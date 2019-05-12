Тимерхан Зиятдинов: «Раз мы живем и работаем в Татарстане, по-татарски и надо называть»

Соучредитель национального бренда «Алга» об одежде для олимпийских чемпионов, создании спортивной школы и духе японского единоборства

Фото: Максим Платонов

После очередной травмы спорт высоких достижений для дзюдоиста Тимерхана Зиятдинова стал недостижим. Но далеко от спорта он все же уходить не стал. Пять лет назад со своим партнером начал завозить кимоно голландского бренда «Эссимо», со временем получив у собственника право отшивать не только кимоно, но и спортивные костюмы под его маркой в Татарстане. А задумка нашивать логотипы команд и инициалы спортсменов позволила сегодня генерировать оборот более 100 млн рублей в год. Как родилась идея с брендом «Алга», зачем наносить историю родного края на костюм, о поставках в Америку и как вообще национальное может быть модным, в интервью «Реальному времени» рассказал соучредитель бренда «Алга» Тимерхан Зиятдинов.

«Я реально болею за Татарстан»

— Тимерхан, патриотичное вы выбрали название для своего бренда. Сильна в вас любовь к истокам?

— Так точно.

— Откуда она, родители привили?

— Да, у меня мама — татарка, папа — татарин. Я могу уехать куда угодно жить, но буду в первую очередь татарином.

А с названием были самые разные идеи, и использовать иностранные слова в том числе. Я тогда партнеру сказал: «Раз мы живем и работаем в Татарстане, давай по-татарски и называть». Изначально хотели назвать «Таза», что в переводе означает «здоровый». А потом я как-то случайно предложил: «Давай «Алга» назовем», — и понравилось. Разработали первые модели — тоже понравилось. Начали работать.

— С названием понятно. А как родилась непопулярная в молодежной среде идея — доносить татарскую культуру?

— Вот смотрите, с первого класса я занимаюсь дзюдо, а уже в седьмом у меня было предложение поехать в Москву, учиться в «Самбо-70» (Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, — прим авт.). Я сказал: «Нет, хочу в Татарстане жить и для Татарстана что-то делать». Я реально болею за Татарстан. Дзюдо учит уважать старших, дух японского единоборства очень схож с татарской культурой. И это тоже мы хотим доносить через «Алга».

— И еще историю как часть культуры…

— Да, ее будем наносить на изделия с замками. Например, есть уже линейка с историей герба Татарстана. Мы сделали на внешней стороне костюма вышивку самого герба, а внутри — история герба. И у нас уже разработаны разные модели, посвященные городу Казани, тысячелетию города.

И не только историю хотим продвигать, но и знаменитых людей республики. Вот все же знают вратаря Акинфеева, а кто такой Ринат Дасаев — не знают. А он один из лучших голкиперов мира, серебряный призер чемпионата Европы (1988 года), бронзовый призер Олимпийских игр (1980 года).

Есть уже линейка с историей герба Татарстана. Мы сделали на внешней стороне костюма вышивку самого герба, а внутри — история герба. И у нас уже разработаны разные модели, посвященные городу Казани, тысячелетию города

2,5 млн рублей на собственное производство

— Немного верну вас назад. Вы начали рассказывать про дзюдо. Профессионально занимались?

— Да. Я и мой партнер — оба мастера спорта по дзюдо. Вместе тренировались и вместе начали бизнес после завершения спортивной карьеры.

— А завершилась она из-за травмы?

— У меня да. Порвал связки на коленях. И все, в 2014 году перестал бороться. Но мы не стали далеко от спорта уходить — начали завозить кимоно из Пакистана.

— С кем сотрудничали?

— Тогда на российском рынке было всего пять крупных брендов кимоно. И был такой никому неизвестный голландский бренд «Эссимо», который вообще не был представлен в России. Но он имел международную аккредитацию дзюдо. Мы созвонились с собственником компании и начали сотрудничать — ввозить продукцию из Пакистана.

Поначалу никто в этот проект не верил. В детские школы начали поставлять кимоно. И тихо, по-тихому мы уж сделали так, что олимпийские чемпионы в этих кимоно боролись. После этого у нас пошли запросы на спортивные костюмы. Но «Эссимо» по-прежнему никто не знал, нам нужно было чем-то выделяться от других. И мы начали разрабатывать и нашивать логотипы для команд или инициалы спортсменов на костюмах для детско-юношеских спортивных школ.

— А «Эссимо» к этому как отнеслось?

— Потом нам дали право отшиваться в Татарстане, а мы платили комиссию с каждого изделия.

— Спортсменам ваша идея нравилась?

— Поначалу настороженно относились. Позвонил как-то знакомому тренеру, а он мне говорит, что мои кимоно ему вообще не сдались, что он знает меня как профессионального спортсмена — «вот им и оставайся».

Сейчас у нас свой швейный и вышивальный цех в Казани, и мы полностью попадаем под программу импортозамещения

Мы даже, знаете, что делали? В спортшколу отправляли размерный ряд. Они их примеряли, а потом просили, чтобы мы рукава пошире сделали. И мы заморачивались, делали рукава пошире. Ну вот какой бренд спортивной одежды будет такое делать? Надо быть лояльным к клиенту и не бояться работать. Мы звонили во все спортивные школы страны, по 100—150 звонков в день делали. Потом мы начали выходить на каратистов, гимнасток, хоккейные школы.

Как-то изготовили бомбер для главного тренера «Зенита» Владимира Алекно. Ему понравилось, потом другим спортсменам начали делать. Например, олимпийскому чемпиону Лондона 2012 года Тагиру Хайбулаеву. И уже потом люди стали говорить: а почему вы не сделаете свой розничный бренд.

К этому моменту мы уже все меньше привлекали на аутсорсинг швейные производства, а работали на своем производстве.

— Для открытия собственного производства сколько потребовалось средств?

— Частично мы взяли в долг, частично — предоплата. Все вместе это примерно 2,5 млн рублей, которые потребовались на старте. Сейчас у нас свой швейный и вышивальный цех в Казани, и мы полностью попадаем под программу импортозамещения.

— Какая у вас сейчас выработка?

— Ежемесячно — до 1,5 тысяч изделий. На сегодняшний день одежду от наших проектов носят более 300 спортивных команд и свыше 250 коммерческих организаций.

— На какие финансовые показатели вышли?

— Оборот за прошлый год составил более 100 млн рублей.

На сегодняшний день одежду от наших проектов носят более 300 спортивных команд и свыше 250 коммерческих организаций

«К Coca-Cola партнер пять раз летал на переговоры»

— А что касается розницы, то сейчас реализация идет через онлайн-заказы и через пару бутиков?

— Да. А в ближайшее время планируем открытие магазина «Алга» в одном из торговых центров Казани.

— Ваши цены далеки от демократичных, словно вы ориентируетесь на премиальный сегмент. То есть культуру-то вы несете, но не в массы, а определенным категориям.

— Не совсем. Ключевое значение мы уделяем качеству используемого сырья. В производстве мы применяем дорогие качественные ткани, фурнитуру. Это делается для того, что был действительно премиальный фирменный продукт республиканского производства.

— Если представлять Татарстан, то с нормальным продуктом.

— Совершенно верно. Существует стереотип в обществе: если сделано в России, то, значит, сделано плохо. Например, к Coca-Cola партнер пять раз летал на переговоры. У нас уже делом принципа стало выиграть заказ, чтобы отшивать для Coca-Cola. Удалось выиграть конкурс среди 15 европейских и российских компаний. В итоге все сотрудники Coca-Cola на Универсиаде в Красноярске были в нашей одежде. Мы сшили зимние функциональные куртки с температурным режимом до -60. А бутылку на спине пять раз прокрашивали, требования у них такие. Coca-Cola так заставила доработать продукт для них, что изделия привлекли внимание даже в рознице.

— На сегодняшний день это ваш самый крупный заказ?

— Нет, были проекты крупнее. Мы экипировали все виды спорта в ЦСП в Севастополе в 2017 году.

— А для корпоративных клиентов вы будете делать под брендом «Алга»?

— Да. Мы можем сделать «Алга Синтез», например. Мы были на переговорах в «Ремдизеле», планируем для них сшить. Мы отрисовали «АлгаРемдизель». Сейчас они согласовывают. Еще ведем переговоры с «Казаньоргсинтезом». Этих договоренностей может быть и больше, но мы сейчас все силы бросили на розницу и на ту идею, которую хотим донести.

— И какова динамика продаж в рознице?

— Запросов пока больше, чем мы успеваем делать.

Ключевое значение мы уделяем качеству используемого сырья. В производстве мы применяем дорогие качественные ткани, фурнитуру. Это делается для того, что был действительно премиальный фирменный продукт республиканского производства

«В Америку мы уже начали поставлять свои костюмы под брендом «Алга»

— Какая у вас география?

— Да по всей России мы отправляем. Ведем также переговоры, чтобы в Дубае, Канаде, Америке в молл-центрах установить свои корнеры.

Помимо этого, в Америку мы уже начали поставлять свои костюмы под брендом «Алга». И с вопросами налаживания экспорта нам помогло Министерство экономики. Они нас полностью поддержали. Помогли с выступлением перед президентом.

— Получается, ваше выступление перед Миннихановым вам организовало Министерство экономики?

— Да. Мы получили поддержку. Инициативу проекта поддержал министр экономики Фарид Султанович Абдулганиев. Впервые мы презентовали ему нашу продукцию на выставке Фабрики предпринимательства.

— Почему вас, молодых и амбициозных, тянет к госструктурам? Насколько приближенность к власти помогает в Татарстане вести бизнес?

— По поводу экспорта помогает, но не приближенность к власти, а та структура, которая в принципе отвечает за это, в частности Центр поддержки экспорта РТ.

«Да, проблема с кадрами есть»

— Сколько у вас сейчас человек работает в компании?

— Всего в компании 50 человек.

— Другие участники отрасли говорят о том, что у нас все очень плохо со швеями. Как вы как решаете проблему?

— Да, проблема с кадрами есть. В настоящее время мы решаем ее всеми возможными способами, в частности созданием HR-отдела и отдела рекрутинга.

— А вы не хотите привлекать приезжих или вы во всем за Татарстан?

— Нет, я во всем за Татарстан.

В Америку мы уже начали поставлять свои костюмы под брендом «Алга». И с вопросами налаживания экспорта нам помогло Министерство экономики



«Обошел все 15 школ Авиастроительного района»

— Для каких целей вы создали некоммерческую организацию «Алтим»?

— Это наша школа дзюдо в спортклубе «Мотор». В секциях занимаются в основном дети от 4 до 7 лет. Деньги, которые родители жертвуют в АНО «Алтим», уходят на аренду зала и на выплату зарплату тренерам. Плюс мы деньгами помогаем, чтобы они на соревнования ездили. С этого фонда мы еще отмечаем подарками. На турниры если денег не хватает, мы тоже помогаем. Потому что я понимаю, чтобы чемпионами стать, надо ездить, а бюджетные деньги и не должны идти на коммерческие соревнования, только на официальные первенства. Но чтобы первенство России выиграть, нужно стабильно участвовать на турнирах разного уровня. Мы с «Алтима» ни копейки не зарабатываем. Три года только инвестируем понемногу.

— Сами вы тоже ведь в этом спортклубе занимались?

— Да, с 7 по 11 класс, пока меня не перевели в школу олимпийского резерва «Батыр» вместе с моим тренером Чигаревым Ренатом Равильевичем. И в 2002 году дзюдо там распалось. И вот мы вернулись туда. Пришли к директору, спросили, что нужно сделать, чтобы в «Моторе» снова было дзюдо. Он сказал, купить татами. Ну мы взяли и купили это татами. А он думал, мы шутим. «Нет, — говорю, — все, давайте через 2 дня татами будет, делайте ремонт». И он мне еще тренерскую ставку обещал. Я взял двух молодых тренеров и обошел все 15 школ Авиастроительного района. На родительских собраниях объяснял все на своем примере.

— А что вы рассказывали родителям?

— То, что у меня папа всю жизнь на заводе работал, мама — на почте. Я третий ребенок в семье. Всегда донашивал вещи старших братьев. Мы жили ниже среднего. А дзюдо открыло для меня большие города, мир, знакомило с великими людьми. Вот это и рассказывал. Но потом понял, родители меня слушают, а потом домой приходят, спрашивают у ребенка: пойдешь на дзюдо? Ребенок, скорее всего, ответит, что не пойдет.

Поэтому мы во всех школах района провели показательные выступления. Договаривались с директорами, в актовый зал нагоняли детишек, привозили за свой счет татами. А мастера спорта проводили показательные выступления, потом еще дарили футболки или сувениры. И уже с горящими глазами, придя домой, дети просили отвести их на дзюдо. А с родителями мы уже поговорили — они в курсе. Вот так мы подняли интерес. И теперь у нас занимается около 300 детей. И еще не всех подряд берем — отбор.

— Вообще, на дзюдо вы случайно попали?

— Да, мама в первом классе привела.

«Бабай, это я для тебя выиграл»

— Какое у вас было главное достижение в спорте?

— Я в Канаде на Всемирных играх полицейских и пожарных занял второе место в 2009 году.

— А почему среди полицейских?

— Я выступал за силовые структуры спортклуба «Динамо».

— Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

— У меня трое детей, а будет семь, как и у моего дедушки. Он у меня на Сабантуях боролся. И так как я в 14 лет уже первенство республики выиграл и был призером Поволжья, то заявил ему: я тебя опередил в борьбе и по детям тоже догоню. Вообще среди 20 внуков я был его любимчиком, потому что тоже стал борцом. У него слезы шли, когда я выигрывал. Говорил ему каждый раз: «Бабай, это я для тебя выиграл». Наглый я, конечно, был.

У меня трое детей, а будет семь, как и у моего дедушки

— А папа борьбой у вас, получается, не увлекался?

— Нет. На соревнования мама только ходила. Ей в «Батыре» уже определенное место давали. И я всегда боролся в самом чистом кимоно. Тогда стиральных машин не было, она вручную стирала и говорила: «Мой улым (сынок) должен бороться в белоснежном кимоно».

— Так у вас, наверное, и появилось особое отношение к кимоно и спортивной форме? А то, что папа не приходил, обидно было?

— Очень. Это моя самая больная тема… Когда выиграл первенство России в Липецке, приехал и говорю ему: «Встречай, твой сын — чемпион России». На что он мне ответил: «Не понял, вчера у всех черный день, что ли, был». И ушел спать, ну а я в свою комнату ушел с комом в горле. Но потом я с годами понял, что он меня так мотивировал. Все равно приходил ко мне ночью и целовал спящего. Он просто видел, что меня мама сильно любит как самого младшего, и чтобы меня не избаловать, так себя вел. Если честно, я со своим сыном теперь себя так же держу.

