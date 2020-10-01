ООО Редакция газеты Вечерняя Казань
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Общая информация
«Вечерняя Казань» — советская и российская общественно-политическая газета в Казани, существовавшая в печатном виде с 1979 по 2018 годы. В настоящее время функционирует как сетевое издание.
Газета была основана в 1979 году.
Учредители — ООО «Издательский Дом «Вечерняя Казань», ООО «Редакция газеты «Вечерняя Казань».
Руководитель — Шамсутдинов Роман Хазбулатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Декабристов, 2, а/я 56
- Телефон: (843) 514-11-50
- Email: info@evening-kazan.ru
- Сайт: www.evening-kazan.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2020