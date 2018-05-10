Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Издательский дом „Вечерняя Казань“, шеф-редактор газеты „Вечерняя Казань“
Образование:
Окончил Казанский государственный университет, факультет журналистики (1976 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1975 — 1979 гг. — редактор Казанской студии телевидения.
1979 — 1986 гг. — заведующий отделом редакции газеты „Вечерняя Казань“.
1986 — 1989 гг. — заместитель заведующего отделом Казанского горкома КПСС.
1989 — 1991 гг. — заместитель главного редактора газеты „Вечерняя Казань“.
С 1991 г. — генеральный директор ООО „Издательский дом “Вечерняя Казань», шеф-редактор газеты «Вечерняя Казань».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Чистопольская, 36
- Телефон: +7(843) 514-11-50
- Email: info@evening-kazan.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018