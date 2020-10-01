Фатхутдинова Ралия Шагитовна

Общая информация

Родилась 3 апреля 1958 года в деревне Новое Кадеево (Утызимэни) Черемшанского района.

Образование

1985 г. — окончила отделение журналистики историко-филологического факультета КГУ. 2001 г.— прошла курсы повышения квалификации «Менеджмент СМИ в рыночных условиях» в рамках проекта «Финансы, менеджмент и маркетинг негосударственных СМИ Приволжского Федерального округа: антикризисная программа очного и дистанционного обучения главных редакторов и руководителей коммерческих служб».



Трудовая деятельность

1985-1995 гг. — корреспондент, редактор отдела, руководитель школы юных корреспондентов в районной газете «Княжпогостские вести» (Республика Коми), одновременно основатель и первый редактор многотиражной газеты «Плиточник» Княжпогостского завода древесноволокнистых плит.

С 1989 г. — Член Союза журналистов СССР.

1996-2000 гг. — корреспондент, заведующая отделом корпоративной газеты «Милиция, законность и правопорядок», газеты для людей с ограниченными возможностями «Выбор»» и его татаро-язычного варианта «Омет, исполнительный директор республиканского социального еженедельника «Моя газета». Занималась переводами с татарского на русский язык.

2000 г.— учредитель, издатель, главный редактор информационно-аналитической газеты для малого бизнеса «Собственное дело».

2003-2004 гг. — руководитель пресс-службы Министерства социальной защиты населения Республики Татарстан.

2005-2012 гг. — руководитель ООО «Студия телевизионных программ.

2002-2009 гг. — председатель Комитета по информационной политике Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ , член Торгово- промышленной палаты РТ .

2011-2014 гг. — заместитель председателя по организационно-массовой работе-ответственный секретарь, член Президиума Союза журналистов РТ.

С 2019 г. — исполнительный директор, председатель Совета ветеранов журналистики и печати СЖ РТ.

Инициатор создания Музея истории татарстанской журналистики при СЖ РТ ( 2012г.), организатор стационарно действующей экспозиции музея (2014-2018.г), автор и ведущая многочисленных тематических лекций , экскурсий , вечеров памяти журналистов на общественных началах (2015-2019).

Награды и звания

Лауреат Премии общественного признания «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири» (2009), награждена медалью «За вклад в региональное развитие».

За многолетнюю плодотворную работу в различных областях журналистики награждена Благодарственным письмом председателя Государственного Совета Республики Татарстан (2012г.)

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан( 2013г.) Публиковалась в газетах «Яшь Ленинчы», «Ялкын», «Татарстан яшьлэре», «Дружба».

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