Алексей Алешин: «86% погибших на производстве — не результат аварий, а результат бардака»

Ростехнадзор назвал главную причину ЧП на опасных объектах, попросил вернуть им контроль за лифтами и брать пример с ФСБ

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин провел сегодня расширенное совещание в Казани, на котором подвели итоги работы Приволжского управления. За год в ПФО случилось 14 ЧП на объектах, подведомственных Ростехнадзору. Пальму первенства Казанский пороховой завод, считавшийся еще недавно самым опасным предприятием страны, уступил объектам нефтехимии — там происходило больше всего аварий. Главной причиной гибели людей на опасных производствах Алешин назвал не аварии, а бардак, связанный с низкой квалификацией специалистов и недисциплинированностью.

Главная причина ЧП на опасных производствах — бардак

Коллегия Ростехнадзора началась с доклада Бориса Петрова, руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, о ситуации в ПФО. За год Приволжское управление провело 13 тысяч проверок. В ходе их проведения выявлено 65 тысяч нарушений и предотвращено 69 потенциально возможных аварий — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. О цифрах в разрезе России сказал руководитель федерального ведомства Алексей Алешин. По стране выявили 1 млн нарушений, из них 2 тыс. могли повлечь угрозу жизни и здоровью.

— ФСБ предотвращает теракт и говорит об этом на всю страну. Мы с вами предотвратили 2 тысячи аварий — а это предотвращение убытков, разрушений, надо об этом информировать всю страну, — призвал Алешин коллег чаще и громче рассказывать о своей службе.

В ПФО за 2018 год произошло 14 аварий и 14 несчастных случаев, из них семь — со смертельным исходом. Статистика по России — 174 аварии на поднадзорных Ростехнадзору предприятиях и 176 несчастных случаев.

— 86% погибших на производстве — не результат аварий, а результат бардака, — отметил Алешин.

По его словам, основная причина ЧП — неудовлетворительная подготовка специалистов и недисциплинированность.

Реальных шагов по передислокации порохового завода пока нет

Рекордсмен по ЧП в ПФО — отрасль нефтехимии. Хотя еще недавно первое место было у Казанского порохового завода. Вероятно, смена директора повлияла на то, что взрывы и пожары на пороховом сократились.

— С вашим приходом, тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить… — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к Александру Лившицу, гендиректору порохового завода, и отметил почему-то, что не только аварии сократились, но и «настроение у женщин повысилось с вашим приходом в коллектив». Откуда он об этом знает?!..

Александр Лившиц рассказал, что выявили три фактора, которые влияют на безопасность, и сейчас пытаются их нейтрализовать. Первое — это низкий уровень автоматизации и высокая доля ручного труда. Второе — кадры.

— У нас рядом с заводом есть химико-технологический техникум, и оттуда исчезла специальность «Технология высокомолекулярных соединений», специалисты-пороховики исчезли как класс, — пожаловался Лившиц.

Третье — это контроль внутри предприятия. На заводе усилили профилактику нарушений. «Много вопросов мы выявляем, не доводя до критических моментов». Алексей Алешин отметил, что ситуация на пороховом изменилась «и по количеству инцидентов, и по мерам, которые там приняты».

Но пороховой завод практически в центре Казани — опасная вещь, и Минниханов спросил: «Есть ли реальные шаги по передислокации?» На что Лившиц ответил, что «реальных пока нет».

Из 502 установленных лифтов на 140 выявили нарушения

Беспокойство вызывают у Ростехнадзора состояние объектов социальной сферы, не относящихся к опасным. В сфере энергетики на социальных объектах количество нарушений в два раза больше, чем по всем объектам энергонадзора, сообщил Борис Петров и показал слайды с проводкой, находящейся в ненадлежащем состоянии.

— Можно ожидать повторения «Зимней вишни» и «Хромой лошади», а можно сразу выделить социальные объекты в особый режим контроля, — посетовал он на ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля». То же самое, по его словам, относится к лифтам.

— Действует правило не «кошмарить» малый бизнес, а практически все владельцы жилфонда — это малый бизнес, и он закрыт для нас, и вместо проведения упредительной работы мы ждем аварий и трагедий. Для лифтов, которые не подвергнуты замене и модернизации, нет госоргана, который отвечает за безопасность, — сказал Петров.

Из 502 лифтов, которые менялись в этом году, на 140 были выявлены различные нарушения, подкрепил статистикой свое предложение вернуть лифты под контроль Ростехнадзора, спикер. Сейчас их обслуживанием занимаются частники.

Эксперты дают липовые заключения

Алексей Алешин заострил внимание на работе частных экспертных организаций, которые подписывают документы о соответствии оборудования и продлении срока его годности. Нередко эти организации дают заключения, не выезжая на предприятия.

— Во всем мире это делают производители оборудования, а не какие-то экспертные организации. Они сами [экспертные организации] говорят, что 70% оценок — липовые. Что касается продления сроков — надо предпринимать кардинальные меры, чтобы экспертиза перестала быть профанацией.

Рустам Минниханов отметил, что основное производство работает стабильно, а ЧП в промышленности происходят в основном по вине сервисных и ремонтных компаний, «которые создают больше проблем».