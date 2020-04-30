«Надо отсидеться дома, сколько скажут»

Предприниматели и эксперты обсудили, чего они ждут от государства

Фото: Максим Платонов

Эксперты клуба «Волга» обсудили то, как государство поддерживает малый и средний бизнес в ситуации кризиса. Они видят власть, которая уверена, что делает много для поддержки МСП, в то время как предприниматели тонут в своих проблемах. Участники клуба сошлись во мнении, что пострадал весь бизнес. Подробнее о том, что делать предпринимателям с арендой и зарплатой в условиях самоизоляции и после нее, в материале «Реального времени».

Спасаем экономику или людей?

Начиная дискуссию с экспертами клуба «Волга», модератор Владимир Кутилов обратил внимание, что почти каждый предприниматель стоит перед выбором: «Сокращать бизнес — потерять близкую тебе команду, людей, в поиски и подготовку которых вложил много денег и сил, а еще это значит подвести людей, поставить их в сложную ситуацию. Держаться, кредитоваться, быть оптимистом — тоже непросто, когда горизонт событий не ясен». И предпринимателей, которые надеются на помощь государства в такой ситуации, только в Татарстане 600 тысяч.

Кутилов напомнил, что президент республики Минниханов предложил приравнять после 1 марта самозанятых и индивидуальных предпринимателей к тем, кто потерял работу. Но федеральные власти пока на это не ответили, как и «не обнародовали до сих пор полного списка мер с оценкой их стоимости, хотя заявленный объем поддержки экономики превысил 2 трлн рублей». Модератор спросил мнение участников клуба: «Меры поддержки — это экономические меры или способы социальной помощи?»

Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ, заметил, что вопрос этот провокационный. На его взгляд, поддержка социальная и поддержка бизнеса — взаимосвязанные вещи. Он видит, что Татарстан идет с хорошим опережением по этим мерам, в том числе по системе пропусков: «Но это могут позволить себе Москва и Татарстан с его опытом Иннополиса, во многих регионах провалена IT-сфера».

— На днях прочитал исследование телеграм-канала, у которого 800 подписчиков, как работают главы регионов. В первой десятке оказались те, у кого полностью провалена работа, но президент Татарстана там на каком-то 68-м месте. Любопытно, кто заказчик этого исследования, который пытается эту туфту прогрузить?! С утра опубликовали национальный рейтинг губернаторов, в нем президент республики — на первом месте, опередил мэра Москвы. Чернушные заказчики лучше бы поучились у успешных региональных лидеров. Вижу в республике четкие критерии: что будет сделано в какие сроки. Вопросов нет, когда есть сильный лидер, работающая сильная вертикаль — любое решение власти будет грамотно разжевано. Тогда можно быть спокойными — хотя бы люди узнают в правильный срок, что предпринимается, — как пиарщик рассказал Малькевич о своем отношении к происходящему.

Не проще ли вложиться сейчас, чтобы потом не было головной боли

Первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов тоже считает, что это очень неприятный выбор — спасать экономику или людей — в то время, когда наложилось несколько кризисов одновременно. Он подметил, что среди диванных критиков много экспертов по нефти, по вирусологии, «но нет ни одного человека, который мог бы дать дельный совет — просто опыт неоткуда взять. Правда, России повезло больше, чем другим странам, на которые мы ориентируемся».

— Малый и средний бизнес выполняют социальную функцию. Это социальная единица, не экономическая, на ней держится развитие и небольших территорий, сел и поселков. 15—20 миллионов людей обеспечивают работу МСП. Некоторые дают прогнозы, сколько предприятий закроется в ближайшее время. Но куда пойдут эти люди? Государство не сможет обеспечить их рабочими местами. Они пойдут на биржу, и в итоге эта нагрузка с выплатами в 12 тысяч ляжет на государство. Не проще ли сейчас вкладываться в это, чтобы снять головную боль в будущем?

Газизов напомнил, что «бизнес просит денег не для себя — коллективы и есть самый основной капитал, а чтобы сохранить рабочие места. Спасая малый бизнес, государство спасает себя. И требуется новая экономическая политика — например, года на полтора освободить бизнес от налогов, только бы он сохранял рабочие места».

— Настаиваем, чтобы все отрасли, которые потеряли выручку, были бы признаны потерпевшими, и суммы госвыплат работникам должны быть увеличены — это вложение в посткризисную экономику.

В Ирландии решили быстро и просто

Обсуждая государственные шаги в кризис, вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев заявил, что США с Россией сравнивать неправильно. США держат баланс, превышающий нашу экономику в несколько раз. По словам Дунаева, Америка — «печатный станок, который экспортирует инфляцию в весь мир. Нам неправильно на них ориентироваться». В Китае, по его замечанию, из 1,5 миллиарда человек 25% населения — «вдоль морского побережья, на границах с Россией и Казахстаном, где очаги цивилизации — приблизились к западному населению, а более 1 миллиарда китайцев — бедно живущие и бесправные».

— Китай «железобетонно» вмешался в ситуацию с COVID и продолжил свою экспансию по миру, усилил свою бизнес-модель и останется драйвером. У них будут интересные телодвижения в связи с вопросами к ним по распространению коронавируса, — заметил Дунаев.

Но в целом, по его мнению, в Поднебесной людям живется хуже, чем у нас, — такая модель тоже неприемлема.

— Хорошим примером для подражания я считаю Ирландию — лаконично, немедленно дали поручение пенсионному фонду выплатить зарплату людям в пострадавших отраслях. Фактически государство взяло на себя социальную функцию. Круг пострадавших отраслей там максимально широкий — практически все малые и средние предприятия пользуются поддержкой, — подчеркнул вице-президент «Опоры».

Откуда бизнесу взять деньги на зарплату?

Когда у основателя компании «Акульчев» Сергея Акульчева спросили, является ли прибыль основной целью бизнеса, он не согласился с этой экономической аксиомой:

— Эта формула крайне неправильная. Бизнес обычно оценивается в рублях — это понятно. Но по факту, если посмотреть внутри начинку: люди что-то делают для людей. Если не будет работников, ты не сможешь произвести товар и продать кому-то. Только люди их создают и добавляют ценность, преобразуя ее в рубли.

Руководитель кондитерского предприятия сообщил, что его компания не попала в зону каких-то форм поддержки — поэтому заявок на них не подавала. Он отметил, что у компании, как и у многих предприятий, есть проблемы с экспортом и импортом.

— Нужно как можно быстрее выйти из этой ситуации, в которой находимся, но поэтому и форсировать ее нельзя. Надо отсидеться дома, сколько скажут. Нам нужны потребители, а людям — деньги на продукты. Необходимо направлять господдержку деньгами малоимущим, незащищенным категориям населения. Но при этом бизнесу непонятно, откуда взять деньги на зарплату, ведь у него колоссальное количество расходов на налоги, аренду. Самое главное и простое — если правительство взяло бы на себя ответственность и выплачивало бы людям хотя бы зарплату, — заключил Сергей Акульчев.

Голодные люди — это страшно

Руководитель креативного агентства Evolution Арина Судакова рассказала, что по ОКВЭД ее компания не вошла перечень наиболее пострадавших, и поддержка ей не полагается. Но небольшая подушка безопасности у предприятия есть, к тому же Судакова считает, что ее непроизводственной организации — без станков, продающей интеллектуальный труд — будет легче выходить из кризиса. Она также полагает, что «предприниматель несет ответственность в первую очередь за людей и тот результат, который конвертирует в деньги».

— Нас 20 человек в компании с семейным укладом, по крупицам собирали людей. Большие предприятия 3—5 лет назад забирали у мелких компаний сотрудников. Сейчас, когда начнут резать затраты, будут избавляться от людей. Могу предлагать крупному бизнесу услуги за абонентскую плату, чтобы мои копирайтеры работали, например, на три компании, — рассуждает руководитель «Evolution».

— Стоит вопрос о сохранении сотрудников, людям нужно платить зарплату, чтобы они не вышли на улицу в поисках еды — это, правда, очень страшно. Кроме того, нужно платить налоги. Фактически нет ни у кого денег. ОКВЭД ломает всех предпринимателей. Надо их всех признать пострадавшими, — подытожила Арина Судакова.

Власть глазами людей

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов привел в пример европейские страны:

— Смотрю с восторгом на Испанию, Германию, Австрию, как они решают проблемы и как они разговаривают с населением. Государство взяло функции переговоров фактически с каждым бизнесменом, даже если он не житель Германии. Даже не имеющие виды на жительство все равно получают льготы для сохранения бизнеса.

Куртов отметил, что в стране «Татарстан идет впереди планеты всей, как всегда, — система взаимодействия власти с людьми здесь гораздо лучше построена». Но в отношении других регионов он дал рекомендации:

— Наверное, у власти есть ощущение, что она делает много, что она — четкая, понятная, но, как показывает практика, люди не могут это оценить — в этом большое расхождение. Власти в стране необходимо четко подавать информационный сигнал, что наиболее точно делать в ближайшую неделю — две. Эти сигналы очень часто бывают разнонаправленные, и взаимодействия власти с бизнесом точно недостаточно, надо искать людей, включать обратную связь.

Малый бизнес вытащит страну

Николай Дунаев обратил внимание: урезая расходы, предприниматели могут договориться с партнерами не платить аренду. Владимир Кутилов возразил, он привел в пример жалобы на то, что такие переговоры заканчиваются разрывом контракта. В ответ Азат Газизов предложил написать письмо в Агентство страхования вкладов, он считает, что можно «отработать новые подходы с точки зрения аренды».

— ВВП малого и среднего бизнеса в экономике страны на отметке 20%. Предприниматели начали верить, что государство их слышит. Поэтому надо установить правила: на определенный срок запретить законопроекты, которые ухудшают положение МСП, до тех пор, пока маленький кораблик, который загрузили, не восстановится. Нужно всех признать потерпевшими, потому что все в одной лодке. Кроме того, форма ОКВЭД устарела, нужно сохранить три крупных блока: производство, торговля и сфера услуг, — диктует план действий первый вице-президент «Опоры России».

— Большой шкаф громче падает — убедились в этом на примере моногородов. Малый и средний бизнес быстрее и легче адаптируются. Не вижу противоречия между крупным и малым предпринимательством — разные вещи, которые по-своему влияют на экономику страны. Всем надо помогать, — добавил Газизов.

В заключение Алексей Куртов напомнил, что 1990-е годы люди включали предприимчивость. «Кто-то ездил за шубами — страну вытащили не нефтью и газом, а за счет желания людей изменить свою жизнь. Малый и средний бизнес страну вытащит».