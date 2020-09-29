«Гавриловская «Вечерка» — это митинг миллионной Казани»

В Казани отметили День памяти Андрея Гаврилова, создавшего некогда самую влиятельную газету в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Трогательным, теплым, и ностальгическим получился день памяти первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. 28 сентября 29 лет назад в возрасте 48 лет умер человек, создавший не только самую читабельную и тиражную газету в республике, но и задававшую вектор общественной жизни, вырастивший целую плеяду талантливых журналистов, давший путевку в жизнь многим политикам и публичным деятелям. Журналисты «гавриловского призыва» накануне вспоминали своего редактора и издание, в котором считали за честь работать, презентовали выставку «Андрей Гаврилов и его Дело» и альманах, посвященный истории «Вечерней Казани».

Мемориальная доска на доме, где жил Гаврилов

День памяти Андрея Гаврилова начался с посещения его могилы на Арском кладбище. За 29 лет со дня его ухода из жизни это стало негласной традицией. Журналисты «гавриловского призыва» возложили цветы и почтили своего шефа минутой молчания.

День памяти Андрея Гаврилова начался с посещения его могилы на Арском кладбище

Основные же события развернулись в здании Союза журналистов Татарстана. На встречу пришли не только ветераны издания и ныне работающие бывшие «вечеркинцы», но и нынешние студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

Большой интерес вызвала выставка «Андрей Гаврилов и его Дело», в которой были собраны старые номера «Вечерней Казани», включая самый первый, вышедший 1 января 1979 года, личные вещи главного редактора, переданные в дар музею журналистики его семьей — кепка, кожаная папка, блокноты, записи, награды, а также телефонный справочник работников горкома, райкома КПСС и парткомов Казани, календари, афиши с логотипом «Вечерки», приказы по редакции, редакционные планы за подписью Гаврилова, стенгазета и прочие интересные свидетельства ушедшей эпохи. Бывшие «вечеркинцы» с удовольствием разглядывали пожелтевшие страницы газеты, находили под материалами (некоторые из них до их пор не утеряли актуальности) свои фамилии, зачитывали вслух отпечатанные еще на пишущей машинке распоряжения по редакции.

Большой интерес вызвала выставка «Андрей Гаврилов и его Дело»

Началось мероприятие с видеоподборки фотографий Андрея Гаврилова, вся жизнь которого была посвящена «Вечерней Казани». Несмотря на огромный вклад Андрея Петровича в становление гражданского общества, влияния его газеты на общественно-политическую жизнь Татарстана, умы и взгляды казанцев, к сожалению, его имя должным образом не увековечено в истории: «вечеркинцы» не могли ходатайствовать о том, чтобы его фамилию носила одна из улиц города, так как в Казани уже была улица Гаврилова.

Бывшие «вечеркинцы» с удовольствием разглядывали пожелтевшие страницы газеты

Спустя 29 лет эта несправедливость будет устранена. Исполнительный директор Союза журналистов Татарстана Ралия Фатхутдинова сообщила собравшимся, что готова концепция памятной доски, которая к 30-летию со дня смерти Гаврилова будет установлена на доме, где он жил. Кроме того, в музее журналистики, который расположен в одном из залов СЖ, откроют стенд, посвященный «Вечерней Казани» и ее первому редактору. Как рассказала Фатхутдинова, сделать его раньше не было возможности — сначала не хватало материалов, затем событие планировали приурочить к 40-летнему юбилею газеты, который отмечался в 2019 году, но тогда закрылась печатная версия издания, и была неопределенность, будет ли оно существовать дальше.

Несмотря на огромный вклад Андрея Петровича в становление гражданского общества, влияния его газеты на общественно-политическую жизнь Татарстана, умы и взгляды казанцев, к сожалению, его имя должным образом не увековечено в истории

Альманах о «Вечерке»

Еще одним памятником газете станет альманах, посвященный истории «Вечерней Казани» за 1979-1993 годы. В нем журналисты, работавшие вместе с Гавриловым, поделились своими воспоминаниями о наиболее ярких моментах из жизни газеты и о ее главном редакторе. Один из авторов-составителей альманаха, главный редактор «Казанских историй» Любовь Агеева презентовала верстку будущего издания и рассказала, что идея написать книгу родилась 6 лет назад, но только сейчас собран материал и появилась финансовая возможность ее выпустить.

Альманах состоит из трех разделов — воспоминаний журналистов «Вечерки», рассказах коллег о тех, кто уже ушел навсегда и публикаций известных людей, кому была дорога газета и ее коллектив. Само издание будет готово к концу октября, а презентация состоится 10 ноября в Доме-музее Аксенова. Будет доступна и электронная версия книги. Кстати, заказать ее могут все желающие.

У каждого автора была своя «Вечерка» и своя память о ней

Агеева рассказала, что поначалу опасалась, что тексты коллег будут дублироваться, но оказалось, что о каких-то фактах не все знали, что-то забылось, а главное — у каждого автора была своя «Вечерка» и своя память о ней. Она отметила, что журналисты «гавриловского призыва» до сих пор часто встречаются и общаются, многие из них продолжают работать в различных СМИ.

— Мы очень уважали своего редактора, он был у нас официальным и неофициальным лидером. У нас был очень дружный коллектив, который многие из нас готовы считать своей семьей. В книге есть раздел «О «Вечерке» и «вечеркинцах», там есть слова Ивана Грачева (российский политический деятель, экс-депутат Государственной думы — прим. ред.), который выразил самое главное: «Вечерка» была самой влиятельной газетой». Я уверена, что все найдут много материалов, которые напомнят им об этих замечательных годах. Но мы еще хотели рассказать о газете так, чтобы современное поколение журналистов понимало, какой должна быть газета, чтобы ее читали 230 тысяч человек, практически «Вечерка» приходила в каждую семью, — отметила Агеева.

Любовь Агеева рассказала, что идея написать книгу родилась 6 лет назад, но только сейчас собран материал и появилась финансовая возможность ее выпустить

По ее мнению, секрет успеха был в том, что это была авторская журналистика, и этих авторов сумел собрать Гаврилов. Был еще один феномен, который отмечали присутствующие — несмотря на то, что в «Вечерней Казани» той поры было много острых, критических материалов, за которые Андрея Петровича регулярно вызывали «на ковер» в горком КПСС, власть уважала печатное слово.



«Созвездие имен»

Далее микрофон пошел по рядам — журналисты «Вечерки» вспоминали интересные эпизоды из общения с Гавриловым, нерядовые события из своей репортерской практики. Поприветствовал коллег фотокорреспондент Владимир Зотов, который вышел на связь из Германии, где он теперь проживает. Он отметил, что газета каждому дала мощный толчок в жизни и выразил уверенность в том, что, если бы Гаврилов был жив, он, несмотря на засилье интернета, сумел бы сохранить и бумажную версию, и приличный тираж.

Его поддержал главный редактор издания «Честное слово» Игорь Дурманов, считающий, что при оптимизации газета спокойно могла бы выходить и сейчас 3-4 раза в неделю. Он рассказал, как он пришел в «Вечерку», вспомнил, как за острые публикации его и Гаврилова «песочили» в партийных кабинетах и отметил, что издаваемое им сейчас «Честное слово» продолжает традиции, заложенные еще Гавриловым — помощь людям и отстаивание их интересов. В «шапке» издания — профиль Андрея Петровича. «Каждый номер напоминает о том, что был такой редактор», — подчеркнул Дурманов.

Журналисты «Вечерки» вспоминали интересные эпизоды из общения с Гавриловым, нерядовые события из своей репортерской практики

Приехавший из Орла Александр Зубцов считает, что бешеная популярность гавриловской «Вечерки» связана с тем, что она поднимала проблемы, о которых другие издания молчали, а также с ее вездесущностью и оперативностью. Газета выходила 6 раз в неделю, номер подписывался в 13 часов, уже вечером он был в почтовых ящиках казанцев.

Зубцов вспомнил, как он приехал со свежим репортажем со стройплощадки газопровода Уренгой-Помары-Ужгород и застрял в лифте за два часа до сдачи номера в печать. Пришлось просовывать рукопись в щелку между дверями лифта, которую мужественно организовал охранник Издательства, где тогда находилась «Вечерка». А потом ее экстренно набирала на пишущей машинке секретарь Гаврилова Марина Сажина.

Леонид Толчинский отметил, что на заре перестройки «Вечерка» собирала вокруг себя людей разных взглядов, полов и вкусов, и каждый из них видел в газете себя и хотел быть с ней рядом

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский отметил, что на заре перестройки «Вечерка» собирала вокруг себя людей разных взглядов, полов и вкусов, и каждый из них видел в газете себя и хотел быть с ней рядом. Благодаря «Вечерке» о них узнал Татарстан, а впоследствии и Россия. Поэтому, на его взгляд, в альманахе не хватает раздела «Авторы «ВК», среди которых — нынешние известные политики, бизнесмены, общественные деятели, писатели.

Один из них — экс-депутат Верховного Совета Татарстана, бывший зампред Госкомимущества РТ — директор республиканского агентства по делам о несостоятельности (банкротстве) Зинур Латыпов присутствовал на встрече и подтвердил, что «Вечерка» стала трибуной депутатской группы «Народовластие», через нее они могли донести свои взгляды до широкой общественности. Кстати, в многом благодаря этим депутатам и их сторонникам в то смутное время Татарстан удалось удержать в составе России.

Газета выходила 6 раз в неделю, номер подписывался в 13 часов, уже вечером он был в почтовых ящиках казанцев

— Сила «Вечерней Казани» в том, что у нее был такой лидер, основатель и отец, и была авторская журналистика. Там был коллектив — созвездие имен. Все были очень разные, непохожие друг на друга. Я недавно прочитал определение телевидения в каком-то советском учебнике. Там было написано: «Телевидение — это митинг многомиллионной аудитории, гавриловская «Вечерка» — это митинг миллионной Казани. Миллионную Казань собрать на митинг невозможно — и теоретически и практически, «Вечерняя Казань» — собирала, — подчеркнул Толчинский, который начинал свою карьеру в «ВК».

Алексей Солопов отметил, что несмотря на то, что газета была городской, она никогда не была провинциальной, поднимала не местечковые темы, а волнующие всю страну. «Гаврилов сумел найти настолько ярких людей, что они не выглядели провинциально», — подчеркнул он, добавив, что кадры, выращенные первым редактором, были востребованы везде.

Поэтическим последним аккордом встречи стало стихотворение Владимира Музыченко, которое он написал еще в 1988 году.

Ветераны «Вечерки», вам не пели читатели оды,

но великим талантом вы рубили безгласия брешь,

Вы создали газету, любимую целым народом,

Да такую, что только намазывай с хлебом — и ешь.

Ветераны газеты, вам не снились чины и награды,

И зарплата 120 знала всех вас наперечет,

Патриоты газеты, вы служили и жили, как надо,

Пусть попробуют лучше — те, кто следом за нами придет!

1 / 59 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Элеонора Рылова