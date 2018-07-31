Камснаб

Общая информация

АО «Камснаб» было создано путем преобразования государственного предприятия «Камская коммерческо-посредническая фирма «Камснаб» в 1993 году.

Акционерное общество «Камснаб» существует на рынке с 1970 года.

В настоящее время основным видом деятельности «Камснаба» является сдача в аренду складских и производственных помещений, офисных и торговых площадей, продажа товаров широко ассортимента.

«Камснаб» имеет специализированный складской комплекс общей площадью 276 тыс. кв. м. с подъездными железнодорожными путями, открытыми и закрытыми складами, оснащенными мостовыми и козловыми кранами, что дает возможность единовременно принять и переработать более 49 тысяч тонн грузов.

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