеющей статус специализированного учреждения ООН. МВФ учрежден решением Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. Практическую деятельность Фонд начал 1 марта 1947 года. Штаб-квартира расположена в США. Членами МВФ в настоящее время являются 190 государств. Общая численность персонала насчитывает приблизительно 2 500 сотрудников из 156 стран.

В своей деятельности МВФ сочетает регулирующие, консультативные и финансовые функции. Основными задачами фонда являются поддержание стабильности мировой финансовой системы и сбалансированного роста международной торговли, содействие устойчивости обменных курсов валют и равновесию платежных балансов, создание многосторонней системы расчетов по текущим операциям между членами МВФ, а также развитие международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере.

Открытие Бреттон-Вудской конференции, 1944 год. Фото AFP / US NATIONAL ARCHIVES / INTERNATIONAL MONETARY FUND

Высшим руководящим органом МВФ является Совет управляющих, в который входят назначаемые на 5 лет по одному управляющему и одному заместителю управляющего (как правило, министр финансов или руководитель центрального банка) от каждого государства-члена. В ведение совета входит решение таких вопросов деятельности Фонда, как внесение изменений в статьи Соглашения МВФ, прием и исключение стран-членов, определение и пересмотр величины их долей в капитале, выборы исполнительных директоров. Важнейшие решения принимаются квалифицированным большинством в 70—85 процентов от общего числа голосов, а остальные решения принимаются простым большинством голосов. Управляющие собираются на сессии не реже одного раза в год.

Механизмы финансовой помощи МВФ государствам-членам зависят от характера макроэкономических проблем, которые необходимо решать (механизм финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, экстренная помощь, механизм финансирования для преодоления внешних шоков и т. д.). Соглашения «стэнд-бай» обеспечивают стране-члену гарантию того, что она сможет получать иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную в соответствии с договоренностью в любое время при соблюдении страной определенных условий.

Крупнейшие по объему заимствования по линии МВФ в размере 120 млрд долларов пришлись на 1997—1999 годы. Основными получателями помощи в этот период стали страны, пострадавшие от финансового кризиса — Южная Корея, Индонезия, Бразилия и Россия. В 2009 году в рамках новых соглашений о заимствованиях было принято решение о рекордном увеличении доступных по линии МВФ ресурсов до 600 млрд долларов в целях антикризисной поддержки платежных балансов развивающихся стран.

Митинг в рамках Всероссийской акции протеста профсоюзов «Нет — губительным экономическим реформам», 1998 год. Фото: Wikimedia Commons

Квоты в МВФ: что дают и как считаются

Взносы по квотам являются важнейшим источником финансовых ресурсов МВФ. Для каждого государства-члена МВФ устанавливается квота, которая в целом основывается на его относительном положении в мировой экономике. Квота государства-члена определяет максимальный размер его финансового обязательства перед фондом и его число голосов, а также влияет на его доступ к финансированию от МВФ.

Действующая формула расчета квот представляет собой средневзвешенное значение ВВП (с весом 50 процентов), открытости (30 процентов), экономической изменчивости (15 процентов) и международных резервов (5 процентов). Для этой цели ВВП измеряется с помощью составного показателя ВВП на основе рыночных обменных курсов (с весом 60 процентов) и на основе обменных курсов по паритету покупательной способности (40 процентов). Эта формула также включает «коэффициент сжатия», уменьшающий дисперсию расчетных долей квот между государствами-членами.

Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР), расчетной единице МВФ. Крупнейшим государством-членом МВФ являются США, квота которых в настоящее время (по состоянию на 25 января 2016 года) составляет 42,1 млрд. СДР (примерно 58 млрд долларов), а наименьшим по размеру — Тувалу, с квотой 1,8 млн СДР (примерно 2,5 млн долларов).

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СДР: специальные права заимствования

В рамках стартовавшей программы МВФ в размере 456 млрд СДР, Россия получила 12,9 млрд СДР, квота России в фонде составляет 2,71%.

СДР были созданы в 1969 году как международный резервный актив, дополняя официальные резервы государств-членов. В настоящий момент распределено 660,7 млрд СДР, что эквивалентно 943 млрд долларов. Стоимость СДР основана на корзине из пяти валют — доллар США, евро, юань, йена, фунт стерлингов. Курс СДР к доллару меняется каждый день, на основе обменных курсов. На 26 августа 2021 года 1 СДР равнялся 1,4185 доллара.

СДР являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций. СДР не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ. Они представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств-членов МВФ. СДР могут обмениваться на эти валюты.

Детали программы и варианты использования средств

Около 275 млрд долларов (из общего размера в 650 млрд) было выделено развивающимся странам, в том числе странам с низкими уровнями доходов. Вообще, программа представляет собой самое крупное распределение СДР в истории МВФ. Цель — стимулировать мировую экономику во время кризиса, удовлетворить долгосрочную потребность в резервах, укрепить доверие к финансовым властям. МВФ будет пытаться убедить более богатые страны перенаправить свои СДР в пользу более бедных стран через имеющийся у МВФ Трастовый фонд на цели сокращения бедности.

У стран есть несколько вариантов использования средств:

Обменять свои СДР на любую конвертируемую валюту. Погасить текущие долги перед МВФ. Обменяв СДР на валюту, направить ее на сокращение внешнего или дорогого в обслуживании внутреннего государственного долга. В странах, где есть такая возможность, использовать СДР для увеличения бюджетного финансирования. ЦБ таких стран смогут обменять СДР на валюту и передать ее в долг местному министерству финансов.

В заключение, хотелось бы отметить, куда Россия может направить средства, полученные от МВФ. Эксперты сходятся во мнении, что будет три варианта — пополнение международных резервов (которые составляют сейчас 594 млрд долларов); присоединиться к инициативе по поддержке более бедных стран, так как стране не нужны дополнительные резервы; передать СДР для поддержки Беларуси (в долг или безвозмездно).

Фото: Ринат Назметдинов

Многие наверняка скажут, что надо просто раздать людям эти средства. Но, посудите сами — выйдет единоразовая выплата в размере 9 000 рублей каждому гражданину. Для семьи из 4 человек это 36 000 рублей. Мое личное мнение — эти средства стоило бы направить на развитие медицины, на приобретение оборудования в больницы. Что-то целевое, а не просто разбрасывание денег с вертолета.

Артур Сафиулин