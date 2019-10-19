Опрос предпринимателей: как вы реагируете на случаи «потребительского экстремизма»?

В последние годы медицинское сообщество довольно часто сталкивается со случаями потребительского экстремизма.

Медицинские учреждения, особенно крупные медицинские клиники, несмотря на то, что соответствуют всем требованиям и стандартам Минздрава, качественно и ответственно выполняют свои обязательства перед пациентами, могут оказаться в такой ситуации.

Зачастую пациент предъявляет требования, не связанные с нарушением его прав, требуя преференций, оказания бесплатных либо дополнительных медицинских услуг, ссылаясь на наличие либо существующих, либо мнимых нарушений. Это и расценивается как потребительский экстремизм.

Основные претензии пациентов сводятся к некачественно проведенному лечению, несовпадению эстетических ожиданий, возникновению неожиданных неудобств, боли, о которых пациент не был поставлен в известность до начала лечения. Одни пациенты пишут жалобы в различные инстанции, призванные контролировать качество медицинской помощи, инициируя многочисленные проверки, другие отправляются прямиком в суд, третьи — наиболее радикально настроенные — атакуют врачей и руководство клиники, не гнушаясь физическими методами расправы.

И теперь уже руководству клиники приходится доказывать, что пациент был неправ в своих ожиданиях, а медицинская услуга была оказана на должном уровне.