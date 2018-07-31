Камснаб
Общая информация
АО «Камснаб» было создано путем преобразования государственного предприятия «Камская коммерческо-посредническая фирма «Камснаб» в 1993 году.
Акционерное общество «Камснаб» существует на рынке с 1970 года.
В настоящее время основным видом деятельности «Камснаба» является сдача в аренду складских и производственных помещений, офисных и торговых площадей, продажа товаров широко ассортимента.
«Камснаб» имеет специализированный складской комплекс общей площадью 276 тыс. кв. м. с подъездными железнодорожными путями, открытыми и закрытыми складами, оснащенными мостовыми и козловыми кранами, что дает возможность единовременно принять и переработать более 49 тысяч тонн грузов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423802, РТ, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27 (головной офис)
- Телефон: (8552) 77-01-87
- Email: priemnay@kamsnab.ru
- Сайт: www.kamsnab.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018