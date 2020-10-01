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ООО Редакция газеты Вечерняя Казань

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Общая информация

«Вечерняя Казань» — советская и российская общественно-политическая газета в Казани, существовавшая в печатном виде с 1979 по 2018 годы. В настоящее время функционирует как сетевое издание.

Газета была основана в 1979 году.

Учредители — ООО «Издательский Дом «Вечерняя Казань», ООО «Редакция газеты «Вечерняя Казань».

Руководитель — Шамсутдинов Роман Хазбулатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул. Декабристов, 2, а/я 56
  • Телефон: (843) 514-11-50
  • Email: info@evening-kazan.ru
  • Сайт: www.evening-kazan.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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