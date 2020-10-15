«Когда мы говорим, что в «Одноклассниках» сидят одни бабушки, а в TikTok — школьники, мы лукавим»

Медиаисследователь и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова о том, как 2020 год поменял рынок медиа

Сейчас социальные сети знают о пользователях практически все — как отмечает медиаисследователь и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, подчас онлайн-сервисам известно о нас больше, чем нашим близким. Этот год в условиях пандемии коронавируса только усилил влияние соцсетей и других медиапродуктов на нашу жизнь. О том, как 2020-й поменял рынок медиа, — в материале «Реального времени».

Соцсети растут и превращаются в «суперприложения»



Тренды на рынке медиа неизменно задают мегакорпорации и крупные медиаплатформы, заявила секретарь Союза журналистов России и медиаисследователь Юлия Загитова в разговоре с участниками проходящей в эти дни конференции «Телеком интенсив» российского оператора «Триколор». При этом тренды часто «кочуют» по миру с некоторой задержкой: например, тенденции, актуальные в США, в России могут проявиться только через год-два.

Один из таких трендов — взрывной рост популярности так называемых «нишевых» платформ в сравнении с «классическими». Яркие примеры первых — соцсеть TikTok и стриминговый сервис Twich. Под классическими Загитова имеет в виду более старые платформы вроде Facebook и Instagram.

При этом аудитория того же TikTok’а недооценена, полагает Загитова. «Когда мы говорим, что в «Одноклассниках» сидят одни бабушки, а в TikTok — школьники, мы лукавим», — заявила она и привела данные исследования Mediascope аудитории TikTok в России. Согласно ему, большая ее часть (25,2%) — люди в возрасте от 25 до 34 лет, то есть, как отмечает Загитова, «вполне платежеспособная аудитория, которой можно что-нибудь продавать».

«ВКонтакте» обладает собственной платежной системой, возможностью совершать звонки, внутренним магазином приложений и даже своим внутренним сервисом вызова такси. Фото: commons.wikimedia.org / Alisher Hasanov

Впрочем, у «классических» соцсетей более ярко выражен другой тренд: они превращаются в так называемые «суперприложения», которые могут выполнять и другие функции помимо собственно коммуникаций. В Instagram, к примеру, уже можно напрямую оформить покупку в пару касаний (Загитова при этом отмечает, что именно через Instagram о новых товарах узнают примерно 70% пользователей). «ВКонтакте» обладает собственной платежной системой, возможностью совершать звонки, внутренним магазином приложений и даже своим внутренним сервисом вызова такси.

Как можно заметить, эта тенденция проявляется и за пределами соцсетей. Таким путем движутся, к примеру, многие банковские приложения, а также многие сервисы крупных IT-компаний. В качестве примера можно привести недавнее объединение всех «транспортных» приложений «Яндекса» в один «ЯндексGo».



Победа легального и вертикального видео

Вертикальное видео обошло горизонтальное, констатирует Загитова. По ее мнению, «ускорение» росту этого сегмента видеоконтента придало еще появление сторис в Instagram и других соцсетях, но если раньше вертикальная съемка была в некотором роде моветоном, то к настоящему времени можно говорить о победе вертикального видео. Под такой формат сейчас даже снимают сериалы.

Еще один довольно очевидный «видеотренд» — рост аудитории онлайн-кинотеатров, особенно на фоне пандемии. «Люди во время пандемии распробовали всевозможные онлайн-кинотеатры. В пандемию была проведена мощная маркетинговая работа», — полагает Загитова. Кроме того, свою роль сыграл и тот факт, что сейчас онлайн-кинотеатры стали более удобным способом потребления видеконтента, чем пиратские сайты.

Другим же примером Загитова называет рост сообществ защитников башкирской горы-шихана Куштау

Кейсы Nexta и Куштау

Еще один характерный для последних лет тренд — взрывной рост сообществ, связанный с реакцией пользователей на то или иное громкое событие. 2020 год показал здесь сразу несколько интересных кейсов — например, резкий рост аудитории белорусского телеграм-канала Nexta до 2 млн пользователей на фоне протестов в стране. Как добавляет Загитова, один рекламный пост в Nexta сейчас стоит около $6 тысяч. Другим же примером Загитова называет рост сообществ защитников башкирской горы-шихана Куштау.

Параллельно с этим растут и локальные сообщества — это, по мнению Загитовой, связано с тем, что технологии таргетирования выходят на новый уровень. Примером тут могут служить появившиеся еще в 2019 году геочаты в Telegram. Однако помимо геотаргетирования сейчас существуют и множество других технологий таргетирования — например, отслеживание поведенческих факторов пользователей, на основе которых сейчас, например, можно предсказать вероятность конверсии для той или иной рекламы.

Сливы данных и регулирование интернета

Многочисленные утечки персональных данных пользователей Загитова называет отдельным трендом, хоть и довольно печальным. «Слив данных — это, к сожалению, норма, и сейчас мы не можем защищать тот контент, который производим», — полагает она.

Примеров слива данных множество — от утечек данных пользователей Facebook до сливов информации по онлайн-пропускам, выдаваемых в некоторых регионах в период самоизоляции.

Facebook оказался на первом месте в своеобразном «рейтинге недоверия», составленном на основе исследования западной исследовательской компании Insider Intelligence. Фото: flickr.com

Во многом именно из-за многочисленных сливов, кстати, Facebook оказался на первом месте в своеобразном «рейтинге недоверия», составленном на основе исследования западной исследовательской компании Insider Intelligence. В целом первая пятерка рейтинга выглядит так:

Facebook — из-за утечек данных, а также жесткой политики модерирования контента;

TikTok — из-за обработки данных пользователей за рубежом, что привело к противостоянию администрации соцсети и властей США;

Twitter — также из-за удаления постов и аккаунтов;

Instagram — аналогично Twitter;

YouTube — аналогично предыдущим двум соцсетям.

От слива данных фактически невозможно защититься, полагает Загитова. «Люди сами отдают данные корпорациям, законы о забвении не работают. Интернет знает все о нас», — констатирует она.

Отсюда возникает еще один тренд — усиление регулирования интернета государствами. Тренд характерен не только для России с «законом Яровой» и «суверенном интернете» или Китая с «великим фаерволлом» — в США есть закон, который признает преступлением анонимную раздражающую или оскорбительную рассылку, в Евросоюзе разрабатывают «кодекс поведения в интернете».

— Регулирование — это нормальное развитие любого продукта. Сначала он выходит на рынок, им начинают пользоваться, потом его начинают регулировать, — заключила Загитова.

Мастер-класс медиаисследователя прошел в Сочи, где в эти дни проходит телеком-конференция по теме развития технологий с участием журналистов и блогеров.