Смогут ли крупнейшие экономики мира США и Китай продолжать жить в долг?

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По мере того как слабеет доллар на мировых рынках, мы в очередной раз слышим прогнозы о скором крахе финансовой системы США — крупнейшей экономики мира. Вторая экономика в лице Китая решает свои проблемы — необходимость замедлить темпы кредитования и ускорить рост благосостояния населения. Обе экономики роднит одна характеристика — наращивание долгов, которые составляют порядка 30 триллионов долларов у каждой. Госдолг по отношению к размеру ВВП у США находится на уровне 108%, Китай же демонстрирует показатель в 66,8%. Пандемийный год заставил открыть кошельки еще больше, поддержка экономик происходила за счет новых заимствований. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, насколько оправданы пессимистичные прогнозы.

Китай пытается усидеть на двух стульях

Впервые за все время Китай столкнулся с феноменальным ростом совокупного долга страны — государственный и корпоративный. Посудите сами — в 3 квартале 2020 года размер совокупного долга к размеру ВВП составил 290% (около 40 трлн. долларов). Существенную часть составляют корпоративные долги, которые образовались из-за облегчения правительством условий получения «пандемийных» (льготных) кредитов компаниями. Теперь, осознав риски, китайское правительство судорожно пытается охладить перегретый рынок кредитования (сократить рост кредитования с 13,3% в 2020 году до 10-10,5% в 2021 году) — ужесточая правила, но, не повышая ключевую ставку, так как эта мера помешает выполнению плана правительства по удвоению дохода на душу населения к 2035 году. Как мы понимаем, у этих двух мер диаметрально противоположные векторы и Китай, по сути, пытается усидеть на двух стульях.

Но, как отмечают многие эксперты, Китайская экономика пострадала меньше из-за пандемии — это гораздо больше ориентированная на промышленное производство экономика, нежели США, где правит балом сфера услуг, спрос на которые гораздо более волатилен. Расходы Китая на восстановление экономики не оказались феноменально высокими как в США. В частности, дефицит бюджета вырос всего на 0,9% в 2020 году и составил 3,7% ВВП. По сути, это возврат к показателям 2016-2017 годов, причем в 2018 году дефицит был еще выше — 4,2%.

Расходы Китая на восстановление экономики не оказались феноменально высокими как в США. Фото: Медиакорпорация Китая / rg.ru

Проблемы корпоративных долгов в Китае не решаются за счет государственных денег, это правило, которое неукоснительно выполняется, даже в случае государственных компаний. Как следствие, возможные дефолты компаний не окажут влияния на размер гос.долга страны. Китай не будет наращивать свои долги больше, чем это уже произошло за последние три года и сконцентрируется на ускорении темпов роста экономики, о чем явно свидетельствует неповышение ключевой ставки с апреля 2020 года и даже возможное понижение к концу 2021 года, для поддержания малого и среднего бизнеса.

Поэтому риск финансового кризиса, похожего по своим масштабам на 2008 год, вполне себе реален. Посудите сами — в ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на сумму в 2,14 трлн. долларов, это уже на 60% больше чем в последние два года. Инвесторы, всегда уверенные в том, что государственные компании будут спасены в любом случае, теперь столкнувшись с просрочками с выплатами по облигациям, начали распродажу бумаг. По всем ощущениям — грядет кредитный кризис. Яркий пример — конгломерат, принадлежащий правительству, являясь одним из самых успешных китайских эмитентов, не смог продать ни одной долларовой облигации за 17 месяцев (по состоянию на июль 2021 года). В отсутствии господдержки, правило «слишком большой, чтобы обанкротиться» в Китае похоже больше не действует. Правительство объясняет такой подход необходимостью воспитания корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка размером 17 трлн. долларов. Не удивлюсь, если у них это получится и кризис удастся избежать, эта страна давно работает с большими цифрами и проектами.

В октябре власти США могут объявить дефолт

США живут в совершенно другой ситуации, но с еще большим размером долга, как в абсолютном выражении, так и в соотношении к размеру ВВП. Примерно каждые два года назад Конгресс одобряет так называемое соглашение о приостановке лимита госдолга — по сути, это позволяет наращивать заимствования без всяких ограничений. Текущее соглашение закончилось 31 июля 2021 года и на момент его завершения, размер долга составлял 22 трлн. долларов. Чуть менее месяца спустя цифра уже составляет 28,5 трлн. долларов.

Если Конгресс вновь не разрешит делать заимствования, то формально в октябре власти США могут объявить дефолт. Это будет катастрофическим событием для мировой финансово-экономической системы в целом и поэтому не стоит ожидать такого развития событий. Для информации — Конгресс поднимал потолок гос.долга 80 раз за последние 70 лет. Так, что США продолжат наращивание государственных расходов на триллионы долларов через казначейские облигации для поддержки пандемийной экономики.

Примерно каждые два года назад Конгресс одобряет так называемое соглашение о приостановке лимита госдолга. Фото pixabay.com

Дефицит бюджета вырос до 14,9% ВВП в 2020 году, для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 4,6%. При этом соотношение госдолга к ВВП достиг 108%. Ситуацию спасает, что динамика роста долга не столь быстрая как в Китае — с 2016 по 2020 года показатель вырос с 105,3% до 107,6%, причем показатель 2020 года наблюдался на фоне падения ВВП, при резком увеличении заимствований для поддержки экономики. С учетом качественного роста ВВП в 2021 (только второй квартал показал рост в 6,5%), соотношение может снизиться.

Еще одним способом проверки способности государства привлекать и отдавать дешево является сравнение доходности 10-летних казначейских облигаций с показателем инфляции. В частности, доходность облигаций США сейчас составляет 1,3% (на пике тревожного 2020 года доходила до 1,9%), а инфляция 5,4%. Простыми словами, Казначейство привлекает под 1,3% годовых, а отдает их обесценившимися на 5,4% в год. По сути, государство остается даже в прибыли — ему приносят деньги, с просьбой взять в долг. Парадоксальная ситуация. Стоит напомнить, что такая ставка по облигациям связана с очень низкой ключевой ставкой 0,25%, которая сохранится на таком уровне до 2023 года. Праздник дешевых заимствований продолжается и конца ему не видно, судя по всему. Хорошо быть страной-эмитентом основной мировой расчетной валюты, когда ты можешь себе позволить повышать уровень долга без опасности дефолтов.

В заключение, хотелось бы отметить, что одинаковые по размеру долга первая и вторая экономики мира, имеют очень разные ситуации по своей сути. Китай озабочен корпоративным долгом и не намерен спасать свои конгломераты, а это грозит потенциальным кризисом на финансовых рынках. С другой стороны, если вспыхнет пожар корпоративных дефолтов и будет необходимо залить пожар деньгами, Китай без особых проблем нарастит свой госдолг, благо его ВВП растет, соотношение совокупного долга к ВПП не критичен (особенно в сравнении с США). Как уже было сказано выше, китайское правительство вознамерилось навести порядок на своих финансовых рынках. Будет интересно понаблюдать за развитием событий.

Будучи эмитентом мировой расчетной валюты, американское правительство с удовольствием выпустит новые облигации для покрытия бюджетного дефицита. Фото inbusiness.kz

США же гуляют на заемные по полной программе, причем много лет и конца этому не видно и не будет. Будучи эмитентом мировой расчетной валюты, американское правительство с удовольствием выпустит новые облигации для покрытия бюджетного дефицита, а весь мир принесет свои потом и кровью заработанные средства, попутно поменяв их в доллары (таким образом, поддержав доллар еще и как валюту) с просьбой взять их в работу под 1,3% годовых и с благодарностью получить их обратно через год при долларовой инфляции в 5,4%. Шикарный бизнес, согласитесь?!

Артур Сафиулин